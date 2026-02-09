  • Новость часаЛавров: США не готовы следовать собственным предложениям по Украине
    Как французов заставят рожать детей
    Исполнители покушения на генерала Алексеева раскрыли заказчиков из СБУ
    Ростех сообщил о внедрении российских технологий на танках Abrams
    Собчак на юбилее Авроры Кибы пошутила про «парики Лепса»
    ФСБ заявила о причастности спецслужб Польши к покушению на генерала Алексеева
    Назван обещанный киллеру СБУ гонорар за убийство генерала Алексеева
    МИД: Киев традиционно соврал о непричастности к покушению на генерала Алексеева
    В Европе заявили о срочной необходимости альтернативы Visa и Mastercard
    Лавров: НАТО, ЕС и ОБСЕ отживают свой век
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Как русофобия породила Холокост

    У Варшавы в 1939 году была «золотая акция»: во многом от ее позиции зависело, будет ли подписан оборонительный договор между СССР, Британией и Францией. Поляки сделали всё, чтобы этого не произошло.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Европа – на скамейке запасных партнеров России

    В основе происходящей в Европе суеты – ожидание крупной российско-американской сделки, где Европе отведена роль реципиента новых правил игры. И тут включается чистая конкуренция: кто первым «добежит до Путина», тот имеет шанс получить свой кусок пирога.

    12438 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Как США пытаются сузить российские горизонты Индии

    История с портом Чабахар – лишь эпизод в длинной череде попыток США лишить Нью-Дели стратегической перспективы и субъектности. США усиленно пытаются разорвать связи между Индией, Ираном и Россией.

    7 комментариев
    9 февраля 2026, 10:41

    Захарова указала западным медиа на украинский сатанизм

    Захарова указала западным медиа на украинский сатанизм
    @ MariaVladimirovnaZakharova

    Tекст: Ольга Иванова

    Западные телеканалы проигнорировали съезд радикальных группировок в Киеве, где использовались нацистские и псевдорелигиозные символы на фоне картины Веласкеса, рассказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

    Западные СМИ не решаются показать своим зрителям истинную сущность киевского фашизма, написала Захарова в своем Telegram-канале.

    Она обратила внимание на недавний съезд «Идеология, теория и стратегия правого движения», который прошёл 7 февраля в Киеве – событие, по её словам, проигнорировали такие издания, как CNN, BBC, CBC и ZDF.

    «На днях CNN, BBC, CBC, ZDF и прочие западные медиа упустили уникальную возможность показать своей аудитории истинную природу киевского эзотерического фашизма, по сути сатанизма», – написала Захарова. Она уточнила, что мероприятие собрало представителей ВСУ, ГУР, «нацбатов», а также псевдорелигиозных и языческих группировок.

    В зале, по словам Захаровой, была размещена репродукция полотна Диего Веласкеса «Распятый Христос», рядом – плакат с символами «Центурии» и нацистско-азовская атрибутика («Азов» признан в РФ террористической организацией). Захарова добавила, что в подобном антураже Христос выглядел словно распятый второй раз.

    По её мнению, западные СМИ умышленно не показывают такие сцены, чтобы не тревожить свою аудиторию и не разрушать иллюзию «либеральных» ценностей, распространённых на Украине. Захарова также напомнила, что эти же СМИ не освещают некроманские марши «центурий» в Киеве и Львове, посвященные ОУН*-УПА* (организации, запрещённые в России как экстремистские).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мария Захарова заявила, что размещение войск так называемой коалиции желающих на Украине будет расцениваться Россией как угроза национальной безопасности. Россия считает такие формирования законными военными целями.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    8 февраля 2026, 15:14
    Бывшая жена бизнесмена Галицкого покончила с собой в ИВС Истры
    Бывшая жена бизнесмена Галицкого покончила с собой в ИВС Истры
    @ Mos_obl_sud

    Tекст: Дарья Григоренко

    Бывшая супруга экс-члена совета директоров «Альфа-банка» Александра Галицкого Алия Галицкая, подозреваемая в вымогательстве 150 млн долларов у предпринимателя, совершила самоубийство в изоляторе временного содержания (ИВС) в Истре, сообщила правозащитница Ева Меркачева.

    «Бывшая жена бизнесмена Алия Галицкая покончила с собой. Но не в СИЗО, а в ИВС Истры», – заявила Меркачева, передает ТАСС.

    По словам Меркачевой, Галицкая находилась в камере одна и оставила предсмертную записку, в которой возложила ответственность за произошедшее на своего бывшего мужа.

