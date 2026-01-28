Россия использовала в военных целях зависимость Украины от Starlink

Tекст: Анастасия Куликова

Глава МИД Польши Радослав Сикорский обвинил предпринимателя Илона Маска в содействии России. Причиной стало заявление американского Института изучения войны (ISW), что ВС РФ использует спутниковую систему интернет-связи Starlink для управления беспилотниками. «Заработок на военных преступлениях может серьезно ударить по твоему бренду», – «предостерег» предпринимателя дипломат.

Бизнесмен же в резкой форме отверг критику: «Этот слюнявый идиот даже не понимает, что Starlink – это хребет системы связи для украинских военных». Перепалку прокомментировал и глава РФПИ Кирилл Дмитриев: по его мнению, Сикорский «неверно истолковывает многие факты, поскольку ненависть ослепляет его и не позволяет видеть реальность».

Напомним, это не первый публичный конфликт Маска и главы МИД Польши по вопросу Starlink. В марте 2025 года американец подчеркнул, что «линия фронта рухнула бы, если бы он отключил связь». В ответ на это дипломат пригрозил найти другого поставщика услуг связи для Киева. Маск же назвал его марионеткой финансиста Джорджа Сороса.

Отметим, Варшава оплачивает доступ Украины к спутниковому интернету Starlink. Сикорский говорил, что республика ежегодно тратит на эти цели 50 млн долларов. Сообщения о том, что российские войска пользуются услугами связи системы, появились еще в 2023 году. Тогда волонтеры опубликовали видео, на которых запечатлены коробки для армии с надписями Starlink.

Информационный портал ComNews сообщал, что поставки в Россию идут из ОАЭ. Терминалы перед ввозом регистрируют на иностранные компании, после чего активируют аккаунт на любое имя. При этом экс-глава украинского минцифры Михаил Федоров подтверждал проблему доступа ВС РФ к сети Starlink, напоминает «Газета.ru».

Тем не менее, он пояснял, что у Киева имеются возможности выборочно отключить терминалы, которыми пользуется Россия. Однако спустя год Федоров, уже в должности министра обороны Украины, пожаловался на запуск ВС РФ дронов с применением Starlink. «Нам нужно реагировать на это очень быстро», – сказал он, не упомянув о результатах предыдущих попыток ограничения доступа Москвы к американским терминалам.

Военный эксперт Юрий Кнутов указал, что для использования Starlink необходим лишь пользовательский терминал, а купить устройство можно на различных площадках. «Это могут сделать волонтеры, а затем передать нашим военнослужащим», – добавил собеседник. По его словам, способность ВС РФ периодически использовать сеть Маска значительно расширяет разведывательные возможности Москвы.

«Традиционные средства РЭБ, имеющиеся у противника, почти не способны воздействовать на систему из-за высокой помехозащищенности», – заметил Кнутов, уточнив, что это позволяет нашим БПЛА летать почти без угрозы быть сбитыми. На этом фоне примечательны события 26 января: над Киевом несколько часов летал разведывательный беспилотник. Как отмечали военкоры, аппарат был оснащен терминалом Starlink, и поэтому его не могли заглушить средства РЭБ.

Как уточняют авторы Telegram-канала «Военная хроника», одним из методов противодействия помехозащищенным антеннам терминалов Starlink является возведение полноценного воздушного беспилотного контура РЭБ на базе десятков средних или тяжелых дронов. «Каждый такой БПЛА должен оснащаться станцией РЭБ сантиметрового и миллиметрового диапазонов волн с антенной на базе ФАР для точечного подавления каналов Starlink», – детализировали они.

«Для этого каждый БПЛА-постановщик помех должен барражировать с превышением относительно подавляемых дронов, а также оснащаться собственным радаром или радиопеленгатором для наведения лучей станции РЭБ на дроны. У ВСУ подобной технологии нет в зародыше, как и у армий большинства стран мира», – говорят специалисты.

Применение терминалов на беспилотниках также улучшило уровень разведки,

продолжил Кнутов. «Поскольку Starlink предоставляет широкополосный доступ в интернет, можно поставить на беспилотник видеокамеру: с помощью нее вести наблюдение и далее через ретрансляторы передавать информацию на пункт управления. То есть мы в режиме реального времени обнаруживаем цели и уничтожаем их», – пояснил аналитик.

Для поражения цели используются, в том числе, ударные дроны с терминалами Starlink, добавил военный эксперт Борис Джерелиевский. Он заметил, что устойчивость терминалов к системам РЭБ в этом случае тоже играет нам на руку. «То есть получается достаточно высокоточное оружие», – акцентировал эксперт.

Такие возможности ВС России пугают и Украину, и ее партнеров в Польше, отсюда и такая реакция, считает Кнутов. «Они не могут заглушить Starlink, потому что эти действия скажутся и на украинских каналах связи», – отметил собеседник. Он напомнил, что на Украине ранее были случаи, когда переставали работать терминалы, и это приводило к негативным последствиям в части боеспособности ВСУ.

Для России же система Илона Маска является не единственным средством –

в стране разрабатываются аналогичные системы, напомнил Кнутов, упомянув в этой связи спутниковую группировку «Рассвет». С ним согласен и Джерелиевский: «Вся система связи ВСУ базируется именно на Starlink. Если каким-то образом противник начнет ее глушить, то сам останется без связи. «Вычленить» же те терминалы, которые находятся на наших БПЛА, невозможно технически», – рассуждает аналитик.

Поэтому украинские и польские чиновники бессильны как-либо изменить ситуацию. «Глобальные принципы функционирования мировой торговли не позволяют, допустим, закрыть «дорогу» терминалам в Россию. На этом фоне упреки того же Сикорского в адрес Маска совершенно не оправданы», – считает Джерелиевский. Впрочем, политолог Павел Данилин допускает, что польский министр, «вполне вероятно, не такой уж и слюнявый дебил. «Просто хочет, чтобы (ВСУ), наконец, все...», – отметил он.