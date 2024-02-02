Фермеры устроили протесты в Нидерландах

Стало известно, как ЕС сломил Орбана при выделении денег Украине

РИА «Новости»: Согласия Орбана на выделение 50 млрд Украине добились «не пряником, а кнутом»

Tекст: Валерия Городецкая

«На сегодняшнем саммите все понимали, что Орбан приехал для того, чтобы опять что-то выторговать для себя, для Венгрии, какие-то исключения из общих правил, финансово-экономические послабления», – сказал собеседник РИА «Новости».

Так «как всем это давно надоело» и все осознают, что Орбана мало интересует Украина, «переговоры решено было вести жестко», добавил он. По словам источника агентства, вместо того чтобы снова начать уговаривать Орбана, лидеры стран ЕС пообещали лишить его преференций и «ужесточить ряд моментов в общем регулировании не в пользу Венгрии».

«Все были настроены очень решительно, но в итоге на Орбана удалось повлиять не пряником, а лишь кнутом», – подытожил источник. При этом не уточняется, какими мерами конкретно угрожали венгерскому премьеру.

Ранее лидеры стран ЕС согласовали выделение 50 млрд евро Украине на четыре года. Венгрия неоднократно блокировала решения о финансировании Киева, из-за чего в ЕС задумались о том, чтобы лишить Будапешт права голоса. Британские СМИ сообщали, что ЕС может саботировать экономику Венгрии и заблокировать причитающиеся ей средства из европейских фондов, если республика не снимет вето на помощь киевскому режиму на предстоящем 1 февраля саммите в Брюсселе. Венгрия заявляла, что не поддастся на шантаж со стороны ЕС.