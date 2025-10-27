  • Новость часаУровень воды в Белгородском водохранилище после ударов ВСУ по плотине снизился на метр
    Тимофей Бордачёв Ядерная бомба стала слишком тяжелой для Европы

    Сегодня нет полной уверенности в том, что США будут готовы держать своих европейских подопечных в узде. Это делает еще более опасными любые дискуссии о том, что у Германии или Евросоюза может появиться право распоряжаться оружием массового поражения.

    Игорь Горбунов Сможет ли Ирак заменить России Сирию

    Россия встраивает Ирак в свою долгосрочную стратегию на Ближнем Востоке. Пока Сирия уходит в режим неопределенности, Ирак становится рабочей площадкой, где можно вести диалог, строить инфраструктуру, качать нефть, продавать технологии, а главное – сохранять влияние.

    Игорь Караулов Почему прогресс угрожает нам рабством

    Неужели мы обречены на то, чтобы за каждым технологическим или социальным поворотом, обещающим свободу, утыкаться в рабство? Возможно, дело в целях, которые общество перед собой ставит. Прибыль за счет человека, эффективность за счет человека, удобство за счет человека.

    27 октября 2025, 14:40 • Новости дня

    Путин подписал закон о статусе ветерана для добровольцев-штурмовиков СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении добровольцам-штурмовикам, участвовавшим в специальной военной операции, статуса ветерана и инвалида боевых действий.

    Президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий добровольцев-штурмовиков специальной военной операции статусом ветерана и инвалида боевых действий, передает ТАСС.

    Документ вносит соответствующие изменения в закон «О ветеранах» и вступает в силу с сегодняшнего дня. Инициатором поправок выступило правительство.

    Теперь статус ветерана боевых действий смогут получить также бойцы, которые с 1 октября 2022 года по 1 сентября 2023 года заключали соглашения с Министерством обороны России и выполняли задачи в составе специальных подразделений воинских частей в ходе СВО. Ранее эти нормы не распространялись на упомянутую категорию граждан.

    Штурмовики-добровольцы получат ежемесячную денежную выплату. Размер выплаты будет определяться территориальными органами Соцфонда России с момента признания участника ветераном боевых действий.

    В заявлении правительства подчеркивается, что лицам, не реализовавшим право на выплату ранее, компенсация будет назначаться автоматически, без подачи отдельного заявления. Закон призван восстановить справедливость для тех, кто проявил мужество, героизм и был награжден государственными и ведомственными наградами.

    Ранее Госдума одобрила поправки, предоставляющие статус ветерана боевых действий участникам спецподразделений, выполнявшим задачи по специальным соглашениям в ходе спецоперации на Украине.

    26 октября 2025, 15:57 • Новости дня
    Появилось видео горящего поезда с техникой ВСУ в Сумской области

    Tекст: Вера Басилая

    «Герани» поразили поезд с техникой ВСУ в Сумской области, горящий состав попал на видео, сообщили военкоры.

    Вооруженные силы России атаковали поезд, перевозивший вооружение и военную технику для ВСУ, на территории Сумской области. Удар был нанесен в районе села Черноплатово с помощью дронов-камикадзе типа «Герань», пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Изнанка».

    Как отмечается в публикации, после атаки на поезде вспыхнул пожар – загорелись локомотив и два вагона.

    Отмечается, что удар был нанесен новым видом «Гераней», оснащенных камерами и элементами искусственного интеллекта, что позволило беспилотникам не только зафиксировать момент атаки, но и уклониться от вертолетов Ми-8, которые сопровождали поезд.

    Ранее ВС России нанесли удары по объектам энергетики и железнодорожному составу, который использовался для перевозки вооружения и техники в Донбасс.

    Подполье заявило о разрушении складов, ангаров, железнодорожных узлов и других объектов инфраструктуры в Сумской, Днепропетровской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.

    В Черниговской области был уничтожен объект критической инфраструктуры.

    27 октября 2025, 01:37 • Новости дня
    В Испании расшифровали сигнал, который Путин в военной форме подал Западу

    EFE: Путин дал понять Трампу, что одерживает верх в борьбе за Донбасс

    В Испании расшифровали сигнал, который Путин в военной форме подал Западу
    @ Пресс-служба Президента РФ/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент России Владимир Путин в военной форме встретился в воскресенье с начальником Генерального штаба Валерием Герасимовым на командном пункте, где руководил российскими войсками, и этот его визит стал весьма символичным, призванным продемонстрировать уверенность России на поле боя, пишет испанское агентство EFE.

