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Постпред Ульянов счел молчание Запада поддержкой действий Киева против христиан
Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, комментируя ситуацию с захватом собора в Черкассах, заявил, что молчание западных стран является негласным одобрением подавления христиан Киевом.
По его словам, молчание западных стран по поводу ситуации с христианами на Украине является негласным одобрением власти Киева, передает РИА «Новости».
Ульянов выразил возмущение по поводу силового захвата кафедрального Архангело-Михайловского собора УПЦ в Черкассах, отметив, что христиане существовали на этой территории более 1 тыс. лет.
«Просто возмутительно... Сейчас их жестоко подавляют. Полное молчание на Западе, которое негласно благословляет подобное поведение украинских властей», – заявил постпред.
По словам дипломата, действия украинской власти против христиан являются грубым нарушением прав и свобод верующих.
Ульянов подчеркнул, что международное сообщество должно более активно реагировать на такие инциденты, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение ситуации.
Ранее в Черкассах группа людей в масках ворвалась в храм УПЦ, открыла стрельбу по прихожанам и применила перцовые баллончики, а также разграбила церковь.
В конце сентября прихожане предотвратили захват Михайловского кафедрального собора Украинской православной церкви в Черкасской области, отстояв его от нападения неизвестных в камуфляже.
Напомним, Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий запретить каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ).