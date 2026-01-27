  • Новость часаКремль анонсировал встречу Путина с президентом Сирии
    Европа нашла в БРИКС торгового партнера вместо США
    Навроцкий обвинил СССР в причастности к Холокосту
    Киргизия подала в суд на Россию из-за полисов ОМС для мигрантов
    В Общественной палате поддержали легализацию онлайн-казино в России
    Ученые передвинули стрелки «Часов Судного дня» ближе к «ядерной полуночи»
    Алиев отправил электрооборудование Украине
    Гренландия не вошла в проект США «Золотой купол»
    В ЕК сообщили о планах ввести запрет на ядерное топливо из России
    Трейдеры сделали максимальные с 2011 года ставки на обвал доллара
    Сергей Миркин Сергей Миркин Отсутствие тепла и электричества делает пропаганду Киева бессмысленной

    Технологии и нарративы украинской пропаганды, которые успешно зарекомендовали себя ранее, сейчас не работают. Невозможно убедить человека, у которого в доме нет электричества, в том, что скоро будет победа.

    Сергей Худиев Сергей Худиев В чем проблема фальшивых богов

    Беда в том, что неоязычество предлагает не игру – а альтернативную идентичность. И эта новая, искусственная идентичность означает разрыв с реальной историей и реально существующим русским народом.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв США переходят к тактическим играм

    Европа – самая близкая и доступная цель, окончательный захват которой может обеспечить США хоть каким-то стабильным ресурсом на будущее. Иными словами, понимая свою неспособность контролировать большую часть мира, Вашингтон хочет силой консолидировать оруэлловскую «Океанию».

    27 января 2026, 21:40 • Новости дня

    Добровольцы Росгвардии на границе получили статус ветерана боевых действий

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер Михаил Мишустин подписал постановление, позволяющее добровольцам, помогавшим Росгвардии на границе, получать удостоверение ветерана боевых действий.

    Постановление правительства, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, расширяет перечень лиц, имеющих право на статус ветерана боевых действий. Теперь этот статус смогут получить добровольцы, которые содействовали Росгвардии в отражении вооруженных вторжений и провокаций на государственной границе России, а также на прилегающих к районам проведения спецоперации территориях субъектов РФ, передает ТАСС.

    Ранее удостоверение ветерана боевых действий выдавалось только тем, кто принимал участие в выполнении задач на Украине, а также на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

    Согласно новым правилам, право на статус ветерана распространяется на добровольцев, участвовавших в отражении вооруженного вторжения на территорию России или в ходе вооруженной провокации на границе и близлежащих регионах, говорится в тексте документа.

    Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении добровольцам-штурмовикам, участвовавшим в спецоперации на Украине, статуса ветерана и инвалида боевых действий.

    А до этого Госдума одобрила поправки, по которым статус ветерана боевых действий получают участники спецподразделений, выполнявшие задачи по специальным соглашениям в ходе спецоперации на Украине.


    26 января 2026, 23:47 • Новости дня
    Помощник Гладкова Вера Мангушева умерла в возрасте 38 лет

    Tекст: Антон Антонов

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что умерла его помощник Вера Мангушева.

    «Сегодня получили известие, что не стало Веры Мангушевой», – сообщил Гладков в Telegram.

    Он рассказал, что Мангушева работала вместе с ним почти четыре года и активно участвовала в помощи жителям региона во время самых сложных периодов специальной военной операции.

    «Вместе вывозили семьи из Журавлевки и Козинки, была рядом в самые тяжелые дни – и после падения ракеты на Маяковского, 30 декабря 2023 года, крушение самолета в Корочанском районе, Щорса, 55а… Всю боль каждого человека, с которым мы соприкасались, она проносила через себя. », – заявил Гладков.

    По словам Гладкова, у Мангушевой в Белгороде осталось много друзей. Губернатор добавил, что ей было всего 38 лет, и назвал ее яркой, умной, жизнелюбивой и очень ответственной. Он выразил соболезнования родным и близким покойной, отметив, что та всегда останется в памяти коллег и друзей.

