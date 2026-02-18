Часть школ Чебоксар перевели на дистанционное обучение после атаки БПЛА

Tекст: Дарья Григоренко

Трофимов отметил в своем Telegram-канале: «Принято решение перевести школы Новоюжного района на дистанционный режим обучения. Дети остаются дома». Он также обратился к родителям с просьбой отнестись к ситуации с пониманием и подчеркнул, что безопасность детей – приоритет для городских властей.

По информации республиканских властей, в Чебоксарах и Чебоксарском округе были зафиксированы атаки беспилотных летательных аппаратов. В столице Чувашии временно ограничили движение на участках проспектов Мира и Ивана Яковлева, а также на улице 9-й Пятилетки.

Глава Чувашии Олег Николаев заявил, что в результате атак пострадавших и разрушений капитальных строений не зафиксировано. Позже стало известно о повторной атаке БПЛА в Новоюжном районе города.

Ранее в Росавиации сообщили, что аэропорт города Чебоксары ввел временные ограничения полетов.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ночь на вторник над Россией силы ПВО сбили 151 БПЛА ВСУ. Минобороны сообщило, что силы ПВО за три вечерних часа вторника уничтожили над регионами России 14 дронов ВСУ.