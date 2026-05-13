    Машину пропаганды Зеленского разоблачает ее создательница
    Захарова рассказала об увлечении руководства Европы запрещенными веществами
    Европейские лидеры переняли тактику Трампа
    Умер телеведущий Владимир Молчанов
    Политолог объяснил слова Лаврова о сохранении Трампом курса Байдена
    Разведка США доложила о сохранении ракетного арсенала Ирана
    Каллас собралась следить за «прекращением огня» на Украине по спутникам
    Сербия впервые приняла участие в учениях НАТО
    Греция выразила протест из-за украинского морского беспилотника
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему украинский язык не стал на Украине родным

    Украинцы воспринимают украинизацию, как фальшь, как что-то искусственное, ненастоящее. Навязывание украинского языка во всех сферах вызывает у людей внутренний протест и отторжение, причем даже у тех, кто политически принял постулаты политической русофобии.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Фальшивые «старцы» нагоняют жуть

    Часто в «пророчествах» такого рода реализуется схема, знакомая по Ванге и Нострадамусу: берется темная, неопределенная фраза и встраивается в актуальную политическую повестку. А самим «старцам» присваивается роль нострадамусов, которые делают волнующие и мрачные предсказания.

    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов США повторяют ошибки Ассирии

    США – страна юная, с ничтожной исторической памятью. На фоне 2500-летнего Ирана 250-летняя Америка выглядит несмышленым подростком. И ведет себя соответствующе. Конечно, это не первый случай в истории.

    13 мая 2026, 11:19 • Справки

    Платные парковки в Москве в 2026 году: тарифы на стоянку, штрафы за нарушения

    @ Валерия Калугина/ТАСС

    До нескольких сотен рублей в час составляет сегодня цена на парковку в центре Москвы. Каковы действующие тарифы на парковку в Москве, можно ли припарковаться бесплатно или со скидкой, кто может воспользоваться льготами по оплате парковки и как обжаловать наложенный за неуплату парковки штраф?

    Система платных парковок в Москве охватывает тысячи улиц от центра до спальных районов. Тарифы, льготы и дни бесплатной стоянки регулируются постановлением правительства Москвы от 17.05.2013 № 289-ПП и приказами департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

    Зоны платной парковки и тарифы в 2026 году

    Стоимость парковки в Москве зависит от расположения улицы и ее загруженности. Действующие в 2026 году тарифы:

    от 40 руб./ч – улицы за пределами Третьего транспортного кольца (ТТК) с низкой загрузкой. С 2 января 2026 года тариф снижен на 12 улицах, в том числе на улицах Михаила Якушина и Игоря Численко, а также во 2-м, 3-м и 5-м проездах Марьиной Рощи;

    • 100–200 руб./ч – стандартные зоны между ТТК и Садовым кольцом;

    • 380 руб./ч – зона повышенного тарифа;

    • 450 руб./ч – высокий тариф (улицы внутри Садового кольца);

    • 600 руб./ч – увеличенный тариф («Москва-Сити», Арбат, Патриаршие пруды и другие наиболее загруженные локации).

    Помимо фиксированных тарифов, на ряде улиц применяется динамический тариф: его размер меняется в зависимости от прогнозируемой загрузки конкретного участка в реальном времени.

    Актуальную карту зон и тарифов публикует Департамент транспорта на сайте transport.mos.ru.

    После остановки у водителя есть пять минут на оплату. При несвоевременной оплате или ее отсутствии штраф составляет 5000 рублей для физических лиц и 50 000 рублей для юридических лиц (ч. 2 ст. 8.14 КоАП г. Москвы). Для субъектов малого и среднего предпринимательства размер штрафа снижается до 25 000 рублей.

    Когда бесплатно парковаться в Москве

    Перечень дней, когда парковка в Москве бесплатна, определяется п. 3.6 постановления правительства Москвы от 17.05.2013 № 289-ПП. Бесплатная стоянка доступна всем водителям без исключения в следующие периоды:

    • в государственные праздники, установленные Трудовым кодексом РФ (1–8 января, 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая, 12 июня, 4 ноября, 31 декабря);

    • в перенесенные выходные дни, установленные актами правительства РФ;

    • в субботу, на которую перенесен выходной с праздничного дня;

    • каждое воскресенье.

    В официальные праздники бесплатная парковка действует на всех улицах без ограничений, включая зоны с тарифами 380, 450 и 600 руб./ч. 27 апреля 2026 года мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил: 1, 2, 9 и 11 мая 2026 года парковка будет бесплатной на всех улицах, включая зоны с самыми высокими тарифами и участки с динамическим ценообразованием. 3 и 10 мая парковка также бесплатна, кроме улиц с максимальными тарифами и зон динамического ценообразования.

    Важно: парковки, оборудованные шлагбаумом, работают в штатном режиме независимо от дня недели.

    Парковка по выходным в Москве

    По выходным действуют разные правила для воскресенья и субботы.

    По воскресеньям бесплатная стоянка разрешена на большинстве улиц, входящих в зону платного муниципального паркинга. Исключение составляют зоны с тарифами 380, 450 и 600 руб./ч, а также участки с динамическим тарифом – там оплата взимается в обычном режиме.

    По субботам парковка платная, кроме случаев, когда суббота объявлена нерабочей в связи с переносом выходного дня.

    Рекомендуется заблаговременно проверять статус конкретной улицы в приложении «Парковки России» или на официальной карте parking.mos.ru. Знак на столбе и информационный щит у въезда также указывают применяемый тариф.

    Бесплатная парковка для инвалидов в Москве

    Бесплатная парковка для инвалидов предусмотрена п. 2.1 Правил, утвержденных приказом департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г. Москвы от 01.08.2019 № 61-02-343/9, а также пп. 2–2.7 и 6.2.1 постановления правительства Москвы от 17.05.2013 № 289-ПП. Льгота распространяется на:

    • инвалидов всех групп;

    • законных представителей детей-инвалидов;

    • иных лиц, перевозящих инвалидов или детей-инвалидов.

    Условия предоставления льготы:

    • автомобиль должен быть внесен в Федеральный реестр инвалидов; подать заявление можно через портал gosuslugi.ru или в любом центре «Мои документы» (МФЦ); в реестр можно внести только одно транспортное средство;

    • на транспортном средстве должен быть установлен опознавательный знак «Инвалид» (спереди и сзади); без него автомобиль может быть эвакуирован;

    • количество специальных мест для инвалидов на каждой парковке составляет не менее 10% от общего числа мест.

    Инвалиды вправе занимать специальные парковочные места, обозначенные знаком 6.4 «Парковка (парковочное место)» в сочетании с табличкой 8.17 «Инвалиды» (либо новым знаком 6.4.17д «Парковка для инвалидов») и/или разметкой 1.24.3. Парковка таких граждан на обычных местах в зоне платного паркинга оплачивается на общих основаниях. Если специальные места заняты, стоянка на общих местах оплачивается на стандартных условиях.

    Оформить парковочное разрешение для инвалида можно на портале mos.ru или через приложение «Парковки России».

    Предостережение: занятие места, обозначенного знаком «Инвалиды», лицами без соответствующего права влечет административный штраф в размере 5000 рублей (ч. 2 ст. 12.19 КоАП РФ) и возможную эвакуацию транспортного средства.

    Другие категории льготников

    Ряд категорий граждан пользуется бесплатной или льготной парковкой на постоянной основе:

    • многодетные семьи с постоянной регистрацией в Москве вправе оформить одно парковочное разрешение на семью; льгота действует на весь период действия статуса многодетной семьи;

    • ветераны Великой Отечественной войны, участники обороны Москвы, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, Герои Советского Союза и Российской Федерации, Герои Социалистического Труда и Герои Труда Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы и ордена Трудовой Славы – после оформления льготного разрешения вправе парковаться бесплатно по всей зоне платных парковок;

    • ветераны боевых действий с резидентным разрешением – круглосуточная бесплатная парковка;

    • владельцы электромобилей и мотоциклов – бесплатно на всех платных зонах без оформления разрешения, кроме мест для инвалидов, мест для грузовиков и автобусов, а также мест, отведенных для зарядки электромобилей;

    • водители каршеринговых автомобилей – бесплатная стоянка на городских парковках, за исключением мест, отведенных для зарядки электромобилей;

    • пациенты и посетители больниц и поликлиник – бесплатно на специально обозначенных местах (зеленый знак «Бесплатная парковка в зоне социального объекта») не более двух часов подряд.

    Резидентное разрешение

    Жители домов, расположенных в зоне платной парковки, вправе оформить резидентное разрешение. Оно дает право на бесплатную стоянку в ночное время – с 20:00 до 08:00 – в пределах своего района. Разрешение выдается собственникам и нанимателям жилья по договору социального или служебного найма. Стоимость – 3000 рублей за один год; допускается единовременная оплата за два или три года.

