Tекст: Катерина Туманова

«В Сумской области на аэродроме Конотоп ударом ОТРК «Искандер-М» уничтожена площадка запуска ударных дронов дальнего действия. Потери противника составили свыше 80 БПЛА и более взвода личного состава операторов», – рассказали бойцы неофициальному Telegram-каналу группы войск «Северный ветер».

Штурмовики «Северян» продвинулись на шести участках в Сумском районе, на трех в Краснопольском и на двух в Глуховском, общее продвижение составило до 750 м. Единственная контратака ВСУ ради попытки вернуть позиции возле Покровки была вскрыта заранее разведкой и пресечена.

На Харьковском направлении в населенных пунктах и лесопосадках в районе Волчанска продолжаются тяжелые бои. По позициям ВСУ работают российская авиация, «Герани», артиллерия и ТОСы, помогая штурм-группам продвигаться.

У Старицы продолжается зачистка прилегающих лесопосадок, за сутки продвижение составило до 200 м. В лесу возле Симиновки продвижение на четырех участках составило 300 м, был занят один опорный пункт ВСУ.

Близ Волчанских Хуторов отражена одна контратака, расчеты ТОС-1А «Солнцепек» и экипажи ВКС РФ работали по скоплениям личного состава ВСУ. На Хатненском участке фронта авиация ВКС РФ уничтожила позиции ВСУ в районе Колодезного. Штурм-группы «Северян» продвинулись на 200 м по лесополосам на двух участках.

«За сутки потери противника составили свыше 170 человек (из них более 70 в Сумской области и свыше 100 в Харьковской)», – отметили в сводке.

