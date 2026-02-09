  • Новость часаЛичность стрелявшего в генерала Алексеева установили за несколько часов
    Военкор Коц рассказал о ранениях генерала Алексеева
    Названа ключевая фигура в формировании конфронтации США с Европой
    «Война в одну парочку». 43 дня из жизни дроноводов и не только
    Медики рассказали о состоянии генерала Алексеева после покушения
    Лавров: На агрессию Европы будет полноценный военный ответ всеми средствами
    Участник покушения на генерала Алексеева накопил долги в России
    Украинцы купили аккумуляторы суммарной мощностью в АЭС
    TWZ: Российские войска пытаются обойти ограничения Starlink
    Глеб Простаков Глеб Простаков Европа – на скамейке запасных партнеров России

    В основе происходящей в Европе суеты – ожидание крупной российско-американской сделки, где Европе отведена роль реципиента новых правил игры. И тут включается чистая конкуренция: кто первым «добежит до Путина», тот имеет шанс получить свой кусок пирога.

    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Как США пытаются сузить российские горизонты Индии

    История с портом Чабахар – лишь эпизод в длинной череде попыток США лишить Нью-Дели стратегической перспективы и субъектности. США усиленно пытаются разорвать связи между Индией, Ираном и Россией.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Евразийство следует переименовать в евроордынство

    Евразийство – любопытное историческое учение, но оно не может заменить собой реальное постижение цивилизаций Азии. Азия сегодня – это не бескрайние пастбища c кочевниками. Это небоскребы Шанхая. Это японские и китайские скоростные поезда. Это всемирная фабрика.

    9 февраля 2026, 08:38 • В мире

    Как французов заставят рожать детей

    Как французов заставят рожать детей
    @ TERESA SUAREZ/EPA/TASS

    Tекст: Валерия Вербинина

    «Революционные перемены», как заявляют французские политики, должны наступить в демографической политике Франции. А глава государства Эммануэль Макрон и вовсе потребовал провести «демографическое перевооружение». Какие меры предложены французскими властями для этого и сработают ли они?

    Французские демографы бьют тревогу и недобрым словом вспоминают Вторую мировую войну. Если принимать во внимание статистику за все годы после ее окончания, 2025-й установил неприятный рекорд – в мирной и вроде как благополучной стране смертность впервые с 1946 года превысила рождаемость.

    Всего на свет появилось 643 773 ребенка, что на 2,3% меньше, чем в предыдущем году, как сообщает Национальный институт статистики и экономических исследований (INSEE). Одновременно на 1,5% увеличилась смертность, составив 651 тыс. человек. Однако это еще не всё.

    По подсчетам того же института, доля пожилого населения страны (65 лет и старше) практически сравнялась с количеством молодых (до 20 лет включительно): 22,2% против 22,5% соответственно. Тренд «меньше колыбелей и больше седых волос», как пишет Le Monde, становится реальностью, которая будет иметь огромные последствия для экономики, если эту тенденцию не удастся каким-то образом переломить. Причем последствия – это не только необходимость выплачивать пенсии, но и нагрузка на медицину, и потребность в дополнительных местах в домах для престарелых (так называемых Ephad).

    Поэтому неудивительно, что Макрон выбрал столь громкое название, как «демографическое перевооружение», чтобы подчеркнуть важность деторождения во Франции. Но мало дать явлению звучное имя, нужно также предложить конкретные меры по исправлению ситуации – причем такие, которые станут работать. Потому что – будем откровенны – никто не станет заводить детей, потому что некий глава государства (бездетный, между прочим) что-то заявил по этому поводу.

    Депутат Жереми Патрьер-Лейтюс, докладчик комиссии, посвященной вопросам рождаемости, полагает, что требуются «революционные перемены» в семейной политике французских властей, чтобы выправить положение. В первую очередь, разумеется, сюда входят социальные меры, но начиная с этого года решено уделить больше внимания и медицинским аспектам проблемы.

    К примеру, с июля этого года каждый из родителей новорожденного сможет воспользоваться дополнительным оплачиваемым отпуском сроком до двух месяцев. Первый месяц оплачивается в размере 70% зарплаты, второй месяц – в размере 60% зарплаты. Прежний отпуск по беременности и родам в 16 недель при этом также остается в силе, как и отпуск для отца (25 календарных дней).

    Летом в нижнюю палату парламента был внесен проект закона о выплате детских пособий начиная уже с первого ребенка, но так как он обойдется государственным финансам в сумму 3 млрд евро в год, рассмотрение застопорилось в Сенате.

    Большие надежды возлагались на государственные ясли, которые были призваны разгрузить молодых мам, но, как сообщает канал BFMTV, не все оказалось так просто: системе не хватает сотрудников (около 10 тыс. человек), и фактически многие родители сталкиваются с тем, что для их детей в яслях не хватает места.

    Начиная с текущего года решено сделать упор на медицинский аспект, в частности, на борьбу с бесплодием. Заявлен целый комплекс мер, порой весьма неоднозначных. Так, все французы в возрасте 29 лет получат рассылку с информацией о репродуктивном здоровье и различных нюансах этой области. Также запускается информационный сайт, упор на котором будет сделан на разъяснения возможностей криоконсервации гамет. Во Франции 29 лет – возраст, с которого разрешена консервация биоматериала.

    Как сообщает «Фигаро», всего министерство здравоохранения разработало 16 мер с целью «улучшить показатели рождаемости и снизить перинатальную смертность во Франции». В частности, помимо информирования населения детородного возраста о возможностях в этой области, включая криоконсервацию и использование донорского материала, министерство собирается облегчить их использование. Так как возраст наступления первой беременности имеет тенденцию увеличиваться, власти планируют расширить сеть центров криоконсервации, чтобы минимизировать время ожидания для клиенток. Сейчас таких центров во Франции 40, но предполагается, что в 2028 году их будет уже 70, так как имеется большой спрос на услуги этого рода.

    С другой стороны, власти собираются всерьез приняться за борьбу с бесплодием. Предполагается уделить особое внимание диагностике бесплодия, а также борьбе с ее самыми распространенными медицинскими причинами. Также вопрос о фертильности намерены ставить в центре готовящихся исследований в области здравоохранения.

    Еще одним направлением предполагается сделать борьбу со смертностью матерей и младенцев.

    «Во Франции уровень материнской и младенческой смертности выше, чем у ее основных европейских соседей… причем младенческая смертность, особенно неонатальная, незначительно увеличилась с 2011 года»,

    – отметили в министерстве здравоохранения.

    Ччтобы понять причины этого явления, создан подробный регистр рождений с максимальным количеством медицинских данных, которые будут обобщаться по регионам и анализироваться для выявления причин. Руководить этой работой поручено трем компетентным специалистам.

    В то время как министерство здравоохранения объявило свой план борьбы с депопуляцией страны, самые разные эксперты не перестают рассуждать о причинах, по которым французы не торопятся заводить детей. Некоторые, как экономистка Полин Грожан, доходят до того, что утверждают, что всему виной расхождение между полами: мол, молодые мужчины становятся все более консервативными, а молодые женщины все более прогрессивными, и в итоге у них все меньше точек соприкосновения.

    Другие указывают на растущие трудности с жильем, неуверенность в завтрашнем дне, сложности с совмещением работы и семьи, потому что на работе требуют трудиться так, словно у тебя нет детей, а власти хотят, чтобы родители занимались детьми так, словно им не приходится тратить время на работу. Ясно одно: что это проблема не только сложная, но и деликатная, и как минимум часть мер, которые предлагает правительство, не лишена смысла. Другое дело, насколько самих французов впечатлят нововведения, которые им предлагают.

    Путин поблагодарил президента ОАЭ за содействие в деле генерала Алексеева
    В Белгороде школьников предложили на время вывезти в безопасные регионы
    Десятки детей в Нидерландах заболели после употребления смеси Nutrilon Danone
    Бывшая жена бизнесмена Галицкого покончила с собой в изоляторе
    В Госдуме рассказали о двукратном росте оплаты воды без счетчиков
    Прокуратура организовала проверку инцидента с лифтом в Жуковском
    Сабуров поблагодарил Россию за становление артистом

    Вера в «новое золото» обернулась триллионными убытками

    Крупнейшая в мире криптовалюта столкнулась с самым сильным с 2022 года обвалом. Иллюзия того, что биткоин стал новым золотом, способным защитить деньги в период турбулентности, резко рассеялась. А цена этого заблуждения оказалась колоссальна: биткоин подешевел со 120 до 60 тыс. долларов, капитализация упала с 4,3 до 2 трлн долларов. Почему биткоин проиграл золоту? Подробности

    Для покушения на генерала Алексеева Киев привлек пенсионеров

    Личности обвиняемых в покушении на генерала Генштаба Владимира Алексеева раскрыты. Исполнитель преступления, уроженец Тернопольской области Любомир Корба был задержан в Дубае, а его подельник Виктор Васин – в Москве. Еще одна участница преступления Зинаида Серебрицкая сумела сбежать на Украину. Что известно об исполнителе покушения и его пособниках? Подробности

    «Война в одну парочку». 43 дня из жизни дроноводов и не только

    В начале 2026 года Минобороны объявило о наборе контрактников для подразделений нового рода войск – беспилотных систем. Спецкор деловой газеты ВЗГЛЯД, благодаря военнослужащим разведбатальона на Константиновском направлении, получил возможность в подробностях оценить, насколько успела измениться боевая работа с приходом БПЛА на фронт – и что именно дроны изменили в людях, уже давно пришедших на СВО. Подробности

    Как французов заставят рожать детей

    «Революционные перемены», как заявляют французские политики, должны наступить в демографической политике Франции. А глава государства Эммануэль Макрон и вовсе потребовал провести «демографическое перевооружение». Какие меры предложены французскими властями для этого и сработают ли они?

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    • От атаки Трампа выиграла власть Германии

      Властям Германии вопреки всем прогнозам удалось переломить ситуацию со своей популярностью: она растет, тогда как рейтинг партии «Альтернатива для Германии» падает, она больше не самая популярная политическая сила ФРГ. А виноват в этом президент США Дональд Трамп.

    • Такого еще не было: США поссорились с Польшей

      Посол США в Польше Том Роуз заявил, что прекращает всякие отношения со спикером польского парламента из-за «возмутительных и неспровоцированных оскорблений» в адрес Дональда Трампа. При этом Польша – главный союзник США в ЕС. В чем же дело?

    • Итог переговоров с Украиной – покушение на Алексеева

      Пока глава ГУ Генштаба (ГРУ) Игорь Костюков вел переговоры с представителями Украины в ОАЭ, на его ключевого заместителя – генерал-лейтенанта Владимира Алексеева было совершено покушение в Москве. Именно в этом и заключается переговорная тактика Владимира Зеленского.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

