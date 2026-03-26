Даже если роль и вид надводной составляющей флотов могут быть пересмотрены в ближайшее время – в связи с возросшей эффективностью новых видов вооружения – то значение атомных подводных лодок (АПЛ) будет только увеличиваться. Поэтому споры о том, чей подводный флот сильнее и многочисленнее – не совсем праздные.
Стармер разрешил задержания судов российского «теневого флота»
Британские военные и полицейские получили право задерживать в территориальных водах страны санкционные суда российского «теневого флота» и их экипажи, заявил премьер-министр Британии Кир Стармер.
Новые меры касаются всех кораблей, попадающих под действующие рестрикции.
Таким судам будет закрыт проход через пролив Ла-Манш. Власти намерены возбуждать уголовные дела против владельцев, операторов и членов экипажей задержанных судов за нарушение санкционного законодательства.
В рамках этих дел фигурантам будут вменяться действия, связанные с обходом ограничений, введенных против российского «теневого флота».
Напомним, Стармер заявлял, что продолжит давление на Россию в 2026 году, в том числе с помощью новых мер против нефтетрейдеров и операторов «теневого флота».
Москва поясняла, что Запад занимается разбоем, прикрывая это вымышленным термином «теневой флот», который не предусмотрен международным морским правом.
Помощник президента России Николай Патрушев отмечал, что теперь суда с российским флагом будут сопровождать мобильные огневые группы.