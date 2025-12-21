Tекст: Елизавета Шишкова

Из-за неудачной экономической политики ЕС новогодние и рождественские праздники в Европе спасают простые граждане и бизнес. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале отметила, что именно они вынуждены собирать средства на праздничную подсветку в крупных городах, в том числе в Берлине.

«Тем временем в ЕС, в том числе в ее экономическом сердце, в Германии, на фоне провала властей спасать Новый год и Рождество приходится... бизнесу и простым немцам», – отметила Захарова.

Дипломат объяснила сложившуюся ситуацию ростом цен на электричество и газ, вызванным отказом европейцев от российских энергоносителей. Она подчеркнула, что политические решения Брюсселя и ведущих столиц Европы вынудили местные власти серьезно экономить, что привело к отмене масштабных праздничных мероприятий и традиционной иллюминации.

Захарова сообщила, что под угрозой оказалось проведение традиционного новогоднего праздника у Бранденбургских ворот, куда обычно приезжали люди со всей Европы. По ее словам, власти Берлина летом прямо заявили, что денег на привычное празднование нет, а потому оно пройдет максимально скромно.

Кроме того, впервые за десятилетия было решено полностью отказаться от рождественской иллюминации на бульваре Курфюрстендамм, одной из главных улиц Берлина. Несмотря на это, простые берлинцы и представители бизнеса собрались и профинансировали новую иллюминацию, а пенсионеры внесли деньги даже на лампочки.

В заключение Захарова выразила надежду, что «даже этих усилий хватит, чтобы праздник состоялся», и пожелала Европе пересмотреть свою политику, чтобы не «уничтожать самих себя».

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти нескольких крупных городов Германии сократили или полностью отказались от уличной рождественской иллюминации из-за ограниченного бюджета.