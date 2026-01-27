Добровольцы Росгвардии на границе получили статус ветерана боевых действий

Tекст: Тимур Шайдуллин

Постановление правительства, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, расширяет перечень лиц, имеющих право на статус ветерана боевых действий. Теперь этот статус смогут получить добровольцы, которые содействовали Росгвардии в отражении вооруженных вторжений и провокаций на государственной границе России, а также на прилегающих к районам проведения спецоперации территориях субъектов РФ, передает ТАСС.

Ранее удостоверение ветерана боевых действий выдавалось только тем, кто принимал участие в выполнении задач на Украине, а также на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Согласно новым правилам, право на статус ветерана распространяется на добровольцев, участвовавших в отражении вооруженного вторжения на территорию России или в ходе вооруженной провокации на границе и близлежащих регионах, говорится в тексте документа.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении добровольцам-штурмовикам, участвовавшим в спецоперации на Украине, статуса ветерана и инвалида боевых действий.

А до этого Госдума одобрила поправки, по которым статус ветерана боевых действий получают участники спецподразделений, выполнявшие задачи по специальным соглашениям в ходе спецоперации на Украине.



