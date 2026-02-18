США обвинили капитана танкера Marinera после смены флага

Tекст: Дмитрий Зубарев

Капитану танкера Marinera, гражданину Грузии Автандилу Каландадзе, были предъявлены обвинения по двум статьям в США, передает РБК. Его обвиняют в незаконном подъеме флага Гайаны, поскольку судно не было там зарегистрировано, и в отказе выполнить требование береговой охраны США остановиться для досмотра.

Изначально танкер назывался Bella1 и ходил под флагом Панамы, но попытался приблизиться к Венесуэле, несмотря на введенную блокаду. В процессе преследования экипаж нарисовал на борту российский флаг и переименовал судно в Marinera, после чего оно было внесено в Российский морской регистр судоходства. Среди членов экипажа были граждане разных стран, включая двух россиян.

В конце января МИД России сообщил, что российские моряки были освобождены, подчеркнув, что танкер следовал под государственным флагом и действовал в соответствии с международным морским правом.

Минтранс РФ напомнил, что в открытом море действует принцип свободы судоходства, и ни одна страна не может применять силу к надлежащим образом зарегистрированным судам.

По данным американских властей, танкер находится под санкциями, ранее перевозил иранскую нефть для организаций, которые США считают связанными с поддержкой терроризма. Вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что экипаж пытался представить судно российским, чтобы обойти санкции, а генпрокурор Пэм Бонди отметила, что в отношении экипажа ведется расследование, и «всем причастным» будут предъявлены уголовные обвинения.