    «Президент России Путин дал понять главе США Дональду Трампу, что одерживает верх в борьбе за контроль над Донбассом, указав на отсутствие срочности в объявлении прекращения огня, которое Белый дом выдвинул условием проведения нового саммита двух лидеров», – говорится в сообщении EFE.

    Испанское агентство отмечает, что Путин призвал генералов не допустить прорыва украинскими войсками кольца окружения, но подчеркнул необходимость минимизации потерь, заявив, что российская армия «всегда проявляла милосердие» к своим противникам в соответствии с международным правом.

    Путин также приказал российским войскам оказать помощь мирным жителям, которых украинские войска использовали в качестве живого щита, и эвакуировать их в безопасные районы.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Путин появился в пункте управления объединенной группировки в военной форме. Он сообщил, что на Купянском и Красноармейском направлениях ожидаются попытки противника восстановить позиции за счет активизации действий в близлежащих районах.

    Кроме того, Путин обратился с поздравлением к российским военным за успешное окружение Купянска и Красноармейско-Димитровской агломерации.

    27 октября 2025, 10:00 • Видео
    Кто вырастил Гитлера и почему он напал на СССР?

    Почему во главе Германии оказался Адольф Гитлер, как разоренная Первой мировой войной Германия нашла возможность для возрождения мощной армии – и почему она напала на Советский Союз?

    26 октября 2025, 22:57 • Новости дня
    Лавров объяснил цель призывов Зеленского к прекращению огня

    Лавров назвал призывы Зеленского к прекращению огня попыткой выиграть время

    Лавров объяснил цель призывов Зеленского к прекращению огня
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Призывы лидеров стран Европы и Владимира Зеленского к прекращению огня на Украине больше походят на попытки выиграть время, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    «Когда теперь звучат призывы к прекращению огня, мы понимаем, что на самом деле они [Запад и киевский режим] хотят снова выиграть время. И эта глубоко укорененная в голове и сознании Владимира Зеленского логика абсолютно очевидна для любого объективного наблюдателя» – сказал Лавров в интервью YouTube-каналу Ultrahang.

    Он поделился соображениями о том, что должно помочь всем эффективно действовать в сложившейся ситуации. Ключом к пониманию, отметил он, должно стать устранение первопричин кризиса, а не попытки отвоевать территорию или спасти лицо политиков в Киеве.

    Напомним, в этом же интервью Лавров заявил, что Москва признает Украину, если она будет отличаться от страны, которой сейчас управляет откровенно нацистский режим. Также он уточнил, что России требуется создание буферной зоны, поэтому контроль осуществляется и над территориями, которые находятся за пределами Донбасса и Новороссии.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что целью спецоперации на Украине является ликвидация киевского режима и победа России. При этом дипломат Константин Долгов предрек Киеву новые территориальные потери.

    26 октября 2025, 21:07 • Новости дня
    Лавров сказал, какую Украину признает Россия

    Лавров заявил о признании Россией Украины с нейтральным и безъядерным статусом

    Лавров сказал, какую Украину признает Россия
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Россия признает Украину, сильно отличающуюся от страны, которой сейчас управляет откровенно нацистский режим, заявил заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью венгерскому YouTube-каналу «Ультраханг».

    По словам Лаврова, Россия изначально признала Украину, опираясь на положения ее собственной Декларации о независимости, принятой в 1990 году, и Конституции. В этих документах закреплялся статус страны как безъядерного, нейтрального, внеблокового государства, признающего права национальных меньшинств. Российский министр уточнил, что нынешняя украинская власть, по его мнению, не соответствует этим принципам, передает ТАСС.

    «Итак, мы признаем ту Украину, сильно отличающуюся от страны, которой сейчас управляет откровенно нацистский режим», – отметил министр.

    Лавров отметил, что Москва иначе воспринимает ситуацию, когда Украину втягивают в НАТО и наделяют правом вступления в любые союзы. Он подчеркнул, что вопрос признания Украины для России напрямую связан с тем, каким является само украинское государство согласно собственным публичным заявлениям и документам.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что конфликт на Украине касается, прежде всего, защиты населения, а не только споров о территориях.

    Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что целью спецоперации на Украине является ликвидация киевского режима и победа России.

