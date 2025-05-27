Если буферная зона будет создана по всей границе России с Украиной, то в нее попадут районы Харьковской, Сумской, Черниговской, Днепропетровской и Николаевской областей. Это сотни тысяч людей. Что с ними будет?0 комментариев
Стало известно о росте переходов американцев в Русскую православную церковь
Би-би-си: Число американских мужчин в Русской православной церкви резко выросло
В США фиксируется заметный наплыв молодых мужчин, выбирающих Русскую православную церковь ради традиционных ценностей, отмечает Би-би-си.
Рост числа обращающихся к православию среди американцев, особенно молодых мужчин, подтверждается исследованием, сообщает Би-би-си.
Отец Моисей (Макферсон), служащий в Русской православной церкви за границей (РПЦЗ) в Техасе, рассказал: «Когда мы с женой крестились 20 лет назад, мы называли православие самым надежно охраняемым секретом... Но за последние полтора года наша община выросла в три раза».
За последние шесть месяцев только к нему обратились 75 человек с просьбой о крещении. Согласно наблюдениям очевидцев, на воскресных службах появляются все больше мужчин в возрасте от двадцати до сорока лет, многие из которых чувствуют себя дезориентированными в современной Америке и ищут опору в традициях православия, восходящих к IV веку.
«Во время воскресной литургии в церкви, где служит отец Моисей, я была поражена количеством молящихся и крестящихся в храме мужчин в возрасте от двадцати до сорока лет, и тем, как эта религия – с традициями, восходящими к IV веку нашей эры – привлекает молодых людей, которые чувствуют себя дезориентированными в жизни в современной Америке», – рассказала прихожанка.
Общая доля православных в США составляет лишь около 1% населения, однако РПЦЗ считается самой консервативной православной юрисдикцией страны. Активность этой небольшой общины связывают с общими политическими сдвигами в США, особенно на фоне поворота Дональда Трампа в сторону России.
Pew Research отмечает рост доли мужчин среди православных христиан: с 46% в 2007 году до 64%. Аналогичные выводы подтверждает опрос ПЦА, показавший, что большинство новообращенных – мужчины, многие из которых пришли к вере после пандемии.
Профессор Скотт Кенуорти отмечает, что количество прихожан его церкви в Цинциннати резко увеличилось после начала пандемии, и новые интересующиеся продолжают активно приходить.
Газета ВЗГЛЯД писала, что России необходимо шире использовать православие как важный инструмент внешней политики.