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Первышов раскритиковал уборку снега на федеральной трассе в Тамбовской области
Губернатор Первышов раскритиковал содержание участка трассы Р-22 в регионе
Глава Тамбовской области Евгений Первышов раскритиковал качество содержания участка федеральной трассы Р-22 «Каспий» и поручил принять срочные меры из-за отсутствия снегоуборочной техники и роста числа ДТП.
Глава региона отправился на автомобиле в рабочую командировку в Москву и обратил внимание на то, что на всем протяжении участка дороги в границах области не было коммунальной техники. В результате движение оказалось затруднено, многие машины вынесло на обочину, сообщил в Max Первышов.
«По информации Госавтоинспекции, подрядчик ООО «Стройкапиталлгрупп», заключивший контракт на содержание федеральной дороги в 2026 году, уже дважды не выходил на уборку снега», – заявил губернатор.
Он привел статистику аварийности, отметив, что с начала года в Тамбовской области в ДТП погибли 106 человек, из них 24 – на автодороге Р-22. В прошлом году за аналогичный период на трассе зафиксировали 14 аварий со смертельным исходом.
Губернатор поручил исполняющему обязанности министра транспорта региона Альберту Чурилову оперативно связаться с отвечающим за содержание трассы ФКУ «Поволжуправтодор» и зафиксировать нарушения на месте. Первышов добавил, что в соседней Рязанской области ситуация противоположная, и пообещал добиваться такого же состояния дорог.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава Тамбовской области Евгений Первышов сообщил об увеличении экспорта сельхозпродукции в Китай.
Губернатор заявил о полном погашении коммерческих кредитов Тамбовской области.
Также врио губернатора Евгений Первышов сообщил о повреждении трубы газопровода в результате атаки украинских дронов.