Очень скоро требование любых государств к своим меньшинствам немедленно забыть родной язык станет бессмысленным (оно и раньше было бессмысленным, но доставляло серьезные неудобства). Никому не нужно будет учить украинский или латышский, достаточно скачать автопереводчик на смартфон.0 комментариев
Си Цзиньпин заявил о поддержке суверенитета Белоруссии
Си Цзиньпин заявил о поддержке национального суверенитета Белоруссии
Пекин выступает за право Минска защищать государственную независимость и следовать собственному пути национального развития, заявил в ходе встречи с лидером Республики Беларусь Александром Лукашенко председатель КНР Си Цзиньпин.
Китайский лидер выразил полную поддержку суверенитету и территориальной целостности республики во время официальной встречи с Александром Лукашенко, передает РИА «Новости».
«Китай поддерживает стремление Белоруссии защищать государственный суверенитет, независимость и территориальную целостность, а также следовать пути развития, соответствующему ее национальным условиям», – подчеркнул председатель КНР. Данное заявление транслировало центральное телевидение Китая CCTV.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Китай.
В прошлом году председатель КНР Си Цзиньпин отметил независимую позицию двух стран на мировой арене.