    27 января 2026, 14:52 • Новости дня
    В Одессе зафиксировали масштабное разрушение энергетической инфраструктуры

    Tекст: Денис Тельманов

    В Одесской области зафиксированы новые разрушения энергетического объекта, восстановление которого, по оценкам специалистов, может занять продолжительное время из-за масштабов повреждений.

    Компания ДТЭК сообщила о повторном ударе по энергообъекту в Одесской области, передает ТАСС.

    В сообщении подчеркивается, что «разрушения колоссальные» и восстановление работоспособности оборудования потребует значительных временных затрат. В настоящее время продолжается разбор завалов на месте происшествия.

    По данным «Укрэнерго», утром во вторник из-за неблагоприятных погодных условий и массированных ударов по объектам энергетики жители десяти областей Украины остаются без электроснабжения.

    Ранее Владимир Зеленский объявил о чрезвычайной ситуации с энергетикой в Киеве, Харькове, Черниговской, Сумской, Днепровской областях и Запорожье. Он отметил, что в столице более 1,2 тыс. многоквартирных домов все еще остаются без отопления.

    24 января сообщалось, что в Киеве и Чернигове свыше 1,2 млн потребителей остались без электричества. В ряде регионов продолжают действовать экстренные графики отключения света.

    Ранее представители компании ДТЭК предупреждали о критической ситуации в энергетическом секторе страны, а 16 января в украинской энергетике был введен режим чрезвычайной ситуации. По всей Украине действуют графики веерных отключений электроэнергии.

    Мэр Киева Виталий Кличко ранее называл ситуацию крайне сложной и неоднократно призывал жителей покинуть город.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Одессе на юге Украины поврежден объект инфраструктуры. В Сумской, Полтавской и Харьковской областях прозвучала воздушная тревога, а часть Харьковской области осталась без электричества. В Одесской области действует воздушная тревога и в Одессе зафиксированы взрывы.

    27 января 2026, 10:00 • Видео
    Урсула – диктатор Европы

    Отношения между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой евродипломатии Каей Каллас окончательно испортились. В частном порядке Каллас называет начальницу диктатором, утверждают европейские СМИ. Судя по всему, так она пытается спасти собственную карьеру.

    26 января 2026, 23:16 • Новости дня
    Германия отказалась поставлять Украине новые Patriot

    Писториус заявил о невозможности передачи Германией новых ЗРК Patriot Украине

    Германия отказалась поставлять Украине новые Patriot
    @ imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Берлин не может предоставить Украине дополнительные ЗРК Patriot, так как ожидает поставки для собственных нужд, заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

    «Большего мы не можем сделать, поскольку сами ждем поставок [Patriot] взамен переданных», – приводит слова Писториуса ТАСС.

    На пресс-конференции с литовским коллегой Робертасом Каунасом в Берлине, Писториус отметил, что Германия уже передала Киеву более трети своих комплексов Patriot.

    Он подчеркнул, что Германия внесла «непропорционально большой вклад» в поддержку Украины средствами ПВО по сравнению с другими союзниками.

    Министр также добавил, что Германия является единственной страной, поставляющей Киеву системы Iris-T, и этих комплексов также недостаточно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия с февраля 2022 года потратила на военную поддержку Украины 40 млрд и еще 36 млрд евро – на гражданскую помощь. Франция выступила против предложения приобрести у Британии дальнобойные ракеты Storm Shadow для нужд вооруженных сил Украины в рамках европейского пакета военной помощи.

    27 января 2026, 09:39 • Новости дня
    В Узбекистане осудили мужчину за участие в СВО на стороне России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Жителя Ферганской области Узбекистана приговорили к трем годам лишения свободы по статье о наемничестве за участие в СВО на стороне России, следует из приговора.

