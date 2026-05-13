Платные парковки в Москве в 2026 году: тарифы на стоянку, штрафы за нарушения

Система платных парковок в Москве охватывает тысячи улиц от центра до спальных районов. Тарифы, льготы и дни бесплатной стоянки регулируются постановлением правительства Москвы от 17.05.2013 № 289-ПП и приказами департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Зоны платной парковки и тарифы в 2026 году

Стоимость парковки в Москве зависит от расположения улицы и ее загруженности. Действующие в 2026 году тарифы:

от 40 руб./ч – улицы за пределами Третьего транспортного кольца (ТТК) с низкой загрузкой. С 2 января 2026 года тариф снижен на 12 улицах, в том числе на улицах Михаила Якушина и Игоря Численко, а также во 2-м, 3-м и 5-м проездах Марьиной Рощи;

100–200 руб./ч – стандартные зоны между ТТК и Садовым кольцом;



380 руб./ч – зона повышенного тарифа;



450 руб./ч – высокий тариф (улицы внутри Садового кольца);



600 руб./ч – увеличенный тариф («Москва-Сити», Арбат, Патриаршие пруды и другие наиболее загруженные локации).



Помимо фиксированных тарифов, на ряде улиц применяется динамический тариф: его размер меняется в зависимости от прогнозируемой загрузки конкретного участка в реальном времени.

Актуальную карту зон и тарифов публикует Департамент транспорта на сайте transport.mos.ru.

После остановки у водителя есть пять минут на оплату. При несвоевременной оплате или ее отсутствии штраф составляет 5000 рублей для физических лиц и 50 000 рублей для юридических лиц (ч. 2 ст. 8.14 КоАП г. Москвы). Для субъектов малого и среднего предпринимательства размер штрафа снижается до 25 000 рублей.

Когда бесплатно парковаться в Москве

Перечень дней, когда парковка в Москве бесплатна, определяется п. 3.6 постановления правительства Москвы от 17.05.2013 № 289-ПП. Бесплатная стоянка доступна всем водителям без исключения в следующие периоды:

в государственные праздники, установленные Трудовым кодексом РФ (1–8 января, 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая, 12 июня, 4 ноября, 31 декабря);

в перенесенные выходные дни, установленные актами правительства РФ;

в субботу, на которую перенесен выходной с праздничного дня;

каждое воскресенье.

В официальные праздники бесплатная парковка действует на всех улицах без ограничений, включая зоны с тарифами 380, 450 и 600 руб./ч. 27 апреля 2026 года мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил: 1, 2, 9 и 11 мая 2026 года парковка будет бесплатной на всех улицах, включая зоны с самыми высокими тарифами и участки с динамическим ценообразованием. 3 и 10 мая парковка также бесплатна, кроме улиц с максимальными тарифами и зон динамического ценообразования.

Важно: парковки, оборудованные шлагбаумом, работают в штатном режиме независимо от дня недели.

Парковка по выходным в Москве

По выходным действуют разные правила для воскресенья и субботы.

По воскресеньям бесплатная стоянка разрешена на большинстве улиц, входящих в зону платного муниципального паркинга. Исключение составляют зоны с тарифами 380, 450 и 600 руб./ч, а также участки с динамическим тарифом – там оплата взимается в обычном режиме.

По субботам парковка платная, кроме случаев, когда суббота объявлена нерабочей в связи с переносом выходного дня.

Рекомендуется заблаговременно проверять статус конкретной улицы в приложении «Парковки России» или на официальной карте parking.mos.ru. Знак на столбе и информационный щит у въезда также указывают применяемый тариф.

Бесплатная парковка для инвалидов в Москве

Бесплатная парковка для инвалидов предусмотрена п. 2.1 Правил, утвержденных приказом департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г. Москвы от 01.08.2019 № 61-02-343/9, а также пп. 2–2.7 и 6.2.1 постановления правительства Москвы от 17.05.2013 № 289-ПП. Льгота распространяется на:

инвалидов всех групп;

законных представителей детей-инвалидов;

иных лиц, перевозящих инвалидов или детей-инвалидов.

