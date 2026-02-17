Франция и Индия договорились усилить сотрудничество в сфере ИИ

Tекст: Вера Басилая

Ожидается, что на этой неделе в Нью-Дели пройдет саммит по искусственному интеллекту, который соберет более 35 тыс. участников, одновременно в Мумбаи президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Индии Нарендра Моди начнут трехдневные дипломатические мероприятия, сообщает Politico.

Визит французской делегации из пяти министров отмечен многочисленными баннерами, подчеркивающими начало «новой главы» стратегического партнерства между двумя странами.

Основные направления сотрудничества – оборона, взаимодействие в Индо-Тихоокеанском регионе и искусственный интеллект. Лидеры Франции и Индии намерены запустить «год франко-индийских инноваций». Париж, организовавший международный саммит по ИИ в прошлом году, передал эстафету Нью-Дели для проведения следующего события в 2026 году, предлагая альтернативу доминированию США и Китая.

Ранее Франция начала продвигать концепцию открытого, инклюзивного и экологичного ИИ, что отражено в проекте дипломатической декларации Индии. Эти идеи США ранее не поддержали, отказавшись подписывать аналогичный французский документ. На практике, однако, масштабных совместных проектов между Парижем и Нью-Дели пока не началось – Франция партнерствовала и с другими инвесторами, включая Эмираты и канадский фонд Brookfield.

По мнению исследователя Тибо Фурноля, в отношениях Франции и Индии, ИИ пока является скорее символическим и политическим вопросом, чем операционным, особенно на фоне интенсивного оборонного сотрудничества.

В центре внимания – совместные исследования в медицине: стартап H Company объявит о новых инвестициях в ИИ для больниц, а Макрон откроет в Нью-Дели франко-индийский центр по вопросам искусственного интеллекта в здравоохранении.

В то же время эксперты отмечают, что Франция и Индия пока играют «во второй лиге» из-за технологической зависимости от таких гигантов, как американская Nvidia. Доверие между странами называют необходимым условием для успешного партнерства.

Визит Макрона также может ускорить сделку по продаже Индии 114 истребителей Rafale на сумму свыше 30 млрд евро. Такой акцент на двусторонних отношениях, как подчеркивает Кристоф Жаффрелот, может помешать широкой стратегии взаимодействия между Евросоюзом и Индией, от чего Индия может получить дополнительные выгоды.

При этом Брюссель недавно подписал с Индией соглашение о свободной торговле, чтобы усилить экспорт и инвестиции, а также снизить зависимость от Китая. Однако сближение с Индией и на французском, и на европейском уровне связано с определенными табу, особенно вокруг отношений Нью-Дели и Москвы: власти Индии не осудили спецоперацию России на Украине и продолжают активно закупать российскую нефть, несмотря на европейские санкции.

Власти Индии одобрили закупку шести американских самолетов-разведчиков. Индия также приняла решение о покупке 114 французских истребителей, большинство из которых произведут внутри страны.

Газета ВЗГЛЯД выясняла, как оружейная мегасделка Индии с Францией скажется на России.