Главный раввин России Лазар поблагодарил ФСБ за спасение синагоги в Кисловодске

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Мы благодарны ФСБ, предотвратившей террористический акт. Это преступление готовилось в районе, где евреи всегда жили в мире и братстве с другими народами», – заявил Лазар.

Он напомнил, что теракт удалось предотвратить в Год единства народов России, передает РИА «Новости».

Раввин призвал объединяться со здоровыми силами и продолжать нести свет в мир, что является общей задачей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник ФСБ сообщила о пресечении подготовки теракта в кисловодской синагоге и задержании собиравшегося уехать в Сирию россиянина.

ФСБ распространила видеозапись ликвидации самодельного взрывного устройства подозреваемого.