Марочко назвал самые успешные участки наступления ВС России за неделю
Участки в Сумской и Харьковской областях стали самыми успешными у Вооруженных сил РФ на минувшей неделе, армия нарастила интенсивность наступления, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
Марочко рассказал, что участки в Сумской и Харьковской областях стали наиболее успешными для Вооружённых сил России на минувшей неделе, сообщает ТАСС.
Он отметил, что войска группировки «Север», действующие в этих регионах, усилили интенсивность наступления и занимались формированием буферной зоны на границе с Курской и Брянской областями.
Марочко подчеркнул, что на прошлой неделе армия России достигла заметных успехов и на славянско-краматорском направлении. По его данным, за этот период освобождены четыре населённых пункта: Потаповка в Сумской области, Песчаное и Шевяковка в Харьковской области, а также Никифоровка в Донецкой Народной Республике.
Эксперт заявил, что наилучших результатов в освобождении территорий добились военнослужащие группировки «Север». При этом, по его словам, украинские войска усилили использование беспилотников для ударов по гражданской инфраструктуре и по тыловым объектам России.
Марочко считает, что увеличение количества БПЛА на линии боевого соприкосновения связано с попыткой украинского командования компенсировать нехватку личного состава в своих пехотных и штурмовых подразделениях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военнослужащие ежедневно продвигаются вглубь обороны украинских войск в Сумской и Харьковской областях в рамках создания полосы безопасности в приграничных районах.
На Харьковском направлении бойцы группировки «Север» сообщали о переброске украинским командованием неподготовленных расчетов БПЛА из частей территориальной обороны и о продвижении российских штурмовых групп у Симиновки и Волчанских Хуторов.
Военный эксперт Андрей Марочко ранее отмечал значительные успехи российских военных на запорожском направлении и северо-западных рубежах ДНР, а также освобождение населенных пунктов в Харьковской и Сумской областях.