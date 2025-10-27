Путин подписал закон о статусе ветерана для добровольцев-штурмовиков СВО

Tекст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий добровольцев-штурмовиков специальной военной операции статусом ветерана и инвалида боевых действий, передает ТАСС.

Документ вносит соответствующие изменения в закон «О ветеранах» и вступает в силу с сегодняшнего дня. Инициатором поправок выступило правительство.

Теперь статус ветерана боевых действий смогут получить также бойцы, которые с 1 октября 2022 года по 1 сентября 2023 года заключали соглашения с Министерством обороны России и выполняли задачи в составе специальных подразделений воинских частей в ходе СВО. Ранее эти нормы не распространялись на упомянутую категорию граждан.

Штурмовики-добровольцы получат ежемесячную денежную выплату. Размер выплаты будет определяться территориальными органами Соцфонда России с момента признания участника ветераном боевых действий.

В заявлении правительства подчеркивается, что лицам, не реализовавшим право на выплату ранее, компенсация будет назначаться автоматически, без подачи отдельного заявления. Закон призван восстановить справедливость для тех, кто проявил мужество, героизм и был награжден государственными и ведомственными наградами.

Ранее Госдума одобрила поправки, предоставляющие статус ветерана боевых действий участникам спецподразделений, выполнявшим задачи по специальным соглашениям в ходе спецоперации на Украине.

