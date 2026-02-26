Трамп уже получил от Зеленского согласие на соглашение по полезным ископаемым, но это лишь первый взнос. Настоящий джекпот – в Москве. И окружение президента США, включая людей из его семьи, уже активно прощупывает почву.2 комментария
Конструктор «Чебурашка» подготовили для российских детсадов
В российских детских садах может появиться новый конструктор «Чебурашка», претендующий на включение в официальный перечень развивающих игрушек.
О перспективах внедрения новой игровой продукции стало известно в ходе церемонии старта Года дошкольного образования, передает РИА «Новости».
Главе Минпросвещения Сергею Кравцову показали работы победителей конкурса «Родная игрушка», среди которых оказался и этот набор.
Согласно аннотации, серия сборных моделей позволяет из множества деталей различных цветов конструировать сюжеты из жизни персонажа. Разработчики полагают, что такие занятия помогут детям создавать целостные картины мира героя.
В министерстве также планируют создать единый перечень игр, отвечающих традиционным российским ценностям. Ранее Сергей Кравцов отмечал необходимость внесения изменений в образовательные стандарты для усиления воспитательной функции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Минпросвещения совместно с экспертами рассматривает возможность создания обязательного списка игрушек для детских садов.
Ранее глава ведомства Сергей Кравцов сообщил о планах внести изменения в образовательный стандарт для усиления воспитательной работы.