30 октября 1961 года, в последний день работы ХХII съезда КПСС, повестку заседания внезапно нарушил глава Ленинградского обкома партии Спиридонов. Он предложил вынести тело Сталина из мавзолея и перезахоронить у Кремлевской стены. Делегаты от неожиданности открыли рты.0 комментариев
В Киеве сложилась критическая ситуация с электроснабжением
В Киеве сложилась критическая ситуация с электроснабжением, свет в отдельных районах будут включать лишь на полтора часа в день.
В столице Украины возникла критическая ситуация с электроснабжением. Его в ряде районов Киева намерены включать лишь по полтора часа в день.
В среднем жители города будут с электричеством 6,5 часа в течение дня, пишет ТАСС со ссылкой на украинское издание «Инсайдер».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу национальная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила об отключении электроснабжения в Киеве и трех украинских областях из-за повреждения энергетической инфраструктуры.
В четверг украинский энергохолдинг ДТЭК предупредил о десятичасовых отключениях электроэнергии в Киевской области. А во вторник в Киеве в результате взрывов получил повреждения офис компании «ДТЭК Киевские электросети».