Добровольцы Росгвардии на границе получили статус ветерана боевых действий
Премьер Михаил Мишустин подписал постановление, позволяющее добровольцам, помогавшим Росгвардии на границе, получать удостоверение ветерана боевых действий.
Постановление правительства, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, расширяет перечень лиц, имеющих право на статус ветерана боевых действий. Теперь этот статус смогут получить добровольцы, которые содействовали Росгвардии в отражении вооруженных вторжений и провокаций на государственной границе России, а также на прилегающих к районам проведения спецоперации территориях субъектов РФ, передает ТАСС.
Ранее удостоверение ветерана боевых действий выдавалось только тем, кто принимал участие в выполнении задач на Украине, а также на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.
Согласно новым правилам, право на статус ветерана распространяется на добровольцев, участвовавших в отражении вооруженного вторжения на территорию России или в ходе вооруженной провокации на границе и близлежащих регионах, говорится в тексте документа.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении добровольцам-штурмовикам, участвовавшим в спецоперации на Украине, статуса ветерана и инвалида боевых действий.
А до этого Госдума одобрила поправки, по которым статус ветерана боевых действий получают участники спецподразделений, выполнявшие задачи по специальным соглашениям в ходе спецоперации на Украине.