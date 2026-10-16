Трамп назвал удары Украины по НПЗ России позором

Tекст: Игорь Иножарский

Украина возобновила удары по российским нефтеперерабатывающим заводам после того, как президент Украины Владимир Зеленский заявил об отказе Киева от перемирия, которое на прошлой неделе внезапно объявил Трамп, хотя ни Москва, ни Киев согласия с ним не подтверждали. «Все, что он делает, – это повышает мировую цену на нефть. Что ж, я думаю, это позор», – заявил Трамп в интервью телеканалу Newsmax, вышедшем в четверг, передает The Guardian.

Трамп отметил, что целей для ударов много, но атаки на заводы, производящие дизельное топливо, вредят всему миру, которому это топливо необходимо. Отношения Киева и Вашингтона обострились после того, как Трамп смягчил санкции против России в обмен на поставки Москвой крупных объемов дизельного топлива на мировой рынок – шаг, который расценили как попытку сдержать рост цен на бензин перед промежуточными выборами в США. Зеленский раскритиковал эту договоренность, заявив, что она позволит России продолжать спецоперацию на Украине, которая длится более четырех с половиной лет.

Трамп также заявил, что не является большим поклонником Зеленского и считает его более проблемным в переговорах, чем Путина.

Отношения Киева и Вашингтона обострились и из-за ограничения доступа к спутниковой связи Starlink, что затруднило украинские удары дронами и работу систем ПВО. Министр обороны Британии Уэс Стритинг заявил Би-би-си, что его американский коллега Пит Хегсет заверил его о восстановлении работы системы, отметив, что подобные размолвки между Вашингтоном и Киевом случаются не впервые.

Президент Франции Эмманюэль Макрон после встречи с Зеленским в Брюсселе назвал «критически важным» получение Украиной всех необходимых средств для защиты. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что украинские друзья не одиноки. Зеленский сообщил, что Россия нанесла очередной удар беспилотником по энергетической инфраструктуре в Луцке, что вызвало отключения электричества, а в Кремле обвинили Украину в срыве американских усилий по мирному урегулированию, возобновив удары по НПЗ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент России Владимир Путин заявил об отсутствии существенного ущерба нефтеперерабатывающим заводам после украинских атак. В понедельник портал Axios сообщил, что от Киева потребовали не вредить американским потребителям. В воскресенье Путин и Трамп выдали Зеленскому «черную метку».