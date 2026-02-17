Зимой тяжело, хочется куда-то сбежать, но я плохо понимаю тех, кто отправляется зимовать в Таиланд или на Бали. Это малодушное бегство от русской судьбы, попытка ее обмануть, а она не прощает обмана. Может быть, мы и миру нужны прежде всего как зимние люди.7 комментариев
«Северяне» уничтожили на аэродроме Конотоп площадку запуска ударных БПЛА ВСУ
Российские военнослужащие группировки войск «Север» продвигаются на Сумском направлении фронта, продавливая оборону ВСУ при поддержке артиллерии и «Солнцепеков».
«В Сумской области на аэродроме Конотоп ударом ОТРК «Искандер-М» уничтожена площадка запуска ударных дронов дальнего действия. Потери противника составили свыше 80 БПЛА и более взвода личного состава операторов», – рассказали бойцы неофициальному Telegram-каналу группы войск «Северный ветер».
Штурмовики «Северян» продвинулись на шести участках в Сумском районе, на трех в Краснопольском и на двух в Глуховском, общее продвижение составило до 750 м. Единственная контратака ВСУ ради попытки вернуть позиции возле Покровки была вскрыта заранее разведкой и пресечена.
На Харьковском направлении в населенных пунктах и лесопосадках в районе Волчанска продолжаются тяжелые бои. По позициям ВСУ работают российская авиация, «Герани», артиллерия и ТОСы, помогая штурм-группам продвигаться.
У Старицы продолжается зачистка прилегающих лесопосадок, за сутки продвижение составило до 200 м. В лесу возле Симиновки продвижение на четырех участках составило 300 м, был занят один опорный пункт ВСУ.
Близ Волчанских Хуторов отражена одна контратака, расчеты ТОС-1А «Солнцепек» и экипажи ВКС РФ работали по скоплениям личного состава ВСУ. На Хатненском участке фронта авиация ВКС РФ уничтожила позиции ВСУ в районе Колодезного. Штурм-группы «Северян» продвинулись на 200 м по лесополосам на двух участках.
«За сутки потери противника составили свыше 170 человек (из них более 70 в Сумской области и свыше 100 в Харьковской)», – отметили в сводке.