    В правоохранительных органах подтвердили, что инцидент произошел именно в ИВС, который находится в ведении МВД, а не Федеральной службы исполнения наказаний.

    Ранее в пресс-бюро ФСИН опровергли слухи о самоубийстве Галицкой в московских и подмосковных следственных изоляторах. Там сообщили, что ни в одном из этих учреждений женщина не содержалась и случаев суицида в изоляторах региона зафиксировано не было.

    В пятницу бывшая супруга экс-члена совета директоров «Альфа-банка» Александра Галицкого Алия Галицкая была арестована по обвинению в вымогательстве у него 150 млн долларов.

    Комментарии (15)
    8 февраля 2026, 18:01
    Медики рассказали о состоянии генерала Алексеева после покушения

    Медики сообщили о стабильном тяжелом состоянии генерала Алексеева

    Медики рассказали о состоянии генерала Алексеева после покушения
    @ mod_russia

    Tекст: Дарья Григоренко

    Состояние генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, который был ранен при покушении, остается тяжелым, но стабильным, угрозы для жизни нет, сообщили в медицинских кругах.

    «Состояние тяжелое, стабильное. Угрозы жизни нет, в сознании», – сообщил источник, передает ТАСС.

    Ранее военкор Александр Коц сообщил, что генерал Владимир Алексеев, получивший тяжелые ранения при покушении, находится в сознании и может разговаривать, несмотря на сложное состояние.

    Газета ВЗГЛЯД рассказала, что для покушения на генерала Алексеева Киев привлек пенсионеров.

    ЦОС ФСБ установил и задержал непосредственного исполнителя покушения, гражданина России Любомира Корбу, операция прошла в Дубае при содействии властей ОАЭ.

    Комментарии (36)
    8 февраля 2026, 13:20
    От атаки Трампа выиграла власть Германии

    Властям Германии вопреки всем прогнозам удалось переломить ситуацию со своей популярностью: она растет, тогда как рейтинг партии «Альтернатива для Германии» падает, она больше не самая популярная политическая сила ФРГ. А виноват в этом президент США Дональд Трамп.

    Комментарии (0)
    8 февраля 2026, 15:52
    Военкор Коц рассказал о состоянии генерала Алексеева после покушения
    Военкор Коц рассказал о состоянии генерала Алексеева после покушения
    @ mod_russia

    Tекст: Ольга Иванова

    Генерал Владимир Алексеев, получивший тяжелые ранения при покушении, находится в сознании и может разговаривать, несмотря на сложное состояние, рассказал военкор Александр Коц.

    Генерал Алексеев находится в сознании и может разговаривать. Несмотря на тяжелые ранения – две пули в брюшную полость и одна в ногу – угрозы жизни на данный момент нет. Сообщения о ранении в грудную клетку не подтвердились, сообщает Коц в своем Telegram-канале.

    Коц отмечает, что на момент нападения генерал проявил решительность: в узком лифтовом холле он быстро сблизился с нападавшим и не дал тому поднять пистолет до головы. Благодаря этому, а также быстрой реакции супруги, которая наложила жгут и остановила кровь подручными средствами, удалось избежать более тяжелых последствий.

    Супруга генерала благодарит всех за поддержку и объясняет отсутствие связи объективными причинами – привычные средства коммуникации сейчас для нее недоступны, как и прежний уклад жизни. Возможность отвечать на сообщения появится не скоро, добавляет она.

    Правоохранительные органы заявили, что Любомиру Корбе и Виктору Васину грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

    ЦОС ФСБ установил и задержал непосредственного исполнителя покушения, гражданина России Любомира Корбу, операция прошла в Дубае при содействии властей ОАЭ.

    Генерал Владимир Алексеев, пострадавший при покушении, находится в сознании, его состояние медики оценивают как стабильное.

    Комментарии (5)
    8 февраля 2026, 21:19
    Лавров: На агрессию Европы будет полноценный военный ответ всеми средствами
    Лавров: На агрессию Европы будет полноценный военный ответ всеми средствами
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В случае военной агрессии со стороны Европы Россия применит все доступные средства для полноценного ответа, подчеркнул министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

    Россия даст полноценный военный ответ всеми имеющимися средствами в случае нападения Европы на страну, передает РИА «Новости», об этом заявил Лавров в интервью телеканалу НТВ.

    По словам Лаврова, если Европа решится реализовать свои угрозы и начнет нападение на Российскую Федерацию, то реакция России будет жесткой и не ограничится форматом специальной военной операции. Министр подчеркнул: «Это будет полноценный военный ответ всеми имеющимися у нас средствами в соответствии с доктринальными документами на этот счет».

    Лавров также напомнил, что подобная позиция уже была обозначена президентом России. Глава МИД отметил, что Москва воспринимает заявления европейских стран о возможной войне крайне серьезно и готова к любому развитию событий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в Бельгии Денис Гончар заявил о переводе европейской экономики на военные рельсы и подготовке населения ЕС к возможному вооруженному конфликту.

    В прошлом году Гончар заявлял, что Евросоюз и НАТО готовятся к большой войне с Россией.

    Комментарии (35)
    9 февраля 2026, 09:27
    ФСБ заявила о причастности спецслужб Польши к покушению на генерала Алексеева

    ФСБ: К вербовке исполнителя покушения на генерала Алексеева причастны спецслужбы Польши

    ФСБ заявила о причастности спецслужб Польши к покушению на генерала Алексеева
    @ Минобороны России

    Tекст: Ольга Иванова

    Исполнителя покушения на первого заместителя главы ГРУ Владимира Алексеева вербовали при поддержке польских спецслужб, при этом ключевую роль сыграл его сын, сообщили в ЦОС ФСБ России.

    В ФСБ отметили: «В вербовке Л. Корбы при содействии польских спецслужб был задействован его сын – гражданин Польши Корба Любош, 1998 года рождения, проживающий в Катовице». Силовики уточнили, что именно через родственника удалось установить контакт с будущим исполнителем, сообщает РИА «Новости».

    Кроме того, в ФСБ сообщили, что Виктор Васин, который участвовал в подготовке покушения, арендовал квартиру в Москве для конспиративного проживания Любомира Корбы на период подготовки покушения. Также Васин обеспечил Корбу проездными билетами для передвижения на общественном транспорте.

    Обвиняемые в подготовке убийства замначальника Генштаба генерала Владимира Алексеева заявили, что преступление планировалось под кураторством украинских спецслужб.

    ФСБ также раскрыла обещанный киллеру СБУ гонорар за убийство генерала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Виктор Васин размещал резюме на разных площадках и искал работу последние восемь лет. У Васина также имеется задолженность более 831 тыс. рублей, которую взыскивают в принудительном порядке.

    Неизвестный совершил покушение на генерал-лейтенанта Минобороны Владимира Алексеева в жилом доме на Волоколамском шоссе в Москве шестого февраля. Генерал получил три огнестрельных ранения.

    Алексеев, пострадавший при покушении, находится в сознании, его состояние медики оценивают как стабильное. Правоохранительные органы заявили, что Любомиру Корбе и Виктору Васину грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Полиция в Москве опросила соседей участников покушения на генерала Алексеева.

    Комментарии (11)
    8 февраля 2026, 17:11
    Участник покушения на генерала Алексеева накопил долги в России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Виктор Васин, обвиняемый в покушении на убийство генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, имел долги в России на сумму более 831 тыс. рублей, следует из судебных документов и материалов судебных приставов.

    Согласно сведениям суда, в 2023 и 2024 годах банк «Русский Стандарт» и агентство по возврату долгов подали иски к Васину. В отношении него было возбуждено три исполнительных производства в период с ноября 2025 года по январь 2026 года, передает РИА «Новости».

    Два из этих производств связаны со взысканием задолженности «имущественного характера в пользу физических и юридических лиц» на сумму более 420 тыс. рублей и свыше 407 тыс. рублей соответственно. Третье исполнительное производство касается взыскания государственной пошлины в размере 4 тыс. рублей, присужденной судом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, исполнитель покушения на генерала Генштаба Алексеева действовал по заданию спецслужб Украины.

    Правоохранительные органы заявили, что Любомиру Корбе и Виктору Васину грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. ЦОС ФСБ установил и задержал непосредственного исполнителя покушения, гражданина России Любомира Корбу, операция прошла в Дубае при содействии властей ОАЭ.

    Ранее газета ВЗГЛЯД рассказала, что для покушения на генерала Алексеева Киев привлек пенсионеров.

    Комментарии (8)
    8 февраля 2026, 15:57
    Участница покушения на генерала Алексеева при получении гражданства России сменила фамилию

    Tекст: Дарья Григоренко

    Фигурантка дела о покушении на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, уроженка Украины по имени Зинаида, сменила фамилию при получении российского гражданства, сообщили СМИ.

    В материалах дела указывается, что до смены фамилии 54-летняя Зинаида проживала в Луганской области и носила фамилию Антонюк. Паспорт гражданки России она получила в 2020 году, после чего официально стала Серебрицкой, а ее дочь сохранила прежнюю фамилию, передает ТАСС.

    Как пишет Telegram-канал Shot, в декабре 2025 года она заселилась в тот же дом на Волоколамском шоссе, где проживает генерал Алексеев.

    Все это время женщина, вероятно, следила за офицером и передавала сведения наёмному убийце Павлу Корбе. В начале февраля Зинаида интересовалась у соседей в общедомовом чате кодом от домофона, что, по мнению источника, было нужно для передачи информации Корбе и организации доступа на территорию жилого комплекса.

    После совершения покушения Зинаида оперативно уехала на Украину, скрывшись от следствия.

    Ранее в правоохранительных органах сообщили, что Зинаиду Серебрицкую, одну из фигурантов дела о покушении на генерала Владимира Алексеева, собираются объявить в розыск после ее отъезда на Украину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, исполнитель покушения на генерала Генштаба Алексеева действовал по заданию спецслужб Украины.

    Правоохранительные органы заявили, что Любомиру Корбе и Виктору Васину грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. ЦОС ФСБ установил и задержал непосредственного исполнителя покушения, гражданина России Любомира Корбу, операция прошла в Дубае при содействии властей ОАЭ.

    Комментарии (5)
    8 февраля 2026, 13:44
    Эксперт объяснил содействие ОАЭ в поимке исполнителя покушения на генерала Алексеева

    Востоковед Семенов: Арабский мир не приветствует террористические методы Украины

    Эксперт объяснил содействие ОАЭ в поимке исполнителя покушения на генерала Алексеева
    @ ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    ОАЭ хорошо понимают ужасы терроризма и его последствия. Кроме того, Абу-Даби и Москву связывают долгие годы плодотворного сотрудничества по линии спецслужб, что и обеспечило эффективное задержание преступника, сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Кирилл Семенов. Ранее были задержаны исполнитель покушения на замначальника Главного управления Генштаба ВС РФ Владимира Алексеева и его пособник.

    «У России и ОАЭ выстроились достаточно плотные контакты по линии взаимодействия спецслужб и правоохранительных органов. Многие аспекты подобного сотрудничества были оговорены еще в договоре о стратегическом партнерстве Москвы и Абу-Даби, подписанном в 2019 году», – напоминает востоковед Кирилл Семенов.

    «В этом документе достаточно подробно описывались намерения сторон о совместном противодействии терроризму и международной преступности. Соответственно, задержание исполнителя покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева – не разовая операция, а результат долгого и плодотворного сотрудничества», – подчеркивает он.

    «При чем детальная работа с ОАЭ стартовала еще за несколько лет до начала СВО. Соответственно, Москва и Абу-Даби сумели сформировать успешный фундамент взаимодействия спецслужб, который и помогает сторонам осуществлять достаточно сложные операции в кратчайшие сроки», – акцентирует собеседник.

    «Несмотря на то, что взаимные обязанности, обусловленные договором, в данном случае сыграли решающую роль, важно учесть и тот факт, что ОАЭ, как и арабский мир в целом, не приветствуют террористические методы, применяемые Украиной в рамках текущего конфликта. Страны Ближнего Востока хорошо понимают ужасы подобных деяний и всегда стараются дать им отпор», – заключил Семенов.

    Ранее были задержаны исполнитель покушения на замначальника Главного управления Генштаба ВС РФ Владимира Алексеева и его пособник. По сообщению Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ исполнителем преступления стал россиянин Любомир Корба 1960 года рождения. Его поимка состоялась в Дубае. Как отмечают в Следственном комитете, он прибыл в Москву в конце декабря 2025 года по заданию спецслужб Украины.

    Покинуть территорию России злоумышленнику удалось уже через несколько часов после покушения. На месте происшествия был обнаружен пистолет системы Макарова с глушителем и тремя патронами. Следствие назначило более 15 судебных экспертиз, включая генетические, дактилоскопические, трасологические и молекулярно-генетические исследования. Примечательно, что сам Корба является уроженцем Тернопольской области.

    У исполнителя было двое «помощников». Первый, Виктор Васин, был задержан на территории Москвы совместными усилиями ФСБ и МВД. По неподтвержденным данным, он работал в сфере охраны труда и безопасности, имел долговые проблемы. С Корбой якобы был давно знаком – преступники неоднократно обменивались денежными переводами.

    Второй соучастницей являлась Зинаида Серебрицкая 1971 года рождения. Как сообщают в ФСБ, ей удалось скрыться на территории Украины. При этом «Известия», ссылаясь на анонимные источники, пишут, что женщина недавно выставила на продажу свой дом в селе Хорошее в ЛНР на продажу. Работала в Подмосковье в сфере клининга. Незадолго до покушения активно писала в чат дома, где жил генерал, пытаясь узнать код от домофона.

    В свою очередь, «Аргументы и факты» уточняют, что Серебрицкая проживала в одном жилом комплексе с Алексеевым. В столице же соучастница покушения пребывала якобы как минимум с 2023 года. Что касается меры пресечения, то обоим задержанным (Корбе и Васину) предъявлены обвинения по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов или военнослужащего). По этой норме закона предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

    Напомним, в пятницу в Москве на Волоколамском шоссе состоялось покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Пострадавший был срочно госпитализирован в тяжелом состоянии.  По информации главы комиссии Общественной палаты по суверенитету Владимира Рогова, выстрел в военного был совершен со спины в лифтовом холле.

    Комментарии (0)
    9 февраля 2026, 09:30
    ФСБ раскрыла обещанный киллеру СБУ гонорар за убийство генерала Алексеева

    ФСБ: СБУ обещала Корбе за убийство генерала Алексеева 30 тыс. долларов

    ФСБ раскрыла обещанный киллеру СБУ гонорар за убийство генерала Алексеева
    @ ЦОС ФСБ России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские спецслужбы пообещали исполнителю покушения на генерала Генштаба Владимира Алексеева Любомиру Корбе крупное вознаграждение, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

    В случае успешного покушения на Алексеева СБУ обещала выплатить исполнителю 30 тыс. долларов США, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Корба также занимался сбором информации о других российских офицерах. Агент украинской разведки за ежемесячное вознаграждение в цифровой валюте отслеживал перемещения высокопоставленных военных в московском регионе.

    ФСБ указывала, что Корба был завербован СБУ в Тернополе в 2025 году.

    Сами обвиняемые в подготовке убийства Алексеева поясняли, что преступление планировалось под кураторством украинских спецслужб.

    Комментарии (6)
    9 февраля 2026, 09:06
    Исполнители покушения на генерала Алексеева раскрыли заказчиков из СБУ
    Исполнители покушения на генерала Алексеева раскрыли заказчиков из СБУ
    @ ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Обвиняемые в подготовке убийства замначальника Генштаба генерала Владимира Алексеева заявили, что преступление планировалось под кураторством украинских спецслужб, сообщили в ФСБ.

    Фигуранты Любомир Корба и Виктор Васин признали вину, сообщили в Центре общественных связей ФСБ, передает РИА «Новости».

    Они пояснили, что заказ на убийство поступил из СБУ.

    Следствие установило четкое распределение ролей между соучастниками планируемого преступления. Корба выступал непосредственным исполнителем покушения на генерал-лейтенанта, а Васин выполнял функции пособника, сообщает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что силовикам понадобилось всего несколько часов, чтобы установить стрелявшего в генерала Алексеева

    Напомним, Васин последние 10 лет пытался найти работу. У него скопился долг более 831 тыс. рублей.

    Комментарии (7)
    9 февраля 2026, 06:29
    Ростех сообщил о внедрении российских технологий на танках Abrams
    Ростех сообщил о внедрении российских технологий на танках Abrams
    @ Marcin Bielecki/EPA/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Производители танков в США внедряют на свои Abrams российские наработки по защите машин, сообщил индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации «Ростех», член бюро Союза машиностроителей Бекхан Оздоев.

    По его словам, американские производители танков начали внедрять российские технологические решения для защиты своих боевых машин, передает ТАСС. Оздоев заявил, что американцы используют российские изобретения на танках Abrams, включая всеракурсную динамическую защиту и методы по снижению заметности техники.

    По его словам, в США также рассматривают возможность уменьшения боевой массы Abrams для повышения их динамичности на поле боя. Оздоев уверен, что американская сторона будет заимствовать и другие российские решения в сфере танкостроения.

    Он подчеркнул, что развитие танкостроения всегда было эволюционным процессом: британский Марк I в начале XX века считался передовой машиной, но сегодня выглядит устаревшим, а советский Т-34 стал революционной заменой легким танкам 30-х годов с тонкой броней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Сети появилось видео поражения танка Abrams дронами «Упырь».

    Россия уничтожила почти все танки Abrams, которые были переданы

    Украине.

    Минобороны показало уничтожение танка Abrams «Ланцетом» в Курской области.

    Комментарии (7)
    8 февраля 2026, 18:55
    Сабуров поблагодарил Россию за становление артистом

    Tекст: Ольга Иванова

    Комик Нурлан Сабуров выразил признательность России, подчеркнув, что именно здесь состоялся как артист и обрел многотысячную аудиторию.

    Стендап-комик Нурлан Сабуров выразил благодарность России за возможность реализовать себя как артиста, передает РИА «Новости». В своих соцсетях Сабуров подчеркнул, что именно в России он обрёл свою публику и смог создать большую многонациональную аудиторию.

    «Я благодарен стране, в которой получил возможность для творческого развития, состоялся как артист и обрел, как в России, так и за ее пределами, большую многонациональную аудиторию. Спасибо вам», – написал комик в соцсети.

    Сабуров напомнил, что его профессиональный путь начался около 15 лет назад в Екатеринбурге, а затем продолжился в Москве. Он отметил, что за годы выступлений побывал во многих городах России, и везде его принимали тепло и дружелюбно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в аэропорту Внуково Сабурову вручили уведомление о запрете на въезд в Россию сроком на 50 лет. В ряде городов отменяются концерты Сабурова. Сообщалось, что Сабуров решил улететь из Москвы в Алма-Ату.


    Комментарии (34)
    8 февраля 2026, 14:53
    Украинцы купили аккумуляторы суммарной мощностью в АЭС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украины накупили домашних аккумуляторов, по суммарной мощности сопоставимых с ядерным реактором, сообщило украинское издание Delo.ua.

    Рынок резервных источников питания на Украине достиг суммарной емкости зарядных станций в 1,6 гигаватта, передает РИА «Новости». По информации украинского издания Delo.ua, общая установленная мощность аккумуляторов, которые приобрели жители страны для домашнего и коммерческого использования, превышает три гигаватта. Отмечается, что этот показатель практически равен мощности Южноукраинской атомной электростанции.

    Издание сообщает: «По состоянию на конец января текущий рынок резервных источников питания на Украине оценивается по суммарной емкости зарядных станций, установленных в домах и местах ведения бизнеса, в 1,6 гигаватта... Суммарная мощность превышает три гигаватта – это почти ровно столько, сколько производит Южноукраинская атомная электростанция».

    Ранее министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль сообщал о введении режима чрезвычайной ситуации в энергетике страны. Директор энергокомпании Yasno Сергей Коваленко заявил, что отключения электроэнергии на Украине могут превышать шестнадцать часов в сутки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве после взрывов возникли перебои с подачей воды и электричества.

    Мэр города Кличко повторно призвал жителей покинуть Киев.

    В многоэтажных домах в Киеве начали лопаться трубы отопления.

    Комментарии (13)
    8 февраля 2026, 13:18
    Эксперт: Исполнитель покушения на генерала Алексеева пойман в кратчайшие сроки

    Ветеран «Альфы» Гончаров: Исполнитель покушения на генерала Алексеева пойман в кратчайшие сроки

    Эксперт: Исполнитель покушения на генерала Алексеева пойман в кратчайшие сроки
    @ ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Благодаря эффективным действиям агентурной сети российских спецслужб удалось в кратчайшие сроки определить путь отступления организаторов преступления, сказал газете ВЗГЛЯД ветеран «Альфы» Сергей Гончаров. Ранее в Дубае был задержан исполнитель покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева.

    «Важно отметить, что задержание преступника состоялось в кратчайшие сроки. Это указывает на высокий профессионализм отечественных спецслужб. Скорее всего, столь быстрый выход на исполнителя объясняется задействованием широкой агентурной сети, члены которой предоставили оперативникам всю необходимую информацию», – сказал Сергей Гончаров, почетный президент международной ассоциации «Альфа».

    «Интересно, почему в качестве места «отступления» был выбран именно Дубай. Этот город достаточно редко упоминается в сводках как территория, куда сбегают киллеры. Тем не менее, на мой взгляд, организаторы исходили из того, что речь идет о крупном мегаполисе, в котором пребывает большое число иностранцев», – рассуждает он.

