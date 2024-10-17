Постпред Ульянов счел молчание Запада поддержкой действий Киева против христиан

Tекст: Александра Юдина

По его словам, молчание западных стран по поводу ситуации с христианами на Украине является негласным одобрением власти Киева, передает РИА «Новости».

Ульянов выразил возмущение по поводу силового захвата кафедрального Архангело-Михайловского собора УПЦ в Черкассах, отметив, что христиане существовали на этой территории более 1 тыс. лет.

«Просто возмутительно... Сейчас их жестоко подавляют. Полное молчание на Западе, которое негласно благословляет подобное поведение украинских властей», – заявил постпред.

По словам дипломата, действия украинской власти против христиан являются грубым нарушением прав и свобод верующих.

Ульянов подчеркнул, что международное сообщество должно более активно реагировать на такие инциденты, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение ситуации.

Ранее в Черкассах группа людей в масках ворвалась в храм УПЦ, открыла стрельбу по прихожанам и применила перцовые баллончики, а также разграбила церковь.

В конце сентября прихожане предотвратили захват Михайловского кафедрального собора Украинской православной церкви в Черкасской области, отстояв его от нападения неизвестных в камуфляже.

Напомним, Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий запретить каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ).