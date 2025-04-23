Может оказаться, что позиция самых противоречивых и неоднозначных культурных героев дает больше для идеологической борьбы и политической мобилизации целых поколений, чем все правильные лозунги.0 комментариев
Демографы cпрогнозировали спад населения мира после достижения 10 млрд человек
Население мира достигнет 10 млрд человек в 2080-х годах и начнет стабильно сокращаться
Темпы прироста населения планеты достигнут максимума к 2080-м годам, после чего ожидается устойчивое сокращение, несмотря на продолжающийся рост населения Африки, пишет Die Welt.
Мировое население увеличивается рекордными темпами за последние 100 лет и, как отмечает журнал Foreign Affairs, пик численности придется на 2080-е годы на уровне порядка 10 млрд человек, после чего, к 2100 году, начнется стабильное снижение, пишет немецкая Die Welt в обзоре демографических тенденций.
Снижение рождаемости сейчас наблюдается в большинстве регионов, кроме Африки к югу от Сахары, где в среднем приходится по четыре ребенка на одну женщину, причем зачастую это незапланированные беременности.
В остальных частях мира женщины рожают менее двух детей, что приводит к сокращению населения, несмотря на меры поддержки семей, которые не обеспечивают долгосрочного эффекта.
Демографы связывают снижение рождаемости с ростом уровня образования, доступностью контрацептивов и положением женщин в обществе. В развитых странах, например, в Германии, Франции, Японии, Южной Корее и Китае, коэффициент рождаемости стабильно ниже уровня естественного воспроизводства.
Иммиграция частично компенсирует сокращение населения, как в Германии и США, однако эти процессы сопровождаются старением общества и вызовами для пенсионных и медицинских систем. Прогнозируется, что в США и странах Европы прирост населения будет зависеть в первую очередь от мигрантов.
«Нелегальные иммигранты не только составляют около 5% рабочей силы, они в среднем значительно моложе стареющего американского населения. Средний возраст в США увеличился с 28 лет в 1970 году до чуть менее 39 лет. Ожидается, что к 2050 году люди старше 65 лет будут составлять более четверти США», – приводит «ИноСМИ» выдержку из статьи.
По мнению экспертов, религиозные традиции, которые когда-то оказывали влияние на рождаемость даже в таких странах, как Иран и Польша, теряют актуальность и силу воздействия.
«Интересно, что было бы, если бы такая поп-икона, как Тейлор Свифт, у которой почти 300 миллионов подписчиков в социальных сетях, вдруг стала матерью», – предположил демограф из Билефельда Ральф Ульрих, который считает, что у молодых людей теперь другие цели.
Африканские государства сталкиваются с дилеммой между ростом населения и его последствиями для экономики и образования. Китай и Индия демонстрируют противоположные демографические тренды: в Индии молодое население увеличивается, а в Китае уже началось сокращение.
Специалисты считают, что в будущем конкуренция за квалифицированных мигрантов обострится, а с уменьшением числа молодых людей сократится и объем рынков труда.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сербский министр по вопросам семьи и демографии Милица Джурджевич-Стаменковски заявила о потере Европой христианских ценностей, что выражается в «демографической зиме» и преобладании индивидуализма над семейными традициями. По ее словам, «на гнилом холсте нечего соткать».
До этого российский депутат Депутат Игорь Антропенко выступил с инициативой сократить на один час рабочий день для женщин с сохранением заработной платы, чтобы они могли больше времени уделять личной жизни и семье.