    Ферганский райсуд по уголовным делам вынес приговор мужчине, воевавшему на стороне России, передает ТАСС.

    Согласно материалам дела, осужденный подписал контракт с Вооруженными силами РФ и отправился в зону спецоперации.

    Контракт был заключен в феврале 2025 года, после чего боец прошел подготовку и участвовал в боях. Получив ранение и пройдя лечение в госпитале, он занимался доставкой продовольствия сослуживцам.

    В июле 2025 года военнослужащий приехал на родину в отпуск, где его вызвали в правоохранительные органы. В ходе допроса мужчина дал признательные показания.

    Его приговорили к трем годам лишения свободы.

    В октябре в Узбекистане осудили местного жителя, участвовавшему в боевых действиях на стороне России против Украины.

    27 января 2026, 09:43 • Новости дня
    Российские войска освободили Купянск-Узловой

    Глава Генштаба Герасимов заявил об освобождении Купянска-Узлового

    Российские войска освободили Купянск-Узловой
    @ mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Группировка войск «Запад» завершила освобождение населенного пункта Купянск-Узловой в Харьковской области, сообщил глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов.

    «Освобожден Купянск-Узловой, осуществляется проверка и зачистка городских кварталов в этом городе», – заявил Герасимов.

    Видео с его выступлением опубликовано в Telegram-канале Минобороны.

    Он пояснил, что сейчас проходят бои за населенные пункты Ковшаровка и Глушковка.

    В середине января Герасимов сообщал, что ВС Росси завершают освобождение от украинских боевиков населенного пункта Купянск-Узловой в Харьковской области.

    27 января 2026, 18:30 • Новости дня
    Киргизия подала в суд на Россию из-за полисов ОМС для мигрантов

    Киргизия потребовала в суде ЕАЭС выдавать в России полисы ОМС семьям мигрантов

    Киргизия подала в суд на Россию из-за полисов ОМС для мигрантов
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Фонд обязательного медицинского страхования Киргизии заявил о судебном разбирательстве в ЕАЭС из-за отказа России выдавать ОМС членам семей трудовых мигрантов.

    Киргизия подала иск к России в суд Евразийского экономического союза (ЕАЭС) из-за проблем с выдачей полисов обязательного медицинского страхования (ОМС) членам семей трудовых мигрантов. Об этом сообщил председатель Фонда обязательного медицинского страхования Киргизии Азамат Муканов на заседании парламентского комитета по труду, здравоохранению, делам женщин и социальным вопросам, передает РИА «Новости».

    Муканов заявил: «Российская сторона отказывается выдавать полисы обязательного медицинского страхования членам семей трудовых мигрантов. Кыргызская сторона обратилась в суд ЕАЭС по этому вопросу». По мнению киргизских властей, это нарушает соглашения, принятые в рамках ЕАЭС.

    Глава фонда отметил, что одно заседание суда уже прошло, а окончательное решение ожидается в течение двух недель. В ходе обсуждения депутаты парламента Киргизии подчеркнули необходимость активизации переговоров с российской стороной для упрощения получения полиса ОМС для семей мигрантов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, еще 28 ноября президент Владимир Путин подписал закон с новыми условиями получения полиса ОМС для мигрантов.

    По нему минимальный страховой стаж для получения полиса ОМС трудовыми мигрантами в России увеличен с трех до пяти лет, исключение сделано только для высококвалифицированных специалистов.

    А в Общественной палате ранее предлагали обязать мигрантов оплачивать медицинскую страховку при пересечении российской границы.

    27 января 2026, 14:58 • Новости дня
    Фицо: Все побегут в Россию делать бизнес после завершения конфликта на Украине
    Фицо: Все побегут в Россию делать бизнес после завершения конфликта на Украине
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что после завершения конфликта на Украине все будут спешить заключать деловые соглашения с Россией.

    «Когда закончится военный конфликт, все поломают себе ноги, так будут бежать в Россию делать бизнес», – сказал он во вторник на пресс-конференции, которую транслировал телеканал ТА3, передает РИА «Новости».

    Ранее Фицо призвал восстановить отношения с Россией.

    Глава МИД России Сергей Лавров выделил Фицо, венгерского премьера Виктора Орбана и премьер-министра Чехии Андрея Бабиша как лидеров, которые строят свою политику в интересах граждан своих государств.

    27 января 2026, 16:48 • Новости дня
    В ЕК сообщили о планах ввести запрет на ядерное топливо из России
    В ЕК сообщили о планах ввести запрет на ядерное топливо из России
    @ Guido Kirchner/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия после введения запрета на закупку российского газа с 2027 года готовит аналогичные ограничения на поставки ядерного топлива, заявила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.

    По словам Итконен, подготовка соответствующего запрета находится на начальной стадии, передает ТАСС.

    «Этот запрет находится на стадии подготовки. Это более сложный вопрос, поэтому я не могу сообщить сроки, [когда он будет представлен], но это произойдет в надлежащее время», – заявила она.

    Ранее Совет ЕС утвердил полный запрет на поставки российского газа с 2027 года.

    27 января 2026, 18:03 • Новости дня
    Эксперт: Банковские карты нужно менять каждые пять лет

    Эксперт Щербаченко: Регулярная смена банковских карт поможет защититься от мошенников

    Эксперт: Банковские карты нужно менять каждые пять лет
    @ Alexander Legky/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Регулярная замена банковских карт каждые три-пять лет способствует защите от мошенничества, поскольку новые данные карты становятся известны только владельцу, рассказал доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко.

    По его словам, перевыпуск карты значительно снижает риски, связанные с кражей данных и другими мошенническими действиями, передает РИА «Новости» со ссылкой на News.ru.

    Щербаченко отметил, что обновленная карта имеет совершенно новые реквизиты, включая номер и трехзначный CVC-код, что усложняет доступ мошенникам. Сейчас большинство банков предоставляют клиентам возможность подписывать документы и получать пин-коды через мобильные приложения, что повышает уровень безопасности.

    Эксперт также указал на ограниченный срок службы чипа в карте: он может выйти из строя из-за неблагоприятных погодных условий или неправильного обращения. Перевыпуск карты, по мнению Щербаченко, снижает вероятность внезапной поломки и обеспечивает бесперебойное пользование банковскими услугами.

    Кроме того, развитие цифровых технологий влияет и на банковский сектор: обновляются банкоматы, а все новые карты оснащаются функцией бесконтактной оплаты. Щербаченко считает, что регулярная замена карт расширяет возможности клиента и способствует росту лояльности к банку.

    Ранее в Госдуме предупредили о росте рисков использования карт Visa и Mastercard.

    МВД сообщило о новых схемах блокировки банковских карт мошенниками.

    26 января 2026, 23:58 • Новости дня
    Сальвини раскритиковал Зеленского за нападки на ЕС в Давосе

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский не должен жаловаться на ЕС после всех полученных денег, заявил итальянский вице-премьер, министр транспорта и по инфраструктурам Маттео Сальвини.

    Сальвини возмутился тем, что глава киевского режима «после всех полученных денег», затраченных усилий и оказанной Украине помощи «осмеливается жаловаться», передает ТАСС.

    «Друг мой, ты проигрываешь войну, теряешь людей, утрачиваешь доверие и достоинство, подпиши мирное соглашение как можно быстрее», – говорится в выступлении Сальвини перед сопартийцами из «Лиги».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе с критикой Европы и требованием увеличить поддержку Украины.

    27 января 2026, 12:22 • Новости дня
    Российские войска освободили Новояковлевку в Запорожской области
    Российские войска освободили Новояковлевку в Запорожской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Днепр» освободили Новояковлевку в Запорожской области. Кроме того за последние сутки была завершена зачистка от противника Купянска-Узлового в Харьковской области

    Группировкой «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад и бригады береговой обороны ВСУ около Магдалиновки Запорожской области и Садового Херсонской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Уничтожены до 40 военнослужащих, артиллерийское орудие, четыре станции РЭБ и склад с горючим.

