Какая польза стране в том, что она находится в составе вражеской, по сути, структуры, да еще и оплачивает ее функционирование из своего кармана? А также от МОК, УЕФА и прочих?9 комментариев
Совет ЕЭК продлил на год нулевые пошлины на некоторые виды топлива
Евразийская экономическая комиссия продлила на год действие нулевых ввозных пошлин на бензин, дизель, авиационное и судовое топливо, а также другие газойли.
В сообщении поясняется: «Совет Евразийской экономической комиссии принял решение о продлении срока действия нулевых ввозных таможенных пошлин в отношении моторных бензинов, дизельного топлива, авиационного топлива, судового топлива, а также прочих газойлей», передает ТАСС.
Одним решением были также установлены нулевые пошлины на присадки к автомобильным бензинам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет Евразийской экономической комиссии временно обнулил ввозные пошлины на бензин, дизельное, судовое и авиационное топливо до 30 июня 2026 года.
Правительство России обнулило импортные пошлины на нефтепродукты до середины 2026 года для стабилизации внутреннего топливного рынка.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о готовности России импортировать нефтепродукты ради снижения ажиотажного спроса и стабилизации рынка.