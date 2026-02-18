Tекст: Елизавета Шишкова

Разработку и подготовку к испытаниям отечественного стратосферного беспилотника «Аргус» завершают российские инженеры, передают «Известия». Аппарат будет работать на высотах от 15 до 24 км, оставаясь вне досягаемости большинства привычных средств ПВО, включая комплексы «Игла» и «Верба». Попытка противника уничтожить дрон потребует применения ракет С-300 или Patriot, которые значительно дороже самого беспилотника.

По словам руководителя проекта Николаса Оксмана, ключевая особенность «Аргуса» – питание от солнечной энергии, дающее возможность находиться в воздухе практически неограниченное время. Он способен зависать над нужным районом, не будучи привязан к орбите, в отличие от спутников. БПЛА может обеспечивать видеосвязь, координацию других дронов, а также действовать как универсальная «глушилка», подавляя спутниковую навигацию и связь западного вооружения.

Эксперты подчеркивают своевременность проекта, отмечая при этом сложные гидрометеорологические условия стратосферы, где скорость ветра и ветровые нагрузки гораздо выше, чем в нижних слоях атмосферы. Ветеран связи ВС РФ Павел Сергеев заявил: «Ключевым вызовом для таких систем остаются сложные гидрометеорологические условия в стратосфере. Скорость перемещения воздушных масс на этих высотах значительно выше, чем в нижних слоях атмосферы, что создает колоссальные ветровые нагрузки на конструкцию с большим размахом крыла. Разработчикам предстоит доказать устойчивость аппарата в этих условиях».

На данный момент завершена сборка уменьшенной версии «Аргуса» с размахом крыльев 7 метров. Летные испытания, назначенные на март, должны продемонстрировать аэродинамические характеристики конструкции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, зампред СБ Дмитрий Медведев заявил, что в начале спецоперации на Украине Россия отставала от украинской стороны в производстве дронов, однако российская сторона разработала полный спектр беспилотников в короткие сроки.

Эксперты отметили высокий уровень работы оборонно-промышленных предприятий России. В 2025 году в зоне спецоперации на Украине впервые продемонстрировали возможности новые образцы вооружений и военной техники.