    26 октября 2025, 21:47 • Новости дня
    Лавров объяснил контроль Россией территорий вне Донбасса

    Лавров заявил о необходимости буферной зоны вне Донбасса и Новороссии

    Tекст: Вера Басилая

    России требуется создание буферной зоны, поэтому контроль осуществляется и над территориями, которые находятся за пределами Донбасса и Новороссии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Россия уже контролирует территории, находящиеся вне Донбасса и Новороссии, об этом сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью венгерскому YouTube-каналу «Ультраханг», передает ТАСС.

    «Я считаю, неуместно, когда люди спрашивают о том, когда закончится война, когда мы собираемся остановиться, когда мы вернем Запорожье?», – отметил Лавров.

    По словам главы МИДа, основной причиной контроля таких территорий является безопасность России. «Нам необходима буферная зона», – заявил Лавров, отметив, что создание такой зоны продиктовано актуальными условиями безопасности для страны.

    Ранее Лавров заявил, что для Москвы в конфликте на Украине важны люди, а не территории.

    Дипломат Константин Долгов предрек Киеву новые территориальные потери.

    26 октября 2025, 21:21 • Новости дня
    Зеленский признал тяжелое положение ВСУ в районе Красноармейска

    Зеленский признал тяжелое положение ВСУ в Красноармейске и соседних районах

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ сталкиваются с трудностями в Красноармейске и близлежащих районах на фоне ожесточенных боев и проблем с логистикой, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    Вооруженные силы Украины находятся в крайне тяжелом положении в районе Красноармейска (Покровска), передает ТАСС.

    Владимир Зеленский в своем вечернем обращении подчеркнул, что интенсивные боевые действия происходят как непосредственно в городе, так и на его подступах. По его словам, «жесткие бои в городе, на подступах к городу. Сложно с логистикой».

    Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил президенту России Владимиру Путину, что группировки российских войск завершили окружение украинских формирований в районах Красноармейска и Димитрова, где, по данным, оказались в окружении 31 украинский батальон.

    Кроме того, Генеральный штаб ВСУ сообщил, что ситуация на красноармейском (покровском) направлении остается напряженной, о чем было заявлено ранее в воскресенье.

    Президент России Владимир Путин поздравил российских военных с успешным окружением Купянска и Красноармейско-Димитровской агломерации и отметил храбрость солдат.

    Военный аналитик Михаил Онуфриенко считает освобождение Купянска и Красноармейска вопросом времени.

    27 октября 2025, 12:24 • Новости дня
    Командующий ВСУ выложил секретные карты в TikTok

    Tекст: Ольга Иванова

    Командующий штурмовыми войсками на Украине Валентин Манько опубликовал в TikTok фотографию карт боевых действий с пометкой «секретно», вызвав обсуждение среди пользователей.

    Командующий штурмовыми войсками ВСУ Валентин Манько разместил в TikTok фото карт с грифом «секретно», сообщает ТАСС.

    Фото вызвало резонанс, так как оно содержит данные о текущей обстановке в зоне боевых действий.

    Как уточняет агентство УНИАН, пользователи соцсетей заметили наличие секретной информации на снимках. Многие отметили, что раскрытие подобных данных в публичном пространстве может представлять угрозу безопасности.

    Манько давно известен тем, что часто становится участником скандалов, связанных с саморекламой и использованием соцсетей. В прошлом пресса отмечала случаи, когда он выкладывал ролики в TikTok, где танцевал под российские песни и определял, на кого похож из героев популярных российских сериалов. Ранее он был осужден за коррупцию, разбой и грабежи, а также состоял в руководстве «Правого сектора» (признан террористическим, запрещен в РФ).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, массовая гибель бойцов 105-й бригады ВСУ произошла после публикации командиром фото построений, что позволило установить точную локацию.


    27 октября 2025, 09:55 • Новости дня
    Пушилин заявил о переходе большей части Красноармейска под контроль России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Основная территория Красноармейска в ДНР оказалась под контролем российских военных, при этом в городе продолжаются интенсивные боевые столкновения, сообщил глава республики Денис Пушилин в эфире «России-24».

    Пушилин сообщил, что большая часть города Красноармейск в ДНР уже находится под контролем российских военных, передает ТАСС.

    Он заявил: «Здесь мы также видим, что сам Красноармейск, в котором продолжаются ожесточенные бои, уже большая его часть находится под контролем Вооруженных сил РФ».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, под Красноармейском солдаты двух бригад ВСУ сдались в плен. Минобороны заявило, что ночью под Красноармейском была разгромлена бронетехника ВСУ. Пушилин сообщил о тяжелых боях ВС России в Красноармейске.

    27 октября 2025, 12:39 • Новости дня
    Российские войска освободили три поселка в Запорожской и Днепропетровской области

    Российские войска освободили запорожские Новониколаевку и Привольное, а также днепропетровскую Егоровку

    Российские войска освободили три поселка в Запорожской и Днепропетровской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника и освободили Новониколаевку и Привольное в Запорожской области, а также Егоровку в Днепропетровской области.

    Группировкой нанесено поражение формированиям механизированной бригады и двух штурмовых полков ВСУ около Покровского, Даниловки, Тихого, Новоалександровки, Вишневого в Днепропетровской области, Полтавки и Малиновки в Запорожской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    При этом ВСУ потеряли до 300 военнослужащих, бронемашину и склад матсредств.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны возле Андреевки, Алексеевки, Павловки, Кондратовки и Варачино в Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Синельниково, Волчанском и Нескучным в Харьковской области.

    ВСУ потеряли до 185 военнослужащих, две бронемашины, артиллерийское орудие и станцию РЭБ, перечислили в оборонном ведомстве.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах Староверовки, Купянска, Куриловки, Благодатовки, Моначиновки, Петровки и Петропавловки в Харьковской области, Дробышево и Новоселовки в Донецкой народной республике (ДНР).

    Потери противника при этом составили до 240 военнослужащих, семь бронемашин и орудие полевой артиллерии. Уничтожены четыре станции РЭБ и семь складов с боеприпасами.

    В то же время подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны у Северска, Звановки, Константиновки, Веролюбовки, Плещеевки, Яблоновки и Иванополья в ДНР, отчитались в Минобороны.

    Противник потерял более 140 военнослужащих, четыре бронемашины, артиллерийское орудие, две станции РЭБ, пять складов с боеприпасами.

    Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, штурмовой, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад нацгвардии поблизости от Красноармейска, Родинского, Гнатовки, Лысовки и Димитрова в ДНР, Новопавловки и Ивановки в Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 455 военнослужащих, три бронеавтомобиля «Казак» и два артиллерийских орудия, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне президент России Владимир Путин поздравил военных с успехами объединенной группировки войск.

    В конце прошлой недели российские войска освободили четыре поселка в ДНР, Днепропетровской и Харьковской областях.

    До этого они освободили днепропетровскую Ивановку и запорожскую Павловку.

    27 октября 2025, 07:29 • Новости дня
    Силы ПВО сбили 193 украинских БПЛА над Россией за ночь

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ночь на 27 октября силы ПВО отразили массированную атаку, сбив 193 украинских беспилотника, из которых 40 были уничтожены в Московском регионе, сообщили в Минобороны России.

    Силы противовоздушной обороны России за ночь перехватили и уничтожили 193 украинских беспилотника над различными регионами страны, передает ТАСС. По данным Минобороны России, наиболее интенсивная атака пришлась на Московский регион, где сбито 40 дронов, из них 34 направлялись непосредственно на Москву.

    Представители военного ведомства уточнили: «В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 193 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа». По количеству сбитых дронов за минувшую ночь лидируют также Брянская область – 47, Калужская область – 42, и Тульская область – 32.

    Кроме того, цели ПВО подверглись и другие регионы: в Курской области уничтожено 10 дронов, в Орловской – 7, в Ростовской и Воронежской – по 4, в Оренбургской и Тамбовской – по 2, а также по одному аппарату перехвачено в Белгородской, Липецкой и Самарской областях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило об уничтожении четырех украинских беспилотников над Брянской, Волгоградской и Ростовской областями. Пожилой человек пострадал в Волгоградской области в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины. Системы ПВО отразили атаки беспилотников в Брянской, Волгоградской и Ростовской областях.

    27 октября 2025, 14:27 • Новости дня
    Минобороны Украины перебросило спецназ в Красноармейск

    Tекст: Ольга Иванова

    Подразделения спецназа Главного управления разведки Украины прибыли в Красноармейск на фоне тяжелой обстановки для украинских войск в городе.

    Военное командование Украины перебросило в Красноармейск отряды спецназа ГУР для стабилизации положения, передает ТАСС.

    Украинский журналист Андрей Цаплиенко сообщил: «Учитывая критическое положение в Покровске (украинское название Красноармейска), спецподразделения ГУР уже прибыли к самому горячему направлению обороны».

