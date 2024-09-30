Spiegel назвал выступление Зеленского перед Трампом позорным

Spiegel описал выступление Зеленского на встрече с Трампом как позорное и безрезультатное

Обозреватель журнала Spiegel назвала встречу Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в Нью-Йорке неудачной, подчеркнув отсутствие взаимопонимания между ними, передает ТАСС. В статье говорится: «Напряженное и неловкое совместное выступление опять-таки показало, что между этими двумя мужчинами вообще нет никакой химии». Зеленский, по мнению издания, выглядел неловко, когда Трамп упоминал о хороших отношениях с Владимиром Путиным.

В статье также подчеркивается, что выступление Зеленского стало одной из самых провальных моментов его поездки в США. Встреча на полях Генассамблеи ООН с лидерами многих стран, включая премьер-министра Индии Нарендру Моди, не привела к значимым результатам. Президент США Джо Байден отказался разрешить нанесение ударов вглубь России американским оружием, а план Зеленского был воспринят в Белом доме с осторожностью.

Переговоры Зеленского и Трампа продолжались около часа в Trump Tower. В это время политическая ситуация в США также остается напряженной. Выборы президента США назначены на 5 ноября, и Трамп, утвержденный кандидатом от республиканцев, выступает против вице-президента Камалы Харрис, кандидата от демократов. Трамп критиковал демократов за их неспособность разрешить украинский конфликт.

Сам украинский лидер Владимир Зеленски заявил, что провел содержательную встречу с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, цели, который ставил перед собой Владимир Зеленский перед визитом в США, выполнить не удалось: в его «исторических» встречах с американцами не оказалось ничего исторического.