ЦБ: Мошенники стали реже красть крупные суммы у россиян
Злоумышленники значительно сократили объемы краж денежных средств свыше 200 тыс. рублей со счетов граждан за 2025 год, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
«Объем крупных хищений на сумму от 200 тыс. рублей за этот период снизился в полтора раза», – указала глава регулятора, передает РИА «Новости».
Она отметила положительную динамику в структуре ущерба. Если в феврале прошлого года на потери свыше 200 тыс. рублей приходилась половина всего объема, то в ноябре доля таких инцидентов упала до 43%.
В октябре 2025 года Набиуллина сообщала, что за девять месяцев прошлого года в стране выявили почти 5,8 тыс. нелегальных финансовых компаний.