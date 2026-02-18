Для Запада любое соглашение с теми, кто находится за его пределами, всегда является временным. Поэтому задачей всех остальных стран является воспользоваться в своих интересах моментами слабости США и Европы, заставляющими их на очень короткий срок быть готовыми к уступкам.0 комментариев
Часть школ Чебоксар перевели на дистанционное обучение после атаки БПЛА
Власти Чебоксар приняли решение перевести школы Новоюжного района на дистанционное обучение после атак беспилотников, сообщил глава города Станислав Трофимов.
Трофимов отметил в своем Telegram-канале: «Принято решение перевести школы Новоюжного района на дистанционный режим обучения. Дети остаются дома». Он также обратился к родителям с просьбой отнестись к ситуации с пониманием и подчеркнул, что безопасность детей – приоритет для городских властей.
По информации республиканских властей, в Чебоксарах и Чебоксарском округе были зафиксированы атаки беспилотных летательных аппаратов. В столице Чувашии временно ограничили движение на участках проспектов Мира и Ивана Яковлева, а также на улице 9-й Пятилетки.
Глава Чувашии Олег Николаев заявил, что в результате атак пострадавших и разрушений капитальных строений не зафиксировано. Позже стало известно о повторной атаке БПЛА в Новоюжном районе города.
Ранее в Росавиации сообщили, что аэропорт города Чебоксары ввел временные ограничения полетов.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ночь на вторник над Россией силы ПВО сбили 151 БПЛА ВСУ. Минобороны сообщило, что силы ПВО за три вечерних часа вторника уничтожили над регионами России 14 дронов ВСУ.