Священник из США Соммер назвал причину роста интереса молодежи к православию
Рост интереса молодежи к православию связан с тем, что молодые люди все чаще ощущают пустоту светского общества и ищут в вере ответы на важные для себя вопросы, рассказал заместитель председателя молодежного отдела Синода Русской православной церкви за границей (РПЦЗ), ключарь Синодального Знаменского собора РПЦЗ протоиерей Андрей Соммер.
Он отметил: «Это поколение людей, которое начинает чувствовать и понимать пустоту светского общества и старается укрепить свою веру». По его словам, современное общество не дает ответов на важные вопросы, поэтому многие молодые люди выбирают православие как путь к истине.
Священник подчеркнул, что православная церковь становится для молодежи своеобразным магнитом, позволяющим объединяться, поддерживать друг друга и сохранять внутреннюю опору, особенно в тех странах, где православие не преобладает. Он добавил, что РПЦЗ создает различные общественные и религиозные программы для укрепления единства среди молодых прихожан.
Соммер отметил продолжающийся рост интереса молодых американцев к православной вере и увеличивающееся число прихожан в русских православных храмах в США. За последние годы число приходов РПЦЗ в мире увеличилось примерно на 50, причем большинство из них – в Соединенных Штатах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в США фиксируется рост числа переходов американцев, в том числе молодых мужчин, в Русскую православную церковь. ВВС сообщает о заметной тенденции перехода молодых западных верующих в православие русской традиции. Эксперты Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН отмечают рост числа молодых прихожан в православных храмах и их стремление искать в вере смысл и солидарность.