Условия предоставления льготы:

автомобиль должен быть внесен в Федеральный реестр инвалидов ; подать заявление можно через портал gosuslugi.ru или в любом центре «Мои документы» (МФЦ); в реестр можно внести только одно транспортное средство;

; подать заявление можно через портал gosuslugi.ru или в любом центре «Мои документы» (МФЦ); в реестр можно внести только одно транспортное средство; на транспортном средстве должен быть установлен опознавательный знак «Инвалид» (спереди и сзади); без него автомобиль может быть эвакуирован;

без него автомобиль может быть эвакуирован; количество специальных мест для инвалидов на каждой парковке составляет не менее 10% от общего числа мест.

Инвалиды вправе занимать специальные парковочные места, обозначенные знаком 6.4 «Парковка (парковочное место)» в сочетании с табличкой 8.17 «Инвалиды» (либо новым знаком 6.4.17д «Парковка для инвалидов») и/или разметкой 1.24.3. Парковка таких граждан на обычных местах в зоне платного паркинга оплачивается на общих основаниях. Если специальные места заняты, стоянка на общих местах оплачивается на стандартных условиях.

Оформить парковочное разрешение для инвалида можно на портале mos.ru или через приложение «Парковки России».

Предостережение: занятие места, обозначенного знаком «Инвалиды», лицами без соответствующего права влечет административный штраф в размере 5000 рублей (ч. 2 ст. 12.19 КоАП РФ) и возможную эвакуацию транспортного средства.

Другие категории льготников

Ряд категорий граждан пользуется бесплатной или льготной парковкой на постоянной основе:

многодетные семьи с постоянной регистрацией в Москве вправе оформить одно парковочное разрешение на семью; льгота действует на весь период действия статуса многодетной семьи;

ветераны Великой Отечественной войны, участники обороны Москвы, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, Герои Советского Союза и Российской Федерации, Герои Социалистического Труда и Герои Труда Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы и ордена Трудовой Славы – после оформления льготного разрешения вправе парковаться бесплатно по всей зоне платных парковок;



ветераны боевых действий с резидентным разрешением – круглосуточная бесплатная парковка;



владельцы электромобилей и мотоциклов – бесплатно на всех платных зонах без оформления разрешения, кроме мест для инвалидов, мест для грузовиков и автобусов, а также мест, отведенных для зарядки электромобилей;



водители каршеринговых автомобилей – бесплатная стоянка на городских парковках, за исключением мест, отведенных для зарядки электромобилей;



пациенты и посетители больниц и поликлиник – бесплатно на специально обозначенных местах (зеленый знак «Бесплатная парковка в зоне социального объекта») не более двух часов подряд.



Резидентное разрешение

Жители домов, расположенных в зоне платной парковки, вправе оформить резидентное разрешение. Оно дает право на бесплатную стоянку в ночное время – с 20:00 до 08:00 – в пределах своего района. Разрешение выдается собственникам и нанимателям жилья по договору социального или служебного найма. Стоимость – 3000 рублей за один год; допускается единовременная оплата за два или три года.

В дневное время резидент может приобрести годовой парковочный абонемент. Абонементы не действуют в зонах с тарифами 380, 450 и 600 руб./ч.

Если у держателя разрешения накопилось три и более неоплаченных штрафа за парковку или нарушения ПДД, действие разрешения может быть приостановлено.

Перехватывающие парковки

Перехватывающие парковки расположены у станций метро, МЦК и МЦД. Условия пользования:

при совершении не менее двух поездок на метро, МЦК или МЦД в тот же день – суточный тариф от 50 до 200 рублей;



без подтверждения поездок – коммерческий тариф 50 руб./ч с 06:00 до 22:00.



Для подтверждения поездок необходимо приложить карту «Тройка», карту москвича или единый проездной к валидатору на парковке.

Способы оплаты парковки

Оплатить стоянку в Москве можно несколькими способами:

через приложение «Парковки России» (для смартфонов);

через СМС на номер 7757 в формате: номер парковки*номер автомобиля*количество часов;

через паркомат (принимает только банковскую карту).

Парковочную сессию можно скорректировать один раз: изменить время начала, продлить или исправить номер автомобиля или номер зоны.

Штрафы за нарушения при парковке в Москве

Помимо штрафа за неоплаченную парковку, в Москве действует ряд самостоятельных санкций.

