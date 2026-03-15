Мирный житель пострадал в результате атаки ВСУ в Брянской области

Эксперты объяснили причины выпадения КПРФ из тройки ведущих партий России

«Главная беда КПРФ – нарастающий разрыв между устаревшей риторикой и актуальными запросами общества. Коммунисты продолжают тиражировать лозунги 90-х (критика олигархов, неприятие экономического курса), тогда как избиратель ждет не ностальгии по прошлому, а внятной экономической программы. В отличие от «Новых людей» и «Единой России», которые говорят с населением на языке конкретных решений, КПРФ использует архаичную риторику, не находящую отклика за пределами своего ядерного электората», – считает политолог Олег Матвейчев.

По его мнению, партия не смогла предложить содержательной альтернативы политике президента и текущим вызовам, подменив конструктивную позицию постоянной критикой: «В условиях, когда страна ориентирована на развитие, такая стратегия превращает партию в источник информационного шума, а не в значимого игрока».

Матвейчев отмечает, что КПРФ также потеряла статус «главной оппозиционной силы», не став при этом конструктивной оппозицией. «В результате образовался вакуум: радикалы уходят к спойлерам, а умеренные избиратели – к партиям, которые предлагают перемены здесь и сейчас», – поясняет он. Политолог отмечает, что КПРФ также оказалась не готова к цифровой реальности: «Пока «Новые люди» осваивают соцсети и делегируют полномочия молодым (кейс Владислава Даванкова), коммунисты продолжают делать ставку на «вечных старцев». Геннадий Зюганов с рейтингом 32% (падающим) уже не воспринимается как живой и яркий лидер. Партия не умеет и, видимо, не хочет выращивать новые лица». «Все эти факторы – идеологическая слепота, кадровая старость, технологическая отсталость и организационный паралич – ведут к одному: неуклонной маргинализации КПРФ. Если партия не осознает глубину кризиса и не предложит ничего, кроме надоевших лозунгов, она рискует потерять даже тех избирателей, которые поддерживали ее по привычке», – делает вывод Матвейчев. Политтехнолог, эксперт ЭИСИ, член Росийской ассоциации политконсультантов Анна Федорова связывает падение рейтингов КПРФ как с проблемами в самой партии, так и с мировым трендом – кризисом левых партий и ростом интереса к партиям правого толка. «Как ни странно, я сейчас скажу не о мире в целом, а приведу российский пример – потому что с КПРФ тоже произошло именно это. Когда-то грозная вторая сила стремительно маргинализируется и превращается в политическую погрешность. И никто в этом не виноват, кроме них самих», – пишет она. По ее мнению, главная проблема партии заключается в неспособности к переменам: «Люди меняются, общество меняется, страна меняется – а КПРФ не меняется. Как будто тексты не особенно обновляли с девяностых годов. Есть усталость металла, а есть усталость повестки».

Федорова считает, что партия уже не воспринимается как реальный представитель интересов социальных групп, на которые она традиционно опиралась. «Попробуйте сказать вслух: "КПРФ выражает интересы рабочих, цифрового пролетариата и незащищенных социальных групп". Ну как? Достоверно звучит? Нет и нет. В этом и есть трагедия – живая политическая сила замариновалась и осталась в прошлом», – отмечает эксперт.

Кроме того, политолог указывает и на еще одну проблему КПРФ: «Молодые левые избиратели (а они безусловно существуют) не будут голосовать за Зюганова – невозможно даже в теории придумать аргумент, чтобы они на это согласились».



Политолог Павел Данилин, называет пять причин падения рейтинга КПРФ. Первая из них – содержательный кризис: «В 2026 году больше нельзя «продавать» риторику и лозунги 30-летней давности. Избиратель устал. Программа КПРФ по-прежнему строится на критике экономического курса и «олигархов», но общество давно ушло от этой повестки».