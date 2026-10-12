Axios: От Киева потребовали не вредить американским потребителям

Tекст: Игорь Иножарский

Трамп в воскресенье заявил о «немедленном энергетическом перемирии» между Россией и Украиной, подразумевая возможную договоренность о взаимном прекращении ударов по нефтеперерабатывающим заводам. И по словам представителя Белого дома, Трамп рассчитывает, что Владимир Зеленский будет ей следовать, передает Axios.

По сведениям издания, Белый дом продвигает схему «НПЗ за НПЗ», после которой может последовать прекращение ударов по электростанциям и энергосетям, однако Россия пока не согласилась ни на какое перемирие, а украинская сторона настаивает на запрещении атак именно по энергосистеме, считая нынешнее предложение односторонним из-за разницы в числе и состоянии нефтеперерабатывающих заводов.

«Мы импортируем дизель и газ. То, что нам нужно, – чтобы русские прекратили атаки на нашу энергетическую сеть», – заявил украинский чиновник в беседе с Axios, указав, что в стране фактически один НПЗ, уже неоднократно поврежденный ударами. Представитель Белого дома, комментируя реакцию Москвы, добавил: «Русские думают об этом. Мы скоро узнаем, готовы ли они».

После объявления Трампа российские войска нанесли удары по электростанциям на Украине, а Зеленский назвал объявленное перемирие «новостью для себя». Источники Axios в Киеве утверждают, что спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер на переговорах в Майами пригрозили прекращением передачи американской разведывательной информации и поставок оружия через НАТО, если удары по российским НПЗ продолжатся, тогда как американский чиновник настаивает, что они лишь напомнили о масштабной поддержке США и призвали не вредить американским потребителям, а Financial Times сообщила о возможной остановке поставок вооружений через НАТО.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Трамп заявил о достижении Россией и Украиной энергетического перемирия и взаимном отказе от атак по объектам топливно-энергетического комплекса. Зеленский публично отказался прекращать удары по российским НПЗ, заявив о продолжении давления на российскую нефтяную инфраструктуру. Путин и Трамп фактически выдали Зеленскому «черную метку», увязав дальнейшую поддержку Киева с его готовностью пойти на уступки по энергетическим целям.