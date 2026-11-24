Если регулятору удается доказать, что цели, под которые выданы государственные деньги, не достигнуты, возвращается не только сама субсидия, но также проценты и штрафы. Так самый дешевый заем превращается в самый дорогой. И так взрослеет экономика страны.0 комментариев
МИД КНР отказался комментировать возвращение Хуанга на пост главы Nvidia
Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь отказался комментировать возвращение Дженсена Хуанга на должность генерального директора американской компании Nvidia.
«Мы это не комментируем», – цитирует Го Цзякуня РИА «Новости».
Так он ответил на просьбу прокомментировать восстановление Хуанга на посту руководителя корпорации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент США Дональд Трамп лично подключился к заседанию совета директоров Nvidia для возвращения Дженсена Хуанга на пост.
В Nvidia решили довести до конца внутреннее расследование скандала из-за отношений Дженсена Хуанга с подозреваемой в шпионаже в пользу Китая женщиной.
Совет директоров корпорации Nvidia единогласно проголосовал за немедленное восстановление Дженсена Хуанга в должности генерального директора.