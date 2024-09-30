Многие из тех, кто внимательно учил в школе русскую историю, помнят важнейшую тему, завершавшую эпоху ига – «Воссоединение русских земель». Сейчас, спустя много сотен лет, после очередных потрясений, мы становимся вновь – через сопротивление врага и инерцию собственного несовершенства – современниками воссоединения русских земель, возвращения России в Россию.0 комментариев
Прихожане в Черкассах спасли собор УПЦ от захвата
В Черкассах православные верующие отстояли Михайловский собор УПЦ от неизвестных в камуфляже
В городе Черкассы на Украине прихожане предотвратили захват Михайловского кафедрального собора Украинской православной церкви, отстояв его от нападения неизвестных в камуфляже, сообщил Союз православных журналистов.
Сообщается, что собор был отстаиваем прихожанами, которые сплотились для защиты церкви.
В воскресенье вечером, Союз православных журналистов сообщил о попытке рейдерского захвата собора. По словам очевидцев, на месте происшествия были замечены неизвестные в камуфляжной форме, которые пытались проникнуть в храм, передает РИА «Новости».
Верующие Черкасс, узнав о попытке захвата, собрались у собора, чтобы предотвратить его захват. Благодаря их объединенным усилиям, попытка захвата была предотвращена.
Ранее в Закарпатской области сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) похитили двух священников Украинской православной церкви (УПЦ) и под давлением верующих их отпустили.
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