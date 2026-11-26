20 Minutos: Экс-глава Банка Испании Эрнандес де Кос стал председателем ЕЦБ

Tекст: Денис Тельманов

Кандидатура на должность главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) была согласована европейскими лидерами на саммите в Брюсселе. Новым руководителем станет Пабло Эрнандес де Кос, передает ТАСС со ссылкой на газету 20 Minutos.

Отмечается, что Эрнандес де Кос станет первым испанцем, занявшим этот пост. Официально он вступит в должность в феврале 2027 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард подтвердила досрочный уход с занимаемой должности 7 февраля 2027 года.

Председатель Европейского совета Антониу Кошта сообщил о начале процедуры выбора нового руководителя регулятора.

В сентябре Европейский центральный банк запланировал постепенное внедрение обновленных купюр евро с начала следующего десятилетия.