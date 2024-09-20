Основная часть мусульман Узбекистана придерживается «религиозного минимализма», но оказавшись в качестве трудовых мигрантов за границей они ищут новые формы коммуникаций с себе подобными.0 комментариев
Украина запретила мобилизацию мужчин моложе 25 лет
Командование Украины запретило мобилизацию мужчин до 25 лет с ограничениями
Командование сухопутных войск Украины издало директиву, запрещающую мобилизацию мужчин моложе 25 лет, ранее имевших статус «ограниченно годен», что связано с изменениями в структуре ТЦК. .
Командование сухопутных войск Украины издало директиву, запрещающую мобилизацию граждан моложе 25 лет, имевших ранее статус «ограниченно годен», сообщает РИА Новости. Об этом объявил украинский политик Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).
Он пояснил, что решение было принято именно командованием сухопутных войск, поскольку военные комиссариаты, или ТЦК, входят в состав этой структуры. Таким образом, это решение направлено на регулирование мобилизационных процессов в рамках украинской армии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае украинские СМИ сообщали, что киевский режим собирается призывать в армию лиц с ВИЧ и психическими расстройствами. Вслед за этим власти Украины приняли решение проводить мобилизацию среди граждан, ранее освобожденных от службы по состоянию здоровья. Этот шаг, по мнению экспертов, может привести к росту недовольства среди населения и негативно повлиять на боевой дух солдат.