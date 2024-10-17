Украина применила оружие против православия

Украинские раскольники силой захватили и разграбили самый большой храм в стране

Tекст: Андрей Резчиков

В Черкассах в ночь на четверг группа людей в масках ворвалась в Архангело-Михайловский собор канонической Украинской православной церкви с целью захвата храма – одного из крупнейших на Украине. Во время атаки велась стрельба по прихожанам из оружия и применялись перцовые баллончики. Нападению подвергались в том числе женщины, дети и пожилые люди.

По данным Telegram-канала Союза православных журналистов, рейд осуществили сторонники неканонической Православной церкви Украины, а полиция не вмешивалась в происходящее. По данным пресс-службы Черкасской епархии, всего в нападении участвовало около 100 человек в камуфляже и балаклавах. Кроме того, бандитами было оцеплено общежитие духовенства.

В результате нападения храм подвергся разграблению. Камеры видеонаблюдения были сорваны, а казна в размере 60 тыс. долларов и 80 тыс. гривен (5,8 млн рублей и 188 тыс. рублей соответственно – эти деньги прихожан предназначались для установки колокола и реставрации храма), документы, компьютеры и иконы – похищены.

Как отметил в своем Telegram-канале Родион Мирошник, посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима, «борцы с московским влиянием» тянули из храма все – от святых мощей до банок с вареньем и постельного белья. «Одна из версий, объясняющих происходящее с УПЦ – это попытки властей Украины таким способом «подкармливать» радикалов, позволяя им заниматься привычным делом: грабежом и мародерством», – полагает Мирошник.

Ночью верующие вместе с митрополитом Черкасским и Каневским Феодосием сумели отстоять собор, но утром захватчики вернулись с дымовыми шашками и предприняли повторную попытку штурма, угрожая прихожанам палками и травматическим оружием. Их действия были поддержаны мэром города.

Ближе к полудню в Telegram-канале епархии появилось сообщение о захвате собора. Митрополит, который был госпитализирован, заявил, что это был рейдерский захват с участием власти – среди нападавших оказался депутат горсовета, прихожане схватили его и передали полиции. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук, опубликовавший видео с места событий, назвал нападавших «воинами Зеленского». Также храм штурмовал боевик батальона «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация), ранее он участвовал в захвате Черкасского монастыря Рождества Богородицы.

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко сначала назвал произошедшее «добровольным переходом» общины в юрисдикцию ПЦУ, но позже в соцсетях написал о том, что у собора произошло «что-то неправомерное», после чего национальная полиция Украины возбудила уголовное дело по статье «хулиганство».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала захват храма неонацистами очередным преступным деянием Киева против канонической УПЦ. В своем комментарии она высказала мнение, что «Зеленскому не удастся уничтожить каноническое православие, которое исповедует большая часть населения страны».

Захарова отметила преступное молчание профильных правозащитных институтов и механизмов: Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) и спецдокладчика Совета ООН по правам человека по вопросу о свободе религии или убеждений, Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека и личного представителя действующего председательства ОБСЕ по борьбе с нетерпимостью и дискриминацией, в том числе христиан.

По ее словам, российская сторона продолжает сбор фактов о вопиющих преступлениях киевского режима, в том числе против УПЦ. Эти данные опубликованы в докладах на сайте МИД России. Последний из них датируется 11 сентября этого года, «где целый раздел посвящен гонениям киевского режима на УПЦ».

В экспертной среде говорят о том, что киевская власть поставила задачу полностью уничтожить УПЦ, которой придется уйти в подполье. «Такие захваты происходят на Украине после 2014 года. А с 2022 года они активизировались. Несмотря на то, что местные власти все активнее поддерживали захваты храмов, УПЦ выстояла», – отмечает Роман Лункин, руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН.

Неканоническая ПЦУ была создана в 2018 году при поддержке Константинопольского патриарха из двух раскольнических организаций и с тех пор при поощрении властей раскольники силой захватывают храмы УПЦ, нападают на священников.

По его словам, именно радикальные украинские националисты определяют сейчас идеологию киевского режима. «Такого рода силовые акции будут продолжаться и в других городах Украины, где УПЦ обладает определенным влиянием. Но если раньше это были больше потасовки, то сейчас в Черкассах произошло откровенное бандитское нападение на кафедральный собор при попустительстве властей и СБУ», – считает эксперт.

Обострение ситуации, продолжил собеседник, сопровождается усилением агрессивного давления на УПЦ и попытками национализировать ее чисто «бандитско-криминальными методами».

Не стоит забывать, что на Украине возбуждаются многочисленные дела в отношении епископов и священников по обвинениям в измене родине.

«Кроме того, это обострение связано со стремлением применить в ближайшие полгода закон, принятый Верховной радой, в отношении УПЦ. Закон фактически подразумевает запрет УПЦ на территории Украины, если власти признают ее связи с Русской православной церковью (РПЦ). С точки зрения националистов, чтобы этот закон состоялся, надо подорвать влияние УПЦ акциями устрашения», – полагает Лункин.

«Время ликвидации УПЦ, согласно украинскому закону, еще не пришло, но через 90 дней после принятия закона все канонические приходы должны быть переданы раскольникам, либо уничтожены. Захваты храмов, конечно, незаконны, но власть решила, что любые средства хороши и все происходит по действующему законодательству», – пояснил Владимир Скачко, политолог и обозреватель сайта «Украина.ру»

Эксперт подчеркнул, что киевская власть поставила себе задачу «уничтожить УПЦ любой ценой, не выбирая методы и средства». В то же время Лункин оценивает перспективы канонического православия на Украине как «туманные», а УПЦ, скорее всего, станет подпольной организацией в пределах Украины, но легальной в новых регионах России.

По словам эксперта, именно «Россия остается хранительницей украинского канонического православия, как и православия в целом»:

«Россия станет прибежищем для прихожан и духовенства. УПЦ и ее подразделения под управлением патриарха Кирилла частично остаются в Донбассе».

При этом Лункин считает, что фиксацией захватов храмов и церквей должны заниматься не российские правоохранители и дипломаты, а прежде всего сама УПЦ, которая уже неоднократно подавала жалобы Верховному представителю ООН по правам человека, в Европейский суд по правам человека и другие европейские правозащитные организации.

«На Западе в курсе происходящего на Украине, которая скатывается в антиправославный экстремизм. Также отслеживанием захватов могла бы заниматься РПЦ и российские общественные организации, которые специализируются на межрелигиозном диалоге и межрелигиозной свободе», – подчеркнул религиовед.

Скачко согласен, что будущее канонического православия на Украине зависит только от России. «Согласно церковным канонам, церковью-матерью для УПЦ является РПЦ. Сейчас на Украине идет зачистка. Осуждение происходящего есть на всех уровнях, даже папа Римский возмущался захватом храмов УПЦ. Но только Россия сможет спасти УПЦ, зачищая нацистов», – заключил политолог.