Британии отложила проект «единого торгового окна» после затрат в 150 млн долларов

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет Financial Times, «правительство Великобритании незаметно отложило программу по созданию беспрепятственной торговой границы после Brexit, потратив на этот проект 110 млн фунтов стерлингов в компаниях Deloitte и IBM», передает РИА «Новости».

Концепция «единого торгового окна» предполагала создание цифровой платформы, на которой импортеры и экспортеры могли бы подавать все необходимые документы в одном месте. Более 40 стран мира уже используют подобные платформы, тогда как Британия планировала запустить свою систему к 2025 году.

Однако весной 2024 года проект был приостановлен из-за задержек и увеличившихся расходов. С января 2025 года новых вложений в платформу не поступало, а министерство финансов заявило о досрочном завершении программы. Причиной стали и проблемы в IT-сфере, которые осложнили управление границами после выхода из Евросоюза.

Контракты с Deloitte и IBM были прекращены, а сотрудников больше не привлекают к этой работе, подтвердили в Управлении по налоговым и таможенным сборам. Представитель правительства отметил, что власти «по-прежнему привержены созданию единого торгового окна, признавая его потенциальные преимущества для торговли». Однако по данным издания, новых распоряжений о продолжении проекта ведомство не получало.

В субботу премьер Британии Кир Стармер обозначил Еврокомиссии стремление к более тесному сотрудничеству с Евросоюзом в экономике, обороне и технологиях.

Ранее сообщалось, что почти десятилетие спустя после выхода из ЕС экономика Британии показывает худшие темпы роста по сравнению с еврозоной, а иммиграция превысила 900 тыс. человек.