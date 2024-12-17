В день, когда католический мир отмечает день рождения папы Франциска, стоит задуматься, что его фигура значит не только для католиков, но и для народов, которые в прошлом видели в папе римском символ западного мира, противостоящего их культуре и духовным ценностям.

Это противостояние, этот дуализм, восходящий к древним архетипам, и по сей день не утихает в кровавых войнах и конфликтах. Тем не менее великие войны оставляют не только разрушения, но и создают новые модели поведения, порождают новые технологии и трансформируют общественные представления.

От античности до современности эти войны неизменно создавали новые коллективные образы – архетипы, которые диктовали образ мысли и поведения на десятилетия, если не на века. История учит нас, что именно военные конфликты формируют народы, их сознание и стереотипы, и Россия не является исключением.

Антизападный архетип, существующий в российском сознании уже более четырех столетий, зародился в начале XVII века, во времена Смуты. В те годы, когда папа благословлял польскую интервенцию, когда орден иезуитов становился символом экспансии и угрозы русскому миру, в сознании народа закрепилась глубоко негативная установка против Запада, католичества и его институтов. В истории России это противостояние стало устойчивым нарративом, который поддерживался многими событиями, от нашествия Наполеона до мировых войн и распада Советского Союза.

Но сегодня папа Франциск – иезуит и папа римский, воплощение некогда враждебных символов – своими поступками и словами ставит под сомнение религиозные основы этого архетипа.

Когда разразился конфликт на Украине, а проявившаяся русофобия западных лидеров лишь усиливала архетипичное противостояние России и Запада, Франциск провозгласил, что все народы могут и должны искать мирного сосуществования. Его слова звучат как напоминание о том, что мир един, что противостояние приносит только страдание и что в современном мире необходимо строить мосты, а не укреплять стены.

Франциск не просто папа римский, он – искупитель старого архетипа, готовый выходить за рамки исторических предубеждений и политических предрассудков, стремясь разрушить барьеры, которые веками разделяли народы.



