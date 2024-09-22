В Закарпатье верующие отбили у военкомов священников, которых хотели забрать в ВСУ

Депутат Рады Дмитрук: В Закарпатье сотрудники ТЦК забрали двух священников УПЦ после литургии

Tекст: Вера Басилая

По его словам, отца Василия из Хустской епархии и отца Степана из Одесской епархии затолкали в микроавтобус сразу же после литургии, передает «Лента.ру».

Дмитрук рассказал, что у священников отобрали телефоны и документы. Верующие УПЦ пришли под военкомат города Хуста с требованием освободить священников. Украинские СМИ пишут, что люди также перекрыли дорогу в селе Иза, откуда попытались мобилизовать отца Василия и отца Степана.

Дмитрук сообщил, что после митинга под Хустским ТЦК и под давлением верующих ближе к вечеру священников отпустили.

Отцу Степану военкомат дал трое суток на то, чтобы покинуть Закарпатскую область и явиться в одесский военкомат. Отца Василия ждут в хустском военкомате через месяц, передает ТАСС.

Ранее командование сухопутных войск Украины издало директиву, запрещающую мобилизацию мужчин моложе 25 лет, ранее имевших статус «ограниченно годен».