Православие как способ приблизить к России пять стран

Огромный резонанс в России вызвал тот факт, что Сербия, однозначно воспринимаемая нами как братская страна, в очередной раз проголосовала против нас в ООН. То, что президент Александр Вучич назвал это «технической ошибкой», мало что изменило в неприятном осадке. К тому же то и дело всплывают сообщения о сербских снарядах на вооружении ВСУ. Официально Сербия их Украине не поставляет, но тем не менее… Как такое возможно, что «братушки продали врагу пушки»? Очередное предательство?

Отбросим эмоции и посмотрим, кто противостоит нам в Сербии. Разумеется, это США, Германия, ЕС и НАТО. Но, пожалуй, наиболее эффективно работает с сербами… Чехия. Именно она выкупает у сербов снаряды, отправляя их затем на Украину. Именно чехи, будучи славянами, взяли на себя роль «моста» между Сербией и Западом и добились в этом немалых успехов. Нынешние протесты в стране, поддерживаемые западными посольствами, говорят о том, что в самой пророссийской стране Европы раздается все больше тревожных для нас звонков.

Хотя совершенно нельзя сказать, что дело обстоит совсем плохо. Сербия до сих пор остается единственной страной Европы, не присоединившейся к антироссийским санкциям. 17% голосов в ней на выборах получают откровенные православные русофилы – такого нет больше нигде в мире. До 85% сербов говорят о той или иной мере симпатии к России и выступают против санкций. До 70% как минимум понимают, почему российское руководство начало СВО. Да и 24% в копилке прозападных партий по итогам парламентских выборов 2023 года – совсем не критично.

Просто данная история говорит об одном: братские отношения с союзниками не даются раз и навсегда. Хорошее отношение к России у сербов надо постоянно подпитывать, создавая привлекательный образ нашей страны и будущего российско-сербских связей. А в текущий момент сербам надо больше рассказывать, например, о том, что Россия сделала для отзыва признания Косово рядом стран Африки. А ведь сделала… И той же Чехии, признавшей Косово (хотя и с большими оговорками), крыть нас здесь будет нечем.

В отличие от Сербии, с Болгарией дело обстоит значительно хуже. Она давно состоит в Евросоюзе и НАТО, снабжает ВСУ оружием, работает транзитным узлом по доставке оружия на Украину из третьих государств. Бывшие премьеры Кирил Петков и Николай Денков, экс-президент Росен Плевнелиев не раз упражнялись в русофобских речах и делах. Многолетний глава правительства Бойко Борисов и нынешний обладатель премьерского кресла Росен Желязков выглядят умереннее, однако «западный выбор» и отдаление от нас под сомнение не ставят.

Но так ли там все плохо? Парламентские выборы октября 2024 года показали, что партии, выступающие за более тесные связи с Россией, получили в сумме 22%, а еще 14% – просто противники вооружения Украины. К числу последних относится и президент Румен Радев. Кстати, явка на выборы составила всего 39%. Значит, у нас есть огромный резерв для работы с болгарским обществом. Спрос на восстановление связей с Россией явно существует, и еще больше он на то, чтобы страна прекратила подпитывать ВСУ.

Обратимся теперь к Грузии. О массовых симпатиях к России в силу понятных причин здесь говорить не приходится – между нами до сих не восстановлены дипломатические отношения. Однако местные избиратели, проголосовав за «Грузинскую мечту», ясно дали понять, что вступать в войну с северной соседкой не собираются. Премьер Ираклий Кобахидзе уже несколько месяцев противостоит жесткому давлению Запада (прежде всего Евросоюза), а митинги радикальной оппозиции постепенно сошли на нет.

Несмотря на все обиды, грузины видят, что сближение с Западом не в состоянии заменить им российский рынок сбыта и российских туристов. А все большее укрепление в Закавказье Турции вызывает у них понятное, исторически мотивированное чувство тревоги. Поэтому Россия остается естественным противовесом как туркам, так и объединенной Европе. И как бы трудно ни было, нам следует работать с населением Грузии. Ожидать «вечной дружбы» и братских чувств не стоит, но улучшить отношения можно точно.

Следующий пример – Греция. Нынешний премьер Кириакос Мицотакис проводит подчеркнуто антироссийскую политику. Греки делятся оружием с Украиной (пусть и в не очень больших количествах), через порт Александруполис американцы доставляли в Европу оружие для ВСУ. Правда, руководство делает это порой вопреки мнению греческого общества, представители которого часто преграждают путь американскому оружию. Вишенкой на торте стало узаконивание однополых браков. Греция стала первой православной страной, пошедшей на такое.

Однако Мицотакис – еще не вся Греция. Выборы в Европарламент минувшим летом показали, что его партия «Новая демократия» имеет всего 28% поддержки. Порядка трети набрали жесткие правые и левые евроскептики, настаивающие на восстановлении связей с Россией и отмене санкций. А вместе с «просто» противниками вооружения Украины они и вовсе набрали около половины голосов. Потому у России есть широчайший простор для работы с греками. Большинство их явно не видит в нас врагов.

Наконец, Румыния. До недавних пор о ней у нас почти не говорили и считали глубоко враждебной страной. Основания для этого были – эта страна превратилась в один из главных узлов снабжения ВСУ и их ремонтную базу. Ушедший недавно в отставку президент Клаус Йоханнис, премьеры Николае Чукэ и Марчел Чолаку выдали бессчетное количество резких антироссийских заявлений. А наличие румынских паспортов у нынешних антироссийских властей Молдавии только усиливало ощущение ярко выраженной недружественности Румынии.

Но что мы видим? Президентом страны чуть было не стал Кэлин Джорджеску, выступающий за налаживание связей с Россией и против поддержки Украины. А по итогам недавних парламентских выборов (никем не отмененных) партии, желающие наладить связи с Россией, набрали в сумме 15%. А если добавить к ним просто противников вооружения Украины – выйдут все 35%. Так что никакой патологической русофобии нет и в румынском обществе. И с ним тоже Россия вполне могла бы работать.

Получается, что в той или иной степени у всех православных стран есть определенный запрос на связи с нашей страной. И понятно, откуда он берется. Помимо привлекательности экономических отношений, речь идет о достаточно консервативных обществах. Во всех пяти странах большинство населения выступает против однополых браков. Во всех них поместные православные церкви пользуются огромным авторитетом в обществе. Процент православных (по крайней мере, частично соблюдающих обряды) в каждой из них превышает 70%.

Во всех них не хотели бы видеть у себя значительное количество мигрантов. Во всех них существует запрос на то, чтобы Евросоюз и НАТО перестали им выкручивать руки, принуждая изо всех сил помогать Украине. К этому можно добавить, что все они с опаской смотрят на усиление Турции, с которой имеют исторически сложные отношения. И ввиду членства последней в НАТО, Запад противовесом туркам в полной мере служить не может. А вот Россия на данную роль подходит лучше всех.

С помощью каких инструментов Россия могла бы с ними работать? Безусловно, один из них – деньги. Однако бороться надо прежде всего за души сербов, болгар, грузин, греков и румын. И здесь нечего изобретать велосипед… Основой отношения с ними служит православие. И нашей дипломатии на данном направлении необходимо чаще включать фактор православной общности. И образ общего будущего вырисовывается именно на этой основе. А в случае с Сербией и Болгарией необходим еще и русский, общеславянский фактор.

Православные государства – наши наиболее естественные партнеры в мире, имеющие с нами наиболее тесную связь. Другое дело, что работать с ними надо с открытыми глазами и не в ущерб собственным интересам, с самого начала сняв розовые очки.