    По сведениям Цаплиенко, бойцы военной разведки уже приступили к выполнению боевых задач в городе. Решение о переброске сил было принято из-за трудностей, с которыми столкнулись украинские войска в этом районе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ДНР Денис Пушилин заявил, что основная территория Красноармейска находится под контролем российских военных. В городе продолжаются интенсивные боевые столкновения.

    Под Красноармейском солдаты двух бригад ВСУ сдались в плен. Минобороны заявило, что ночью под Красноармейском была разгромлена бронетехника ВСУ. Пушилин сообщил о тяжелых боях ВС России в Красноармейске.


    27 октября 2025, 06:29 • Новости дня
    Минобороны: ВСУ были застигнуты врасплох при освобождении Тихого

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные смогли неожиданно захватить населенный пункт Тихое Харьковской области после тщательно спланированной наступательной операции, сообщили в Минобороны России.

    Как передает ТАСС, группировка войск «Север» внезапно для ВСУ приступила к наступлению и взяла под контроль Тихое Харьковской области. В Минобороны подчеркнули, что украинские военные не успели среагировать на стремительное продвижение российских штурмовых групп благодаря детальному планированию операции.

    Заместитель командира штурмовой роты с позывным Гура заявил: «Начиная от командира отделения, заканчивая командиром бригады, благодаря им, их планированию, задача была выполнена. Населенный пункт Тихое был взят. Противник не ожидал данного наступления».

    По словам Гуры, перед штурмом подразделения прошли предварительную подготовку и боевое слаживание, что усилило слаженность действий. Наступление велось одновременно тремя группами: одна включала бронированную гусеничную технику с десантами, вторая – мотогруппы на мотоциклах, третья действовала пешком.

    Механик-водитель с позывным Фрол указал, что штурм был начат на рассвете. Он отметил значимость планирования командования: «Они планировали, уделяли внимание всем мелочам: сам командир бригады приезжал, когда мы готовили машины».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка «Север» освободила населенный пункт Тихое в Харьковской области. Военные подразделения сообщили об успехах не только в районе Тихого, но и на Хатненском участке фронта. Росгвардия зафиксировала переброску пограничников ВСУ к Тихому для усиления позиций противника.

    27 октября 2025, 07:45 • Новости дня
    ВСУ массово дезертировали под Симоновкой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Резкое увеличение случаев дезертирства среди украинских военных у Симоновки связано с планами командования перебросить бойцов на сложный участок фронта в Волчанске, сообщили в российских силовых структурах.

    Массовое дезертирство в рядах украинских войск зафиксировано в районе Симоновки Харьковской области, передает ТАСС.

    Источник агентства подчеркнул: «В подразделениях 120-й отдельной бригады теробороны, расположенных в районе Симоновки, отмечаются массовые случаи дезертирства из-за решения командования передать личный состав в распоряжение 57-й отдельной мотопехотной бригады для стабилизации фронта в Волчанске. Кроме того, этому способствуют регулярные прилеты по позициям бригады российских ФАБ».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Верховной рады предложил отправлять дезертиров ВСУ в штурмовые отряды. Более 150 тыс. военнослужащих покинули ряды ВСУ с начала этого года. Бойцы рембата ВСУ массово решили уйти из армии из-за отправки на передовую.

    26 октября 2025, 17:59 • Новости дня
    Силы ПВО сбили летевший на Москву беспилотник

    Мэр Собянин сообщил об уничтожении летевшего на Москву дрона

    Tекст: Вера Басилая

    Силы ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    Силы противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат, который направлялся в сторону Москвы, сообщил в Max Собянин.

    По словам мэра, после падения обломков к месту происшествия сразу выехали специалисты оперативных служб.

    Ранее российские системы ПВО сбили 26 украинских беспилотников над тремя регионами России.

    В Московском регионе сбили два беспилотника, один из которых направлялся в сторону Москвы.

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении одного БПЛА на подлете к городу.

    26 октября 2025, 21:41 • Новости дня
    Силы ПВО сбили 22 украинских БПЛА над тремя регионами России

    Минобороны сообщило о ликвидации 22 украинских беспилотников ПВО

    Tекст: Вера Басилая

    В течение четырех часов российские силы ПВО уничтожили 22 дрона самолетного типа над Белгородской, Калужской и Московской областями, сообщило Министерство обороны России.

    Российские средства ПВО перехватили и уничтожили 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщается в Telegram-канале Минобороны. Операция проходила в период с 16.00 до 20.00 по московскому времени.

    По данным Минобороны, 19 дронов были ликвидированы над Белгородской областью, два уничтожены над Калужской областью, а еще один – над Московским регионом.

