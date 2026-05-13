Американский дрон Hornet заметили на крыше российской «буханки»
В Сети опубликовали фотографию отечественного автомобиля УАЗ СГР («буханка») с закрепленным на крыше американским дроном Hornet.
Машина, вероятно, используется Вооруженными силами России, пишут СМИ«Российская газета».
На это указывают маскировочная сеть и закрытые антенны радиоэлектронной борьбы.
Автомобильные номера не фотоскрыты.
Трофейный БПЛА не имеет визуальных повреждений. Специалисты предполагают, что устройство не сбивали, а забрали абсолютно целым на захваченных позициях противника.
Украинские войска начали применять данную технику самолетного типа от компании Swift Beat LLC в начале 2026 года. На фронте аппарат получил прозвище «Марсианин» благодаря высоким технологиям.
В марте ВСУ впервые применили американский ударный беспилотник Hornet при атаке на Донецк.