Как французов заставят рожать детей

Tекст: Валерия Вербинина

Французские демографы бьют тревогу и недобрым словом вспоминают Вторую мировую войну. Если принимать во внимание статистику за все годы после ее окончания, 2025-й установил неприятный рекорд – в мирной и вроде как благополучной стране смертность впервые с 1946 года превысила рождаемость.

Всего на свет появилось 643 773 ребенка, что на 2,3% меньше, чем в предыдущем году, как сообщает Национальный институт статистики и экономических исследований (INSEE). Одновременно на 1,5% увеличилась смертность, составив 651 тыс. человек. Однако это еще не всё.

По подсчетам того же института, доля пожилого населения страны (65 лет и старше) практически сравнялась с количеством молодых (до 20 лет включительно): 22,2% против 22,5% соответственно. Тренд «меньше колыбелей и больше седых волос», как пишет Le Monde, становится реальностью, которая будет иметь огромные последствия для экономики, если эту тенденцию не удастся каким-то образом переломить. Причем последствия – это не только необходимость выплачивать пенсии, но и нагрузка на медицину, и потребность в дополнительных местах в домах для престарелых (так называемых Ephad).

Поэтому неудивительно, что Макрон выбрал столь громкое название, как «демографическое перевооружение», чтобы подчеркнуть важность деторождения во Франции. Но мало дать явлению звучное имя, нужно также предложить конкретные меры по исправлению ситуации – причем такие, которые станут работать. Потому что – будем откровенны – никто не станет заводить детей, потому что некий глава государства (бездетный, между прочим) что-то заявил по этому поводу.

Депутат Жереми Патрьер-Лейтюс, докладчик комиссии, посвященной вопросам рождаемости, полагает, что требуются «революционные перемены» в семейной политике французских властей, чтобы выправить положение. В первую очередь, разумеется, сюда входят социальные меры, но начиная с этого года решено уделить больше внимания и медицинским аспектам проблемы.

К примеру, с июля этого года каждый из родителей новорожденного сможет воспользоваться дополнительным оплачиваемым отпуском сроком до двух месяцев. Первый месяц оплачивается в размере 70% зарплаты, второй месяц – в размере 60% зарплаты. Прежний отпуск по беременности и родам в 16 недель при этом также остается в силе, как и отпуск для отца (25 календарных дней).

Летом в нижнюю палату парламента был внесен проект закона о выплате детских пособий начиная уже с первого ребенка, но так как он обойдется государственным финансам в сумму 3 млрд евро в год, рассмотрение застопорилось в Сенате.

Большие надежды возлагались на государственные ясли, которые были призваны разгрузить молодых мам, но, как сообщает канал BFMTV, не все оказалось так просто: системе не хватает сотрудников (около 10 тыс. человек), и фактически многие родители сталкиваются с тем, что для их детей в яслях не хватает места.

Начиная с текущего года решено сделать упор на медицинский аспект, в частности, на борьбу с бесплодием. Заявлен целый комплекс мер, порой весьма неоднозначных. Так, все французы в возрасте 29 лет получат рассылку с информацией о репродуктивном здоровье и различных нюансах этой области. Также запускается информационный сайт, упор на котором будет сделан на разъяснения возможностей криоконсервации гамет. Во Франции 29 лет – возраст, с которого разрешена консервация биоматериала.

Как сообщает «Фигаро», всего министерство здравоохранения разработало 16 мер с целью «улучшить показатели рождаемости и снизить перинатальную смертность во Франции». В частности, помимо информирования населения детородного возраста о возможностях в этой области, включая криоконсервацию и использование донорского материала, министерство собирается облегчить их использование. Так как возраст наступления первой беременности имеет тенденцию увеличиваться, власти планируют расширить сеть центров криоконсервации, чтобы минимизировать время ожидания для клиенток. Сейчас таких центров во Франции 40, но предполагается, что в 2028 году их будет уже 70, так как имеется большой спрос на услуги этого рода.

С другой стороны, власти собираются всерьез приняться за борьбу с бесплодием. Предполагается уделить особое внимание диагностике бесплодия, а также борьбе с ее самыми распространенными медицинскими причинами. Также вопрос о фертильности намерены ставить в центре готовящихся исследований в области здравоохранения.

Еще одним направлением предполагается сделать борьбу со смертностью матерей и младенцев.

«Во Франции уровень материнской и младенческой смертности выше, чем у ее основных европейских соседей… причем младенческая смертность, особенно неонатальная, незначительно увеличилась с 2011 года»,

– отметили в министерстве здравоохранения.

Ччтобы понять причины этого явления, создан подробный регистр рождений с максимальным количеством медицинских данных, которые будут обобщаться по регионам и анализироваться для выявления причин. Руководить этой работой поручено трем компетентным специалистам.

В то время как министерство здравоохранения объявило свой план борьбы с депопуляцией страны, самые разные эксперты не перестают рассуждать о причинах, по которым французы не торопятся заводить детей. Некоторые, как экономистка Полин Грожан, доходят до того, что утверждают, что всему виной расхождение между полами: мол, молодые мужчины становятся все более консервативными, а молодые женщины все более прогрессивными, и в итоге у них все меньше точек соприкосновения.

Другие указывают на растущие трудности с жильем, неуверенность в завтрашнем дне, сложности с совмещением работы и семьи, потому что на работе требуют трудиться так, словно у тебя нет детей, а власти хотят, чтобы родители занимались детьми так, словно им не приходится тратить время на работу. Ясно одно: что это проблема не только сложная, но и деликатная, и как минимум часть мер, которые предлагает правительство, не лишена смысла. Другое дело, насколько самих французов впечатлят нововведения, которые им предлагают.