    Также в результате активного наступления подразделений группировки «Запад» освобожден Купянск-Узловой в Харьковской области. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной, двух штурмовых бригад ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии возле Ковшаровки, Нечволодовки, Новоосиново, Сенькови Харьковской области и Красного Лимана в Донецкой народной республике (ДНР).

    Потери противника составили более 210 военнослужащих, четыре бронемашины и два артиллерийских орудия. Уничтожены американская станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и три склада с боеприпасами.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах Ржаного, Садков, Сосновки и Хотени Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Волчанскими Хуторами, Зыбино, Пролетарским и Чугуновкой, перечислили в оборонном ведомстве.

    Противник при этом потерял свыше 170 военнослужащих и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, четыре склада боеприпасов и матсредств.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной, штурмовой и горно-штурмовой бригад ВСУ поблизости от Дружковки, Константиновки, Краматорска, Новодмитровки, Резниковки и Славянска ДНР.

    При этом ВСУ потеряли до 120 военнослужащих, четыре бронемашины и шесть орудий полевой артиллерии. Уничтожены два склада матсредств.

    В то же время подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике семи механизированных, егерской, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии под Белицким, Гришино, Завидо-Кудашево, Сухецким ДНР  и Новоподгородним Днепропетровской области, отчитались в Минобороны.

    Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 415 военнослужащих, танк, восемь бронемашин, три орудия полевой артиллерии и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США.

    Между тем подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям двух механизированных, двух штурмовых бригад и трех штурмовых полков ВСУ в районах Александровки Днепропетровской области, Верхней Терсы, Воздвижевки, Горького, Зализничного и Риздвянки Запорожской области. Противник потерял более 390 военнослужащих и восемь бронемашин, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее во вторник глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщил, что группировка войск «Запад» завершила освобождение населенного пункта Купянск-Узловой в Харьковской области.

    В минувшие выходные российские войска освободили Старицу в Харьковской области, а до этого освободили Симиновку в Харьковской области.

    27 января 2026, 15:32 • Новости дня
    В Петербурге решили отредактировать рекомендации для уроков о блокаде Ленинграда
    В Петербурге решили отредактировать рекомендации для уроков о блокаде Ленинграда
    @ Борис Кудояров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Методические рекомендации к урокам о блокаде Ленинграда, которые вызвали скандал в интернете, будут пересмотрены и отредактированы.

    Комитет по образованию Петербурга заявил, что петербуржцы и педагоги «справедливо обратили внимание и резко отреагировали на крайне неудачные формулировки, допущенные авторами методических материалов», передает «Фонтанка».

    Как ранее рассказала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, в ряде школ учителям раздали методички с рекомендациями к проведению занятий 27 января, где педагогам советовали избегать формулировки «все блокадники – герои» и не подталкивать детей к отождествлению себя с жителями Ленинграда. Также рекомендовалось рассказывать «позитивную» информацию о блокаде.

    Мизулина назвала эти рекомендации реабилитацией нацизма и пообещала обратиться в Следственный комитет с просьбой о проверке. Как пишет издание, в самой методичке говорится, что учителям следует избегать эмоциональных манипуляций, не заставлять детей испытывать определенные чувства и не делать обобщений вроде «все немцы – преступники».

    В комитете по образованию добавили, что спорные методические материалы были разработаны несколько лет назад в Академии постдипломного образования, и уже поручили ее руководству полностью пересмотреть и отредактировать документы. Ведомство уточнило, что рекомендации составлены на основе сборника статей государственного музея обороны и блокады Ленинграда.

    Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал быть достойными подвига защитников блокадного Ленинграда.

