Путин подписал закон о статусе ветерана для добровольцев-штурмовиков СВО
Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении добровольцам-штурмовикам, участвовавшим в специальной военной операции, статуса ветерана и инвалида боевых действий.
Документ вносит соответствующие изменения в закон «О ветеранах» и вступает в силу с сегодняшнего дня. Инициатором поправок выступило правительство.
Теперь статус ветерана боевых действий смогут получить также бойцы, которые с 1 октября 2022 года по 1 сентября 2023 года заключали соглашения с Министерством обороны России и выполняли задачи в составе специальных подразделений воинских частей в ходе СВО. Ранее эти нормы не распространялись на упомянутую категорию граждан.
Штурмовики-добровольцы получат ежемесячную денежную выплату. Размер выплаты будет определяться территориальными органами Соцфонда России с момента признания участника ветераном боевых действий.
В заявлении правительства подчеркивается, что лицам, не реализовавшим право на выплату ранее, компенсация будет назначаться автоматически, без подачи отдельного заявления. Закон призван восстановить справедливость для тех, кто проявил мужество, героизм и был награжден государственными и ведомственными наградами.
Ранее Госдума одобрила поправки, предоставляющие статус ветерана боевых действий участникам спецподразделений, выполнявшим задачи по специальным соглашениям в ходе спецоперации на Украине.