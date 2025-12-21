При всей важности СВО Путин уже смотрит дальше, за горизонт украинского конфликта. Можно сказать, что в разговоре на «Итогах года» его больше всего интересовала «мысль семейная». К идее семьи он возвращался на протяжении всех 4,5 часов.0 комментариев
Захарова заявила о спасении Нового года простыми немцами из-за провала ЕС
На фоне экономических трудностей в странах Евросоюза жители и предприниматели вынуждены самостоятельно собирать средства на праздничную иллюминацию для новогодних мероприятий, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Из-за неудачной экономической политики ЕС новогодние и рождественские праздники в Европе спасают простые граждане и бизнес. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале отметила, что именно они вынуждены собирать средства на праздничную подсветку в крупных городах, в том числе в Берлине.
«Тем временем в ЕС, в том числе в ее экономическом сердце, в Германии, на фоне провала властей спасать Новый год и Рождество приходится... бизнесу и простым немцам», – отметила Захарова.
Дипломат объяснила сложившуюся ситуацию ростом цен на электричество и газ, вызванным отказом европейцев от российских энергоносителей. Она подчеркнула, что политические решения Брюсселя и ведущих столиц Европы вынудили местные власти серьезно экономить, что привело к отмене масштабных праздничных мероприятий и традиционной иллюминации.
Захарова сообщила, что под угрозой оказалось проведение традиционного новогоднего праздника у Бранденбургских ворот, куда обычно приезжали люди со всей Европы. По ее словам, власти Берлина летом прямо заявили, что денег на привычное празднование нет, а потому оно пройдет максимально скромно.
Кроме того, впервые за десятилетия было решено полностью отказаться от рождественской иллюминации на бульваре Курфюрстендамм, одной из главных улиц Берлина. Несмотря на это, простые берлинцы и представители бизнеса собрались и профинансировали новую иллюминацию, а пенсионеры внесли деньги даже на лампочки.
В заключение Захарова выразила надежду, что «даже этих усилий хватит, чтобы праздник состоялся», и пожелала Европе пересмотреть свою политику, чтобы не «уничтожать самих себя».
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти нескольких крупных городов Германии сократили или полностью отказались от уличной рождественской иллюминации из-за ограниченного бюджета.