    27 января 2026, 18:42 • Новости дня
    Кремль анонсировал встречу Путина с президентом Сирии

    Кремль: Путин в среду встретится с президентом Сирии

    Кремль анонсировал встречу Путина с президентом Сирии
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин проведет переговоры с президентом Сирийской Арабской Республики Ахмедом Шараа 28 января, сообщил Кремль.

    Глава Сирии будет находиться в России с рабочим визитом, в ходе встречи стороны намерены рассмотреть текущее состояние и перспективы развития двусторонних связей в различных сферах, сообщается в Telegram-канале Кремля.

    Помимо этого, лидеры уделят особое внимание обсуждению актуальной ситуации в Ближневосточном регионе.

    В октябре Путин принял Шараа в Кремле. Переговоры лидеров продлились два с половиной часа.

    27 января 2026, 16:36 • Новости дня
    Генпрокуратура направила в суд дело Тимошенко о фейках о ВС России
    Генпрокуратура направила в суд дело Тимошенко о фейках о ВС России
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральная прокуратура России направила в суд уголовное дело против бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, обвиняемой в распространении заведомо ложной информации о российских Вооруженных силах.

    По данным пресс-службы Генпрокуратуры, дело будет рассматривать Басманный районный суд Москвы, передает ТАСС.

    Тимошенко объявили в международный розыск в июле 2024 года. В декабре 2025 года ей заочно избрали меру пресечения – заключение под стражу.

    В прошлом году Мещанский суд Москвы признал блогера Илью Варламова (признан иноагентом в России, внесен в перечень террористов и экстремистов) виновным в распространении фейков о российской армии.

    В июле 2024 года журналиста Михаила Зыгаря (признан иноагентом в России) заочно приговорили к восьми годам шести месяцам лишения свободы за фейки о российской армии.

    26 января 2026, 22:15 • Новости дня
    США назвали переговоры по Украине в Абу-Даби историческими

    Спикер Белого дома Левитт назвала переговоры по Украине в Абу-Даби историческими

    США назвали переговоры по Украине в Абу-Даби историческими
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Переговоры России, США и Украины по украинскому урегулированию в Абу-Даби стали историческим событием, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

    «В рамках этих переговоров в минувшие выходные состоялась многосторонняя встреча, которая не получила широкого освещения в СМИ, но имела историческое значение», – приводит слова Левитт РИА «Новости».

    По словам пресс-секретаря Белого дома, на многосторонней встрече удалось собрать представителей обеих сторон конфликта для поиска пути к миру.

    Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп остается глубоко вовлечен в процесс урегулирования конфликта на Украине. Она отметила, что Трамп регулярно получает информацию о ходе переговоров от своих советников.

    Пресс-секретарь Белого дома добавила, что Трамп не теряет надежды на достижение мира и внимательно следит за развитием ситуации. В ответ на вопрос о предстоящих контактах лидеров, Левитт сообщила, что на неделе не запланировано телефонных разговоров между Трампом, президентом России Владимиром Путиным или украинским лидером Владимиром Зеленским перед следующим раундом переговоров, который ожидается в воскресенье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Абу-Даби прошли трехсторонние переговоры России, США и Украины. Москва рассчитывает на продолжение работы российско-американско-украинской рабочей группы на экспертном уровне уже на текущей неделе.

    Венгрия обвинила Зеленского во вмешательстве в выборы в стране
    Рар: Членство в ЕС станет для Украины компенсацией за потерю территорий
    В ООН выступили с заявлением о неправомерности односторонних санкций ЕС
    Адвокаты: Российский археолог Бутягин может провести в польском СИЗО два года
    В Петербурге решили отредактировать рекомендации для уроков о блокаде Ленинграда
    Эксперт: Банковские карты нужно менять каждые пять лет
    На Украине предложили ввести санкции против мультфильма «Маша и медведь»

