Набиуллина: В России за девять месяцев выявили 5,8 тыс. нелегальных кредиторов

Tекст: Алексей Дегтярев

За три квартала 2025 года ЦБ выявил почти 5,8 тыс. финансовых нелегальных компаний, сказала Набиуллина, передает ТАСС.

К ним она отнесла финансовые пирамиды, черных кредиторов и другие нелегальные проекты.

«Помогаем правоохранительным органам с ними бороться. В том числе мы инициируем блокировку сайтов нелегалов, мошенников. Более 16 тыс. сайтов было заблокировано за девять месяцев этого года», – пояснила глава ЦБ.

Набиуллина подчеркнула, что Банк России благодаря поддержке законодателей серьезно пополнил набор инструментов для борьбы с телефонным мошенничеством.

Также глава ЦБ обратила внимание на проблему защиты прав миноритарных акционеров, отметив, что случаи их нарушения подрывают доверие к финансовому рынку. По ее словам, получение дивидендов и прозрачная информация о деятельности компаний критически важны для поддержки доверия среди инвесторов. Набиуллина указала, что ситуация с ущемлением прав миноритариев требует дополнительной работы со стороны правительства и участников рынка.

В октябре 2024 года ЦБ сообщал, что с января по сентябрь того года были выявлены 3,4 тыс. субъектов с признаками финансовых пирамид. Также было зафиксировано увеличение числа проектов с признаками нелегальных кредиторов на 1,5% по сравнению с предыдущим годом.