    В дневное время резидент может приобрести годовой парковочный абонемент. Абонементы не действуют в зонах с тарифами 380, 450 и 600 руб./ч.

    Если у держателя разрешения накопилось три и более неоплаченных штрафа за парковку или нарушения ПДД, действие разрешения может быть приостановлено.

    Перехватывающие парковки

    Перехватывающие парковки расположены у станций метро, МЦК и МЦД. Условия пользования:

    • при совершении не менее двух поездок на метро, МЦК или МЦД в тот же день – суточный тариф от 50 до 200 рублей;

    • без подтверждения поездок – коммерческий тариф 50 руб./ч с 06:00 до 22:00.

    Для подтверждения поездок необходимо приложить карту «Тройка», карту москвича или единый проездной к валидатору на парковке.

    Способы оплаты парковки

    Оплатить стоянку в Москве можно несколькими способами:

    • через приложение «Парковки России» (для смартфонов);

    • через СМС на номер 7757 в формате: номер парковки*номер автомобиля*количество часов;

    • через паркомат (принимает только банковскую карту).

    Парковочную сессию можно скорректировать один раз: изменить время начала, продлить или исправить номер автомобиля или номер зоны.

    Штрафы за нарушения при парковке в Москве

    Помимо штрафа за неоплаченную парковку, в Москве действует ряд самостоятельных санкций.

    За нарушение правил остановки и стоянки (неправильная парковка) водитель – физическое лицо уплачивает 4500 рублей; за размещение автомобиля на газоне или на месте для инвалидов – 5000 рублей. Для юридических лиц штраф за нарушение правил остановки и стоянки составляет от 150 000 до 500 000 рублей, для должностных лиц при парковке на газоне – 30 000 рублей, за парковку на газоне для юридических лиц – 300 000 рублей (КоАП г. Москвы). Штраф за нарушение правил остановки или стоянки, зафиксированное камерой автоматической фотовидеофиксации, – 2500 рублей по общероссийским нормам; в Москве – от 3000 до 4500 рублей в зависимости от характера нарушения по ст. 12.19 и 12.16 КоАП РФ. Указанные суммы установлены с 1 января 2025 года.

    Постановления за неоплаченную парковку выносит ГКУ «АМПП» (Администратор Московского парковочного пространства). Номер постановления состоит из 25 цифр и начинается с 035543. Нарушения правил остановки и стоянки фиксируют сотрудники МАДИ и ГИБДД, в том числе с помощью камер автоматической фиксации.

    Важно: для Москвы и Санкт-Петербурга предупреждение как мера ответственности за нарушения правил остановки и стоянки не предусмотрено  только денежное взыскание.

    Скидка при оплате штрафа

    С 1 января 2025 года размер скидки на штрафы ГИБДД и МАДИ за нарушения правил остановки и стоянки снижен с 50 до 25%. Срок, в течение которого действует скидка, увеличен с 20 до 30 дней с момента вынесения постановления.

    Скидка 25% не распространяется на штрафы за неоплаченную парковку (постановления АМПП): они оплачиваются в полном объеме – 5000 рублей для физических лиц и 50 000 рублей для юридических лиц. Региональные штрафы (например, за парковку на газоне по КоАП г. Москвы) также оплачиваются без скидки.

    На оплату штрафа отводится 60 дней со дня вступления постановления в законную силу. При просрочке судебные приставы вправе списать денежные средства или обратить взыскание на имущество должника, а также инициировать запрет на выезд за рубеж.

    Как оплатить штраф за парковку

    Штраф за неоплаченную парковку в Москве можно погасить двумя способами:

    • в мобильном приложении «Парковки России» (раздел «Штрафы и эвакуации»);

    • в любом отделении банка по реквизитам ГКУ «АМПП» с обязательным указанием УИН (уникального идентификатора начисления) в назначении платежа.

    Штрафы ГИБДД и МАДИ оплачиваются через портал «Госуслуги» (gosuslugi.ru), портал мэра Москвы (mos.ru), в мобильном приложении банка или в любом отделении банка по реквизитам постановления. Оплатить штраф за счет средств, находящихся на парковочном счете, нельзя.

