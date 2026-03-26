Стармер разрешил задержания судов российского «теневого флота»

Tекст: Алексей Дегтярёв

Стармер дал вооруженным силам и правоохранительным органам полномочия задерживать в британских водах суда российского «теневого флота», находящиеся под санкциями, передает «Газета.Ru».

Новые меры касаются всех кораблей, попадающих под действующие рестрикции.

Таким судам будет закрыт проход через пролив Ла-Манш. Власти намерены возбуждать уголовные дела против владельцев, операторов и членов экипажей задержанных судов за нарушение санкционного законодательства.

В рамках этих дел фигурантам будут вменяться действия, связанные с обходом ограничений, введенных против российского «теневого флота».

Напомним, Стармер заявлял, что продолжит давление на Россию в 2026 году, в том числе с помощью новых мер против нефтетрейдеров и операторов «теневого флота».

Москва поясняла, что Запад занимается разбоем, прикрывая это вымышленным термином «теневой флот», который не предусмотрен международным морским правом.

Помощник президента России Николай Патрушев отмечал, что теперь суда с российским флагом будут сопровождать мобильные огневые группы.