За нарушение правил остановки и стоянки (неправильная парковка) водитель – физическое лицо уплачивает 4500 рублей; за размещение автомобиля на газоне или на месте для инвалидов – 5000 рублей. Для юридических лиц штраф за нарушение правил остановки и стоянки составляет от 150 000 до 500 000 рублей, для должностных лиц при парковке на газоне – 30 000 рублей, за парковку на газоне для юридических лиц – 300 000 рублей (КоАП г. Москвы). Штраф за нарушение правил остановки или стоянки, зафиксированное камерой автоматической фотовидеофиксации, – 2500 рублей по общероссийским нормам; в Москве – от 3000 до 4500 рублей в зависимости от характера нарушения по ст. 12.19 и 12.16 КоАП РФ. Указанные суммы установлены с 1 января 2025 года.

Постановления за неоплаченную парковку выносит ГКУ «АМПП» (Администратор Московского парковочного пространства). Номер постановления состоит из 25 цифр и начинается с 035543. Нарушения правил остановки и стоянки фиксируют сотрудники МАДИ и ГИБДД, в том числе с помощью камер автоматической фиксации.

Важно: для Москвы и Санкт-Петербурга предупреждение как мера ответственности за нарушения правил остановки и стоянки не предусмотрено – только денежное взыскание.

Скидка при оплате штрафа

С 1 января 2025 года размер скидки на штрафы ГИБДД и МАДИ за нарушения правил остановки и стоянки снижен с 50 до 25%. Срок, в течение которого действует скидка, увеличен с 20 до 30 дней с момента вынесения постановления.

Скидка 25% не распространяется на штрафы за неоплаченную парковку (постановления АМПП): они оплачиваются в полном объеме – 5000 рублей для физических лиц и 50 000 рублей для юридических лиц. Региональные штрафы (например, за парковку на газоне по КоАП г. Москвы) также оплачиваются без скидки.

На оплату штрафа отводится 60 дней со дня вступления постановления в законную силу. При просрочке судебные приставы вправе списать денежные средства или обратить взыскание на имущество должника, а также инициировать запрет на выезд за рубеж.

Как оплатить штраф за парковку

Штраф за неоплаченную парковку в Москве можно погасить двумя способами:

в мобильном приложении «Парковки России» (раздел «Штрафы и эвакуации»);

в любом отделении банка по реквизитам ГКУ «АМПП» с обязательным указанием УИН (уникального идентификатора начисления) в назначении платежа.

Штрафы ГИБДД и МАДИ оплачиваются через портал «Госуслуги» (gosuslugi.ru), портал мэра Москвы (mos.ru), в мобильном приложении банка или в любом отделении банка по реквизитам постановления. Оплатить штраф за счет средств, находящихся на парковочном счете, нельзя.

Проверить наличие неоплаченных штрафов можно на портале «Госуслуги», сайте avtokod.mos.ru (для москвичей), а также на сайте ФССП России – там отображаются постановления, переданные на исполнение приставам.

Как обжаловать штраф за парковку

Обжаловать постановление о назначении штрафа можно в течение 10 суток со дня получения его копии (КоАП РФ).

Штраф с камеры автоматической фотовидеофиксации оспаривается в ГКУ «АМПП», подразделении ГИБДД или МАДИ, вынесшем постановление. Основаниями для обжалования могут служить: нахождение за рулем другого лица, ошибка в указании места нарушения, отсутствие запрещающего знака или знака, информирующего о ведении видеофиксации, фиксация автомобиля-двойника, вынесение повторного постановления за одно и то же нарушение. Штраф, вынесенный инспектором на месте, оспаривается в вышестоящем органе или в суде. Решение суда обжалуется в вышестоящем суде (для мировых судей – районный суд, для районных – суд субъекта РФ).

Эвакуация автомобиля

Решение об эвакуации принимает уполномоченный сотрудник ГИБДД или МАДИ; составляется протокол с видеофиксацией или в присутствии двух понятых. Если водитель подошел к автомобилю до того, как эвакуатор начал движение, транспортное средство обязаны оставить на месте.

После эвакуации необходимо уточнить адрес специализированной стоянки через портал Московского паркинга https://parking.mos.ru/ или по телефону 3210. Расходы на эвакуатор и хранение автомобиля возлагаются на нарушителя дополнительно к основному штрафу.