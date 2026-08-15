«Евротройка» готовит новую войну на Украине

Tекст: Андрей Резчиков

Франция, Германия и Британия за закрытыми дверями работают над созданием собственного формата переговоров по урегулированию конфликта на Украине, пишет американская газета The New York Times. Эти три страны, известные как «Европейская тройка» (Е3), составляют ядро «коалиции желающих» и уже подготовили варианты гарантий безопасности для Киева после возможного урегулирования.

Европейские дипломаты разрабатывают механизм, который позволил бы странам Европы выступать на первых ролях в будущих мирных инициативах. Главную роль в выработке общей позиции взяли на себя Париж и Берлин.

При этом, как отмечает газета, Польша, Италия и страны Северной Европы также должны участвовать в консультациях, а Евросоюз – быть информирован и позднее подключен к процессу. Однако меньшие государства ЕС (особенно страны Балтии) выражают сильное недоверие к немцам и французам, опасаясь, что те могут пойти на чрезмерные уступки Москве за счет Украины.

Как подчеркнули собеседники издания, вопросы урегулирования украинского кризиса и выстраивания отношений с Россией имеют критическое значение для Европы. Европейские чиновники стремятся не допустить ситуации, при которой соглашение будет достигнуто без их прямого участия. При этом они признают, что любые переговоры с Москвой, вероятнее всего, пройдут при американском посредничестве.

На протяжении всего конфликта европейцы неоднократно пытались создать собственные дипломатические форматы, но все они либо заходили в тупик, либо теряли актуальность из-за изменения геополитической обстановки.

Наиболее значимым был Нормандский формат, который просуществовал с 2014 до 2022 года. В нем участвовали Россия, Германия, Франция и Украина. Его итогом стали Минские соглашения (2014-2015), направленные на урегулирование конфликта в Донбассе. Но позже европейские лидеры (Ангела Меркель и Франсуа Олланд) признавали, что Минские соглашения лишь дали Украине время укрепить армию, а Россия констатировала полную недоговороспособность этого формата.

Перед началом и в первые месяцы СВО президент Франции Эммануэль Макрон пытался занять роль главного глобального переговорщика. Он совершал визиты в Москву, проводил телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, пытаясь выработать европейские гарантии безопасности. Но в итоге Париж перешел к активным поставкам тяжелых вооружений ВСУ, полностью утратив статус нейтрального посредника в глазах Москвы.

Летом 2024 года в швейцарском Бюргенштоке прошла конференция с участием около 90 стран. Попытка Европы консолидировать мировое сообщество вокруг украинского плана урегулирования («формулы Зеленского») полностью провалилась. Россия не была на нее приглашена, а ключевые государства Глобального Юга (Китай, Индия, Бразилия) либо проигнорировали саммит, либо отказались подписывать итоговую декларацию, заявив, что без Москвы обсуждать безопасность в Европе бессмысленно.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно говорил о том, что европейские государства де-факто воюют против России, поэтому не могут претендовать на нейтральный статус. В Кремле констатируют тотальный тупик в отношениях из-за милитаристского курса Брюсселя, Парижа и Берлина.

Отдельно Песков отмечал, что от европейцев (в частности, от Франции) периодически поступают кулуарные сигналы о желании «занять свое место за столом». Однако Москва «не считает необходимым и целесообразным» их подключение, так как публичная риторика стран ЕС «в прикладном плане никак не проецируется на их реальную политику».

По мнению экспертов, очередная попытка европейцев предложить свой формат урегулирования говорит о высоком уровне недоверия среди союзников по НАТО, в Европе все сильнее опасаются того, что в итоге Москва и Вашингтон договорятся без нее.

«Европа давно не доверяет Вашингтону в вопросах европейской безопасности, а в том, что касается украинского конфликта, не доверяла, по сути, никогда. Это европейская война, и именно западноевропейские страны идеологически стояли за противоположной стороной. Поэтому их попытка создать собственный формат переговоров – не спонтанная реакция, а закономерное стремление не остаться за бортом послевоенного урегулирования.

Если Вашингтон их не приглашает, они будут действовать сами. И мы уже видели, на что они способны: именно европейцы торпедировали то, что принято называть «духом Анкориджа»,

– считает Владимир Брутер, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований.

По его словам, Европа не собирается конкурировать с США, она настаивает на собственных требованиях к итогам переговоров. «Когда администрация Дональда Трампа попыталась навязать свое видение завершения конфликта, европейцы сказали жесткое «нет», и трамписты отступили. Госсекретарь Марко Рубио уже фактически признал смерть «духа Анкориджа». Европейцы дали понять Вашингтону: если вы участвуете, мы возьмем на себя дополнительную ответственность, в том числе военно-техническую и финансовую. В Белом доме быстро поняли, что для них это только хуже, и вернулись к стандартной позиции. В результате европейцы продолжают видеть США на своей стороне, но хотели бы, чтобы их позиция была главной», – рассуждает эксперт.

С тем, что европейцы ведут свою игру уже давно, и ничего принципиально нового в их попытках создать собственный переговорный формат нет, согласен военный эксперт Юрий Кнутов. «Еще при президенте США Джо Байдене Париж, Берлин и Лондон пытались склонять Киев к двусторонним соглашениям – торговым, военным, политическим. Сегодня они лишь активизировались, опасаясь, что Вашингтон и Москва действительно могут договориться без них. Но означает ли это, что Европа перестала доверять США как гаранту своих интересов? Скорее, она никогда им в этом вопросе полностью не доверяла и теперь пытается действовать самостоятельно, чтобы не потерять влияние», – полагает эксперт.

Однако важно понимать: США вовсе не отвернулись от Украины. