Эксперты: Нейросети стремительно стали повседневной привычкой россиян

Tекст: Валерия Городецкая

«На мой взгляд, главный вывод здесь в том, что технологии невероятно быстро стали массовыми. Обычно на такие изменения уходят годы, а нейросети буквально за пару лет вошли в повседневную привычку россиян», – заявил эксперт РОЦИТ Алексей Парфун, комментируя результаты опроса, показавшие массовое использование ИИ и нейросетей россиянами.

Он отметил, что люди уже воспринимают такие сервисы, как нечто само собой разумеющееся.

По словам Парфуна, граждане используют ИИ и нейросети так же естественно, как поиск или мессенджеры: ищут скидки, планируют поездки, выбирают покупки. Эксперт назвал это показателем того, что аудитория в стране быстро адаптируется к инновациям, а цифровая среда в России развивается стремительно.

Политтехнолог, генеральный директор Коммуникационного агентства «ПРАВДА» Владислав Цветков добавил, что россияне фактически «с детства дружат с ИИ»: дети просят колонку с Алисой читать сказки, школьники делают с ИИ домашние задания, молодежь обращается к ChatGPT как к психологу, а люди старше 40 лет ищут рецепты и советы.

Он подчеркнул, что ИИ уже работает и как повседневный помощник, и как инструмент решения корпоративных задач в IT, связав эту тенденцию с советским математическим наследием и высоким уровнем проникновения интернета в России, достигающим около 90% населения.

Свежий опрос показал, что большинство россиян считают Россию одним из мировых лидеров в развитии искусственного интеллекта, пишет CNews.

Исследование OMI проведено в марте 2026 года среди 2328 пользователей, которые в течение последних шести месяцев обращались к ИИ-сервисам. Особенно активно их используют россияне от 18 до 24 лет: около половины этой группы пользуются нейросетями не реже трех раз в неделю.

Интерес к технологиям искусственного интеллекта продолжает расти: 60% опрошенных следят за новостями отрасли, 54% обращают внимание на процессы создания и поддержки нейросетевых сервисов. При этом главным условием остается доступность: большинство выбирают бесплатные версии с рекламой, полностью платный формат готовы использовать лишь 10% респондентов.

ИИ-сервисы все чаще применяются не только для поиска информации, но и для решения повседневных задач. Около 21% участников используют нейросети при выборе покупок и вариантов досуга, еще 15% – для планирования поездок. Многие из этих пользователей делают это регулярно и дополнительно обращаются к ИИ за поиском скидок и специальных предложений.

На фоне роста аудитории меняется и само восприятие технологий: искусственный интеллект становится цифровым помощником, который помогает принимать решения, а не просто отвечает на запросы. Исследование показало, что 70% респондентов нейтрально или положительно относятся к рекламе в таких сервисах при условии ее релевантности, более половины считают подобную интеграцию естественной частью интерфейса.