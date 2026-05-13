Американцы перестали общаться с соседями из-за цифровизации

Молодые американцы стали вдвое реже общаться с соседями из-за цифровизации

Tекст: Мария Иванова

Доля молодых американцев, регулярно общающихся с соседями, снизилась с 51% в 2012 году до 25% в нынешнем, передает Axios.

В целом по стране этот показатель упал с 59% до 41%. При этом среди пожилых людей уровень соседского общения сократился всего на семь пунктов, составив 56%.

«В предыдущем поколении, если вы достаточно долго сидели в своей квартире, вы начинали сходить с ума, и это часто заставляло людей выходить на улицу», – заявил Дэниел Кокс, директор Исследовательского центра американской жизни.

По словам эксперта, современные дома превратились в развлекательные бункеры. Технологии позволяют жителям работать, смотреть фильмы и находить нужную информацию, не выходя за дверь и не обращаясь за помощью к окружающим.

Молодежь также чаще переезжает и живет среди незнакомцев, упуская возможность выстроить долгосрочные связи. Кроме того, пандемия и удаленная работа лишили их практики живого общения в период взросления, что усиливает зависимость от хрупких онлайн-сообществ.

Специалисты предупреждают, что отказ от соседского общения способствует политической поляризации в обществе. Цифровые платформы позволяют людям фильтровать информацию, лишая их опыта взаимодействия с представителями других культур, религий и взглядов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, большинство жителей США согласились с утверждением о кризисе американского общества.

Американский нейробиолог Джарет Ховарт назвал причиной умственной деградации зумеров чрезмерную зависимость от цифровых технологий.

Священник из США Соммер отметил рост интереса молодежи к религии из-за ощущения пустоты светского общества.