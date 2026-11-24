Еще недавно история с раздачей госсубсидий выглядела почти семейным предприятием. Количество мер господдержки росло как на дрожжах, а компании, даже успешные и обладающие значимым капиталом, стремились поучаствовать в как можно большем количестве программ и мер, предлагаемых государством.

Предприятия получали деньги на новую линию или разработку и обещали выйти на определенный объем выпуска, экспорта и локализации технологий. Потом жизнь вносила поправки: поставщик подвел, оборудование застряло на границе, заказчик передумал. Показатели не достигнуты? Стороны садились за стол, подписывали допсоглашения, сдвигали сроки и подправляли цифры. Такая система помогала производствам выжить и вырасти в трудные годы.

Но теперь тренд сменился. Государство все строже спрашивает за результаты работы, на которую потрачены бюджетные деньги. И не менее часто просит эти деньги вернуть, если результат оказался неудовлетворительным. Количество судебных разбирательств, инициированным Минпромторгом как одним из крупнейших распорядителей субсидий, растет с каждым месяцем. И если регулятору удается доказать, что KPI, под которые выданы субсидии, не выполнены, возвращается не только сама субсидия, но также проценты и штрафы. Так самый дешевый заем превращается в самый дорогой.

Вместе с этими мерами стремительно взрослеет бизнес, а сам факт использования бюджетных денег максимизирует ответственность их получателя.

Особые экономические зоны, территории опережающего развития, корпорации развития и «единые окна», где инвестор решает все вопросы в одном кабинете, создавались как тепличные условия для бизнеса. Налоговые льготы, готовая инфраструктура и быстрые согласования дополнялись деньгами: субсидиями Минпромторга, займами Фонда развития промышленности, Фабрикой проектного финансирования и т.п. Государство вело себя как заботливый родитель взрослеющего ребенка. Оно подстилало соломку и радовалось каждому самостоятельно принятому решению.

Дети выросли. Одни построили заводы, разработали новые технологии, локализовали производственные компоненты. Другие так и остались подростками, которые берут карманные деньги и не отчитываются о тратах.

Ревизия мер господдержки идет параллельно с перестройкой самих институтов развития. Их укрупняют и собирают в более понятную систему. Безвозвратные субсидии уступают место льготным займам, где деньги привязаны к результату. Появилось казначейское сопровождение, при котором платежи по проекту идут под наблюдением. Появились контрольные точки: предприятие просят отчитываться не через три года, а гораздо чаще.

Главная причина закрепившегося тренда – дороговизна денег. Плановый дефицит федерального бюджета на 2026 год составляет 3,8 трлн рублей, и есть основания полагать, что его превысят. Ключевая ставка Банка России снижена до 14%, но все еще остается высокой. Для бизнеса рыночные кредиты дороги, но дорогой стала и сама поддержка, ведь государство компенсирует банкам разницу между рыночной и льготной ставками.

Контроль коснулся не только получателей господдержки, но и тех, кто деньги выдает. В 2025 году по итогам проверки Федеральное казначейство потребовало от Минпромторга вернуть средства в бюджет. По мнению проверяющих, министерство должно было расторгнуть соглашения с петербургскими судостроителями, сорвавшими сроки, и взыскать деньги. Министерство оспорило требование в суде и выиграло, но сигнал прозвучал ясно: вопросы теперь задают и распорядителю средств. Чиновник, который заметил недостигнутый показатель и промолчал, рискует лично.

Цена ошибки для бизнеса, работающего с госсубсидиями, ощутимо выросла. В 2016 году зеленоградская компания «Элвис-неотек» получила субсидию на разработку камеры видеонаблюдения. Спустя десять лет стороны разошлись в оценке выполнения показателей. Суд взыскал около 58 млн рублей субсидии, добавил проценты и штраф, и итоговая сумма превысила 100 млн. А бывшему директору компании предъявлено обвинение в мошенничестве.

Дело группы «Эфко» и отпочковавшейся от нее компании «Транспорт будущего» относится ко другой категории. Следствие посчитало, что средства на проект гражданских беспилотников выделили на основании фиктивного договора о поставках. Это уже не срыв сроков, а подозрение в обмане. Показательно, что государство разделяет эти ситуации. Для обычной производственной неудачи у него есть соглашения, суды и корректировка показателей. Для подозрения в хищении государственных средств есть следователи.

При этом нельзя сказать, что государство массово отзывает субсидии. Например, в 2025 году Казначейство потребовало от завода Haval вернуть субсидию, посчитав, что локализация производства не подтверждена. Суд встал на сторону предприятия, и сам Минпромторг его поддержал, а впоследствии даже включил Haval в список автомобилей, разрешенных для использования в службах такси. «Северсталь» получила от министерства претензии по субсидированным экспортным кредитам. Компания в суде доказала, что показатели достигнуты, а правила предусматривали дополнительный льготный период. Суд признал требования недействительными, апелляция подтвердила решение.

Иными словами. государство не охотится на получателей субсидий, а проверяет. Если исполнитель добросовестен, а бумаги в порядке, система его защитит. Так и выглядят взрослые отношения государства и бизнеса.

Кому-то новый порядок покажется слишком жестким. Санкционные запреты, отказы банков проводить платежи зарубежным поставщикам, срыв сроков соисполнителями действительно случаются, а договоры, подписанные в 2015-2021 годах в мягкой логике, этого не предусматривают. Но это лишь повышает требования к прозрачности работы предприятий и публичной добросовестности. Об объективных сложностях нужно сообщать заранее, а не в момент возникновения претензий. В том числе работать через профильные ассоциации и СМИ, если проблема имеет общий для отрасли или сегмента характер.

Ни само государство, ни бизнес не отказываются от субсидий, как важной меры поддержки. Для высокотехнологичного производства они остаются одним из немногих способов начать дело, потому что рыночный кредит с учетом рисков слишком дорог. Но нужно трезво оценивать риски. В идеале – провести жесткий стресс-тест своих возможностей, заложив в модель худший сценарий, при котором придется вернуть субсидию и заплатить сверху штраф. Если проект выдерживает такой расчет, он здоров. Если нет, лучше узнать это до получения бюджетных средств.