    Морозы перегрели газовый рынок ЕС и США

    Снежная буря в США и резкие морозы в ЕС сразу вызвали рост цен и напряжение на газовых рынках. Американцы не видели такого дорогого газа с 2022 года. Европейцы стали опустошать запасы газа еще быстрее, а синоптики обещают морозы и в феврале. Побежать к Газпрому за помощью больше нельзя. Чем закончится для США и Европы снежный коллапс? Подробности

    Как история наказывала Финляндию за агрессию к России

    27 января Россия отмечает день полного снятия блокады Ленинграда. Однако в блокаде участвовали не только немецко-фашистские, но и финские Вооруженные силы. Вся история Финляндии со времен XIX века содержит примеры агрессии, предательства и неблагодарности в адрес России – а также того, как Финляндия была за это наказана. Подробности

    Почему Красная армия отказывалась от уникальных видов оружия

    85 лет назад, в январе 1941 года, в СССР стартовало проектирование так называемого ампуломета. Это был один из примеров уже забытых сегодня систем вооружений, на которые в первый период Великой Отечественной делалась серьезная ставка. Что это были за системы и почему они в итоге не оправдали надежд? Подробности

    Кровь в Миннеаполисе стала предвыборным подарком демократам

    Массовые протесты в Миннеаполисе вспыхнули с новой силой после того, как сотрудники иммиграционной и таможенной службы застрелили 37-летнего гражданина США Алекса Претти. На этом фоне Барак Обама и Билл Клинтон призвали американцев к «действию». Какие цели преследуют демократы и чем происходящее грозит Трампу? Подробности

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    • Урсула – диктатор Европы

      Отношения между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой евродипломатии Каей Каллас окончательно испортились. В частном порядке Каллас называет начальницу диктатором, утверждают европейские СМИ. Судя по всему, так она пытается спасти собственную карьеру.

    • Украину хотят взять в ЕС в 2027 году

      Президент Сербии Александр Вучич заявил, что, по его информации, Украина станет членом ЕС уже в 2027 году. О том, что такие планы существуют, говорил и премьер Венгрии Виктор Орбан. Пока это кажется невозможным, даже гибельным сценарием для Евросоюза. Пока.

    • Очередное предательство США. Теперь курды

      Ряд американских СМИ со ссылкой на источники сообщили, что США окончательно сворачивают свое военное присутствие в Сирии. Это связано с решением о предательстве очередного союзника, которое приняли в Вашингтоне.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • График выплат пенсий и пособий на детей в феврале 2026 года: точные даты, переносы и важные нюансы

      Февраль – месяц короткий, но с точки зрения социальных выплат напряженный. Его наступление всегда волнует и пенсионеров, и семьи с детьми. Нужно планировать бюджет, учитывая не только сокращенное количество дней, но и государственные праздники, которые напрямую влияют на график перечислений. Когда в феврале 2026 года стоит ждать пенсии и все основные детские пособия, как работают переносы из-за выходных и 23 февраля и на что важно обратить внимание?

    • Индексация пенсий и социальных выплат с 1 февраля 2026 года: кого коснутся прибавки и новые суммы

      С 1 февраля 2026 года в России проводится очередная индексация пенсий и социальных выплат. Повышение затронет пенсионеров, семьи с детьми, получателей федеральных пособий, а также граждан, пользующихся мерами господдержки, привязанными к уровню инфляции. Размер индексации составляет 5,6% – именно на такую величину выросли потребительские цены по итогам 2025 года. Повышение применяется автоматически и не требует подачи заявлений.

    • Народные приметы на февраль 2026: что сулит месяц и к чему готовиться

      Февраль в народном календаре всегда занимал особое место. Это не просто самый короткий месяц года, а время перелома, когда зима борется с весной, а темнота постепенно уступает свету. Именно в феврале заканчивается один жизненный цикл и начинается подготовка к следующему. Наши предки придавали большое значение февральским приметам, ведь они помогали не столько предсказать погоду, сколько понять внутренние ритмы жизни, настроиться на грядущие перемены и проверить, насколько прочно выстроены быт и отношения.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

  • О газете
