Tекст: Ольга Иванова

Brexit оказался полностью провальным проектом для Британии, приводит слова издания ТАСС. По мнению газеты, спустя почти десять лет с момента голосования Лондону необходимо открыто признать неудачу выхода из Евросоюза – как для нормализации европейской политики, так и для укрепления внутренней стабильности.

Politico отмечает, что после Brexit в Британии был зафиксирован резкий рост иммиграции, в 2023 году страну выбрали более 900 тыс. новых жителей. При этом экономика Соединенного Королевства с 2020 года росла медленнее, чем в еврозоне и ЕС в целом. Долговая нагрузка страны сейчас превышает 100% от ВВП, что, по мнению издания, сопоставимо или хуже показателей ряда европейских государств с большими долгами.

Издание добавляет, что за последние 14 лет правления консерваторов после референдума 2016 года значительные политические ресурсы тратились на внутренние споры, связанные с Brexit, вместо того чтобы проводить структурные реформы и повышать конкурентоспособность экономики.

Согласно отчету экспертов, Brexit ежегодно обходится Британии в 90 млрд фунтов стерлингов (более 118 млрд долларов) недополученных налогов, а ВВП страны оказался на 6-8% ниже, чем мог бы быть. Кроме того, ВВП на душу населения сократился на 2,7-3,7 тыс. фунтов (примерно 3,5-4,8 тыс. долларов).

Напомним, в 2016 году на референдуме за выход из ЕС проголосовали 51,9% британцев. Британия официально покинула Евросоюз 1 февраля 2020 года, а переходный период завершился 1 января 2021 года. В рамках соглашения с ЕС сохранена зона свободной торговли и безвизовое посещение стран на срок до 90 дней.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Британии Кир Стармер заявил о необходимости снижения напряженности в отношениях с Евросоюзом. Экономические последствия Brexit оказались значительными для Британии.