    Проверить наличие неоплаченных штрафов можно на портале «Госуслуги», сайте avtokod.mos.ru (для москвичей), а также на сайте ФССП России – там отображаются постановления, переданные на исполнение приставам.

    Как обжаловать штраф за парковку

    Обжаловать постановление о назначении штрафа можно в течение 10 суток со дня получения его копии (КоАП РФ).

    Штраф с камеры автоматической фотовидеофиксации оспаривается в ГКУ «АМПП», подразделении ГИБДД или МАДИ, вынесшем постановление. Основаниями для обжалования могут служить: нахождение за рулем другого лица, ошибка в указании места нарушения, отсутствие запрещающего знака или знака, информирующего о ведении видеофиксации, фиксация автомобиля-двойника, вынесение повторного постановления за одно и то же нарушение. Штраф, вынесенный инспектором на месте, оспаривается в вышестоящем органе или в суде. Решение суда обжалуется в вышестоящем суде (для мировых судей – районный суд, для районных – суд субъекта РФ).

    Эвакуация автомобиля

    Решение об эвакуации принимает уполномоченный сотрудник ГИБДД или МАДИ; составляется протокол с видеофиксацией или в присутствии двух понятых. Если водитель подошел к автомобилю до того, как эвакуатор начал движение, транспортное средство обязаны оставить на месте.

    После эвакуации необходимо уточнить адрес специализированной стоянки через портал Московского паркинга https://parking.mos.ru/ или по телефону 3210. Расходы на эвакуатор и хранение автомобиля возлагаются на нарушителя дополнительно к основному штрафу.

    Астрахань отбила атаку украинских дронов на газоперерабатывающий завод
    Захарова: Мендель дала Зеленскому пендель
    Стармер столкнулся с бунтом однопартийцев
    Бойцам ВСУ под Сумами выдали иракский камуфляж
    МИД: Тысячи украинцев желают переехать в Россию из Европы
    Внучка советского наркома Литвинова найдена мертвой в Москве
    Девятиклассникам ввели обязательный устный экзамен по истории

    Когда экономика России снова начнет расти

    За последние три года российская экономика увеличилась более чем на 10% и стала четвертой в мире. Даже Запад вынужден был признать наши успехи. Однако в 2026 году ожидается замедление темпов роста до 0,4%, говорит вице-премьер Александр Новак. С какими вызовами столкнулась Россия и когда рост нашей экономики восстановится? Подробности

    Киев провалил перемирие ко Дню Победы

    К полудню 8 мая ВСУ нарушили режим прекращения огня, объявленный Россией на время празднования Дня Победы, уже 1630 раз. Такие данные привело Минобороны России. В экспертном сообществе эту статистику комментируют однозначно: киевские власти полностью перешли на сторону нацизма, проигравшего во Второй мировой войне. Подробности

    Парад в Москве стал ответом на внешние вызовы и угрозы

    «В голосе Путина слышалось явное предупреждение в адрес оппонентов о недопустимости риторики на языке нацистов», – так эксперты оценивают речь Владимира Путина на параде Победы в Москве. Они также отмечают, что мероприятие прошло штатно, несмотря на угрозы Киева, а сами торжества были насыщены новшествами. Подробности

    Машину пропаганды Зеленского разоблачает ее создательница

    Глава киевского режима еще в 2020 году прямо требовал от подчиненных создать ему «пропаганду Геббельса», заявляет бывшая пресс-секретарь Зеленского. Зачем Юлии Мендель сегодня такие разоблачения, как функционирует украинская пропагандистская машина и какую роль в ее создании сыграла бывшая соратница главы киевского режима? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Двойной удар по Зеленскому: Ермак и Мендель

      Пока бывшему главе офиса президента Андрею Ермаку предъявляли обвинения в коррупции, Украина зачитывалась откровениями бывшего пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель о любви своего шефа к наркотикам и Геббельсу. Киевский режим рушится на глазах, но необходимо добивание.

    • Третья война России и Германии: быть или не быть?

      На фоне обещаний германского правительства создать самую мощную армию в Европе рейтинг канцлера Фридриха Мерца опустился до невиданных и позорных 15% поддержки. Видимо, в третий раз воевать с Россией немцы все-таки не хотят.

    • В НАТО освоили новый способ пропаганды

      Секретариат НАТО проводит встречи с мировыми кинематографистами, желая привлечь их к своей пропаганде. Пока кинематографисты против, что неудивительно: похоже, это самая идиотская идея Брюсселя.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

