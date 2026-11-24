Если регулятору удается доказать, что цели, под которые выданы государственные деньги, не достигнуты, возвращается не только сама субсидия, но также проценты и штрафы. Так самый дешевый заем превращается в самый дорогой. И так взрослеет экономика страны.0 комментариев
Главный раввин России поблагодарил ФСБ за предотвращение теракта в Кисловодске
Главный раввин России Лазар поблагодарил ФСБ за спасение синагоги в Кисловодске
Главный раввин России Берл Лазар выразил признательность сотрудникам Федеральной службы безопасности за предотвращение теракта в синагоге в Кисловодске.
«Мы благодарны ФСБ, предотвратившей террористический акт. Это преступление готовилось в районе, где евреи всегда жили в мире и братстве с другими народами», – заявил Лазар.
Он напомнил, что теракт удалось предотвратить в Год единства народов России, передает РИА «Новости».
Раввин призвал объединяться со здоровыми силами и продолжать нести свет в мир, что является общей задачей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник ФСБ сообщила о пресечении подготовки теракта в кисловодской синагоге и задержании собиравшегося уехать в Сирию россиянина.
ФСБ распространила видеозапись ликвидации самодельного взрывного устройства подозреваемого.