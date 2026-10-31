В Киеве сложилась критическая ситуация с электроснабжением

Tекст: Тимур Шайдуллин

В столице Украины возникла критическая ситуация с электроснабжением. Его в ряде районов Киева намерены включать лишь по полтора часа в день.

В среднем жители города будут с электричеством 6,5 часа в течение дня, пишет ТАСС со ссылкой на украинское издание «Инсайдер».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу национальная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила об отключении электроснабжения в Киеве и трех украинских областях из-за повреждения энергетической инфраструктуры.

В четверг украинский энергохолдинг ДТЭК предупредил о десятичасовых отключениях электроэнергии в Киевской области. А во вторник в Киеве в результате взрывов получил повреждения офис компании «ДТЭК Киевские электросети».