Демографы cпрогнозировали спад населения мира после достижения 10 млрд человек

Население мира достигнет 10 млрд человек в 2080-х годах и начнет стабильно сокращаться

Tекст: Ирма Каплан

Мировое население увеличивается рекордными темпами за последние 100 лет и, как отмечает журнал Foreign Affairs, пик численности придется на 2080-е годы на уровне порядка 10 млрд человек, после чего, к 2100 году, начнется стабильное снижение, пишет немецкая Die Welt в обзоре демографических тенденций.

Снижение рождаемости сейчас наблюдается в большинстве регионов, кроме Африки к югу от Сахары, где в среднем приходится по четыре ребенка на одну женщину, причем зачастую это незапланированные беременности.

В остальных частях мира женщины рожают менее двух детей, что приводит к сокращению населения, несмотря на меры поддержки семей, которые не обеспечивают долгосрочного эффекта.

Демографы связывают снижение рождаемости с ростом уровня образования, доступностью контрацептивов и положением женщин в обществе. В развитых странах, например, в Германии, Франции, Японии, Южной Корее и Китае, коэффициент рождаемости стабильно ниже уровня естественного воспроизводства.

Иммиграция частично компенсирует сокращение населения, как в Германии и США, однако эти процессы сопровождаются старением общества и вызовами для пенсионных и медицинских систем. Прогнозируется, что в США и странах Европы прирост населения будет зависеть в первую очередь от мигрантов.

«Нелегальные иммигранты не только составляют около 5% рабочей силы, они в среднем значительно моложе стареющего американского населения. Средний возраст в США увеличился с 28 лет в 1970 году до чуть менее 39 лет. Ожидается, что к 2050 году люди старше 65 лет будут составлять более четверти США», – приводит «ИноСМИ» выдержку из статьи.

По мнению экспертов, религиозные традиции, которые когда-то оказывали влияние на рождаемость даже в таких странах, как Иран и Польша, теряют актуальность и силу воздействия.

«Интересно, что было бы, если бы такая поп-икона, как Тейлор Свифт, у которой почти 300 миллионов подписчиков в социальных сетях, вдруг стала матерью», – предположил демограф из Билефельда Ральф Ульрих, который считает, что у молодых людей теперь другие цели.

Африканские государства сталкиваются с дилеммой между ростом населения и его последствиями для экономики и образования. Китай и Индия демонстрируют противоположные демографические тренды: в Индии молодое население увеличивается, а в Китае уже началось сокращение.

Специалисты считают, что в будущем конкуренция за квалифицированных мигрантов обострится, а с уменьшением числа молодых людей сократится и объем рынков труда.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сербский министр по вопросам семьи и демографии Милица Джурджевич-Стаменковски заявила о потере Европой христианских ценностей, что выражается в «демографической зиме» и преобладании индивидуализма над семейными традициями. По ее словам, «на гнилом холсте нечего соткать».

До этого российский депутат Депутат Игорь Антропенко выступил с инициативой сократить на один час рабочий день для женщин с сохранением заработной платы, чтобы они могли больше времени уделять личной жизни и семье.