Отели в 70 регионах России начали заселять туристов через Max

Tекст: Дарья Григоренко

Система уже функционирует в более чем 800 отелях по всей территории государства. Сервис позволяет туристам быстрее проходить регистрацию на стойке: достаточно открыть в мессенджере Max раздел «Цифровой ID», перейти во вкладку «Паспорт» и нажать кнопку «Предъявить». Сотрудник отеля сканирует QR-код с экрана смартфона, и паспортные данные автоматически подгружаются в систему гостиницы, что исключает риск ошибок при ручном вводе и заметно экономит время как для гостей, так и для персонала.

Среди лидеров по количеству гостиниц, использующих для регистрации Цифровой ID, – Республика Татарстан, Псковская, Ульяновская, Кировская, Новгородская области, а также Москва и Санкт-Петербург.

Заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков отметил: «Внедрение цифрового заселения через «Макс» демонстрирует высокую динамику, технология получает положительные отзывы как от бизнеса, так и от туристов. Дальнейшая синхронизация информационных систем и обучение персонала остаются приоритетными задачами на ближайшие месяцы».

Вице-президент по стратегическим проектам VK Рустам Хайбуллов подчеркнул:«Сервис упростил жизнь как пользователей, так и гостиничной отрасли. При заселении гостю не нужно предъявлять бумажные документы и заполнять анкету – достаточно показать QR в МАХ, а представителю отеля – отсканировать его и сверить с данными в базе, весь процесс оформления занимает до минуты».

Для использования услуги совершеннолетним гражданам требуется заранее создать профиль через портал госуслуг. Традиционный формат с бумажными документами также остается полностью доступным по желанию клиента.

С 1 сентября 2026 года все объекты размещения с фондом более 50 номеров будут обязаны внедрить эту технологию. Ранее работу системы успешно оценили представители правительства страны.

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