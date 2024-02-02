Американцы больше не верят правительству, не верят СМИ, не верят в демократию – то есть в идеологические устои общества. Последний опрос института Гэллапа показал, что лишь 28% американцев удовлетворены состоянием демократии в стране.6 комментариев
Фермеры устроили протесты в Нидерландах
Фермерские протесты распространились на Нидерланды
После фермерских протестов в нескольких европейских странах, акции протеста прошли и в Нидерландах, сообщили СМИ.
Фермеры на 15 тракторах въехали на центральную площадь Амстердама. Они выступают против планов ЕС по борьбе с изменением климата. Кроме того, несколько десятков фермеров устроили акцию у здания правительства провинции Гелдерланд в городе Арнеме. Также протесты прошли в Вердене и Гронингене, передает ТАСС.
Напомним, фермерские протесты прошли в нескольких государствах Европы, в том числе в Бельгии, Греции, Португалии, Франции и Германии. Саммит Евросоюза пообещал фермерам «запустить демократический процесс для обсуждения усиления аграрного сектора ЕС».