    Информация о возможных разрушениях или пострадавших не приводится. О типе дронов и целях атак в сообщении не сообщается.

    Ранее силы ПВО сбили 26 украинских беспилотников над тремя регионами России.

    Над регионами России, а также над Черным и Азовским морями уничтожили 82 украинских беспилотника.

    Силы ПВО ликвидировали 18 беспилотников ВСУ над двумя регионами.

    ЦБ признал сложности в экономике

    ЦБ России четвертый раз подряд снижает ставку. Однако на этот раз шаг снижения был небольшой – 0,5%, до 16,5%. Более того, ЦБ впервые дал четкий сигнал, что в декабре снижения ставки больше не будет. Изменились оценки регулятора и по инфляции, и по российской экономике. Почему расслабляться еще рано? Подробности

    Западные СМИ: «Буревестник» – четкий сигнал, что Россию не запугать

    «Они не играют в игры с нами, а мы не играем в игры с ними», – так президент США Дональд Трамп прокомментировал успешные испытания российской ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник». Мировые СМИ отмечают, что для Трампа, который ранее назвал Россию «бумажным тигром», и для всего Запада «Буревестник» стал предостережением. Подробности

    Куда двинется российская армия после Красноармейска

    Российские войска окружили сразу две крупных группировки противника – под Купянском и под Красноармейском. В последнем случае «ситуация для украинской армии крайне плачевна», говорят эксперты. Когда можно ожидать освобождения этого города и как после этого будет развиваться наступление российских войск? Подробности

    Нациста в окружении Трампа выявили благодаря Джеку Воробью

    У президента США Дональда Трампа горе. Ему не дали назначить на важный пост в Белом доме одного из любимчиков – Пола Инграссию. Тридцатилетний блогер должен был стать спецпрокурором, но признан профнепригодным из-за нацистских взглядов. Если бы в президентском указе не были перепутаны фамилии двух руководителей ФБР, все могло сложиться иначе. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Кто вырастил Гитлера и почему он напал на СССР?

      Почему во главе Германии оказался Адольф Гитлер, как разоренная Первой мировой войной Германия нашла возможность для возрождения мощной армии – и почему она напала на Советский Союз?

    • Кто написал 4 млн доносов? Тренд на репрессии в 1930-х годах

      Большой террор 1930-х годов стал в массовом сознании одним из символов всей советской истории. Однако на самом деле в период между двумя мировыми войнами порой даже более трагические события происходили в разных регионах мира, в том числе в Европе. И все они имели похожую подоплеку, связанную с особенностями той эпохи.

    • Главный город США достанется коммунистам

      Следующим мэром Нью-Йорка – самого большого города США - наверняка станет враг Дональда Трампа, радикальный «левак» Зохран Мамдани. Он обещает золотые горы, но скорее доведет Нью-Йорк до анархии и гражданской войны. Тем и хорош.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Народные приметы на ноябрь 2025 года: как узнать погоду, урожай и здоровье по старинному календарю

      В наш век цифровых технологий и точных прогнозов погоды может показаться, что народные приметы безнадежно устарели. Зачем смотреть на поведение птиц или иней на деревьях, когда у нас есть спутники и суперкомпьютеры? Однако мудрость, накопленная поколениями, не теряет своей актуальности. Это не суеверия, а тонкие наблюдения за природой, ее ритмами и взаимосвязями. Осенние приметы – ключ к пониманию окружающего мира, который помогает нам чувствовать себя его частью, а не просто наблюдателем.

    • Магнитные бури в ноябре 2025 года: даты, прогноз, график геомагнитной активности

      Магнитные бури представляют собой возмущения магнитного поля Земли, которые возникают в периоды повышенной солнечной активности. Прогноз магнитных бурь на ноябрь 2025 года важен для понимания предстоящей геомагнитной обстановки. Эти явления являются следствием взаимодействия магнитосферы планеты с потоками солнечного ветра и корональных выбросов массы.

    • Лунный календарь на ноябрь 2025: благоприятные и неблагоприятные дни

      Лунный календарь на 2025 год служит подробным ориентиром в мире природных ритмов, а ноябрьский его отрезок обладает особой энергетикой. Этот инструмент не просто отображает смену лунных фаз, но и предоставляет возможность синхронизировать с ними повседневную деятельность. Многие отмечают, что учет лунных циклов помогает упорядочить жизнь, снизить уровень стресса и повысить эффективность начинаний.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