    «То есть в таком месте при желании и должной подготовке достаточно просто затеряться и залечь на дно. Однако преступнику данный фактор не помог. При этом не стоит удивляться, что исполнителю удалось покинуть Россию. Данный факт ни в коем случае не говорит о нерасторопности представителей наших спецслужб», – продолжает собеседник.

    «Все-таки подобные покушения планируются с невероятной дотошностью. Расписывается буквально каждый шаг. Для осуществления преступления необходимо найти подходящий пистолет с глушителем, скрупулезно изучить график работы и привычки жертвы. И конечно, способы выезда из страны также просчитываются до мельчайших подробностей», – отмечает эксперт.

    «Скорее всего, покушение было совершено за два часа до времени вылета в ОАЭ. Соответственно, преступника где-то неподалеку от места стрельбы могла поджидать машина, которая и доставила его в аэропорт. За столь короткий промежуток выяснить все необходимые детали о личности злоумышленника попросту невозможно», – поясняет он.

    «Отдельно стоит поблагодарить и власти Объединенных Арабских Эмиратов. Факт задержания преступника на территории этой страны говорит о том, что между спецслужбами наших государств налажен нормальный рабочий контакт, который позволяет оперативно решать любые проблемы без бюрократических проволочек», – добавляет собеседник.

    «С ОАЭ мы работаем плодотворно и выверено. Стороны обращаются друг к другу по всем возникающим вопросам. Это абсолютно правильная и здоровая ситуация, которая и должна складываться в среде стран, готовых бороться с терроризмом и международной преступностью», – заключил Гончаров.

    Ранее были задержаны исполнитель покушения на замначальника Главного управления Генштаба ВС РФ Владимира Алексеева и его пособник. По сообщению Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ исполнителем преступления стал россиянин Любомир Корба 1960 года рождения. Его поимка состоялась в Дубае. Как отмечают в Следственном комитете, он прибыл в Москву в конце декабря 2025 года по заданию спецслужб Украины.

    Покинуть территорию России злоумышленнику удалось уже через несколько часов после покушения. На месте происшествия был обнаружен пистолет системы Макарова с глушителем и тремя патронами. Следствие назначило более 15 судебных экспертиз, включая генетические, дактилоскопические, трасологические и молекулярно-генетические исследования. Примечательно, что сам Корба является уроженцем Тернопольской области.

    У исполнителя было двое «помощников». Первый, Виктор Васин, был задержан на территории Москвы совместными усилиями ФСБ и МВД. По неподтвержденным данным, он работал в сфере охраны труда и безопасности, имел долговые проблемы. С Корбой якобы был давно знаком – преступники неоднократно обменивались денежными переводами.

    Второй соучастницей являлась Зинаида Серебрицкая 1971 года рождения. Как сообщают в ФСБ, ей удалось скрыться на территории Украины. При этом «Известия», ссылаясь на анонимные источники, пишут, что женщина недавно выставила на продажу свой дом в селе Хорошее в ЛНР на продажу. Работала в Подмосковье в сфере клининга. Незадолго до покушения активно писала в чат дома, где жил генерал, пытаясь узнать код от домофона.

    В свою очередь «Аргументы и факты» уточняют, что Серебрицкая проживала в одном жилом комплексе с Алексеевым. В столице же соучастница покушения пребывала якобы как минимум с 2023 года. Что касается меры пресечения, то обоим задержанным (Корбе и Васину) предъявлены обвинения по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов или военнослужащего). По этой норме закона предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

    Напомним, в пятницу в Москве на Волоколамском шоссе состоялось покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Пострадавший был срочно госпитализирован в тяжелом состоянии.  По информации главы комиссии Общественной палаты по суверенитету Владимира Рогова, выстрел в военного был совершен со спины в лифтовом холле.

    Комментарии (7)
    9 февраля 2026, 09:32
    Трамп назвал шоу Супербоула «пощечиной» для США
    Трамп назвал шоу Супербоула «пощечиной» для США
    @ Carlos Barria/Imagn Images/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Дональд Трамп выразил недовольство шоу в перерыве Супербоула, заявив, что оно «оскорбляет величие страны».

    Шоу в перерыве финального матча Национальной футбольной лиги (NFL) вызвало критику президента США Дональда Трампа, передает ТАСС.

    По его словам, выступление было «ужасным» и не соответствовало стандартам страны: «Шоу в перерыве ужасно, одно из худших в истории. Оно не имеет смысла, является оскорблением величия Америки и не соответствует нашим стандартам успеха, креативности или совершенства».

