Российские войска освободили Комаровку в Сумской области

Tекст: Мария Иванова

Группировкой нанесено поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны около Хотени, Ястребиного и Кондратовки в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям трех механизированных бригад ВСУ и погранотряда погранслужбы Украины возле Круглого, Терновой, Старицы и Волчанских Хуторов.

При этом ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, две бронемашины и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены склад горючего и три склада матсредств.

Между тем подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, инженерной бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии рядом с Шийковкой, Осиново, Глушковкой, Березовкой, Купянском-Узловым, Кутьковкой, Чернещиной в Харьковской области, Маяками и Красным Лиманом в Донецкой народной республике (ДНР).

Потери противника при этом составили до 200 военнослужащих, три бронемашины, два артиллерийских орудия и американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. Уничтожены шесть складов с боеприпасами, перечислили в оборонном ведомстве.

Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты в районах Закотного, Константиновки, Краматорска и Новотроицкого в ДНР.

Противник потерял до 125 военнослужащих, шесть бронемашин, в том числе итальянский бронетранспортер Puma, четыре орудия полевой артиллерии и две станции РЭБ.

Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных, егерской, воздушно-десантной, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии у Белицкого, Гришино, Шевченко, Торецкого и Ленино в ДНР, Ивановки, Новопавловки и Новоподгородного в Днепропетровской области, отчитались в Минобороны.

Потери украинских вооруженных формирований составили до 440 военнослужащих, два танка, боевая машина пехоты, два американских бронетранспортера М113, четыре бронемашины «Казак».

В то же время подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, трех штурмовых бригад и четырех штурмовых полков ВСУ поблизости от Копани, Риздвянки, Воздвижевки, Зализничного, Жовтневого, Терноватого и Староукраинки в Запорожской области и Маломихайловки в Днепропетровской области.

ВСУ потеряли свыше 300 военнослужащих, бронетранспортер, семь бронемашин, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Богдана» и боевую машину чешской РСЗО Vampire, подытожили в оборонном ведомстве.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Россия в 2026 году поведет наступление на двух основных направлениях СВО.

На этой неделе российские войска освободили Новобойковское в Запорожской области. Ранее они освободили Белогорье в Запорожской области.