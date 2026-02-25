У меня среди читателей есть немало тех, кто переводит деньги на помощь военным втайне от родных. Есть друзья, которые даже лайки не ставят под моими текстами о помощи военным и мирным, и просят не говорить другим, что помогают. «Меня не поймут».7 комментариев
Минпросвещения рассказало о разработке перечня игрушек для детсадов
Минпросвещения рассказало о процессе разработки перечня игрушек для детсадов
Минпросвещения совместно с органами исполнительной власти и экспертами рассматривает возможность создания обязательного списка игрушек для детских садов.
В министерстве подчеркнули, что сейчас на федеральном уровне идет работа по формированию перечня средств обучения и воспитания, в который войдут игры и игрушки для оснащения дошкольных учреждений, передает ТАСС. Ведомство уточнило, что обсуждение проходит при участии профильных экспертов.
Накануне глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что ведомство создаст для детских садов перечень игр и игрушек, которые будут соответствовать традиционным российским ценностям и способствовать развитию ребенка.
До этого Кравцов заявил о введении новых требований к стандарту работы детских садов.