    Трамп также отметил, что никто не понимает, о чем говорит хедлайнер Bad Bunny, а танцы на сцене, по его мнению, были неприемлемыми для детей. Он считает, что такое шоу является «пощечиной» для всей страны и лишено вдохновения.

    В ночь на 9 февраля по московскому времени прошел юбилейный, 60-й по счету, Супербоул. Победу в главном матче одержала команда «Сиэтл Сихокс», обыгравшая «Нью-Ингленд Пэтриотс» со счетом 29:13. Основной темой перформанса Bad Bunny, получившего «Грэмми», стало единство Америки – на специально изготовленном мяче было написано «Вместе мы – Америка», а артист перечислил страны Северной и Южной Америки и завершил выступление словами «God Bless America».

    В шоу также приняли участие Рикки Мартин и Леди Гага. Супербоул ежегодно собирает у экранов миллионы зрителей, а в США его смотрит каждый третий житель страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, рекламные слоты на финал Национальной футбольной лиги в США в этом году достигли рекордной стоимости – свыше 10 млн долларов за 30 секунд эфира.

    Комментарии (6)
    Москвич Васин раскаялся в помощи в покушении на генерала Алексеева
    Соучастница покушения на генерала Алексеева улетела из Внуково в Стамбул
    Захарова указала западным медиа на украинский сатанизм
    Трамп назвал шоу Супербоула «пощечиной» для США
    Фарадж попытался избавиться от репутации дружественного России политика
    Власти Кубы уведомили авиакомпании о дефиците топлива
    Сабуров поручил юристам разобраться с запретом на въезд в Россию

    Вера в «новое золото» обернулась триллионными убытками

    Крупнейшая в мире криптовалюта столкнулась с самым сильным с 2022 года обвалом. Иллюзия того, что биткоин стал новым золотом, способным защитить деньги в период турбулентности, резко рассеялась. А цена этого заблуждения оказалась колоссальна: биткоин подешевел со 120 до 60 тыс. долларов, капитализация упала с 4,3 до 2 трлн долларов. Почему биткоин проиграл золоту? Подробности

    Для покушения на генерала Алексеева Киев привлек пенсионеров

    Личности обвиняемых в покушении на генерала Генштаба Владимира Алексеева раскрыты. Исполнитель преступления, уроженец Тернопольской области Любомир Корба был задержан в Дубае, а его подельник Виктор Васин – в Москве. Еще одна участница преступления Зинаида Серебрицкая сумела сбежать на Украину. Что известно об исполнителе покушения и его пособниках? Подробности

    «Война в одну парочку». 43 дня из жизни дроноводов и не только

    В начале 2026 года Минобороны объявило о наборе контрактников для подразделений нового рода войск – беспилотных систем. Спецкор деловой газеты ВЗГЛЯД, благодаря военнослужащим разведбатальона на Константиновском направлении, получил возможность в подробностях оценить, насколько успела измениться боевая работа с приходом БПЛА на фронт – и что именно дроны изменили в людях, уже давно пришедших на СВО. Подробности

    Как французов заставят рожать детей

    «Революционные перемены», как заявляют французские политики, должны наступить в демографической политике Франции. А глава государства Эммануэль Макрон и вовсе потребовал провести «демографическое перевооружение». Какие меры предложены французскими властями для этого и сработают ли они? Подробности

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    • От атаки Трампа выиграла власть Германии

      Властям Германии вопреки всем прогнозам удалось переломить ситуацию со своей популярностью: она растет, тогда как рейтинг партии «Альтернатива для Германии» падает, она больше не самая популярная политическая сила ФРГ. А виноват в этом президент США Дональд Трамп.

    • Такого еще не было: США поссорились с Польшей

      Посол США в Польше Том Роуз заявил, что прекращает всякие отношения со спикером польского парламента из-за «возмутительных и неспровоцированных оскорблений» в адрес Дональда Трампа. При этом Польша – главный союзник США в ЕС. В чем же дело?

    • Итог переговоров с Украиной – покушение на Алексеева

      Пока глава ГУ Генштаба (ГРУ) Игорь Костюков вел переговоры с представителями Украины в ОАЭ, на его ключевого заместителя – генерал-лейтенанта Владимира Алексеева было совершено покушение в Москве. Именно в этом и заключается переговорная тактика Владимира Зеленского.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

  • О газете
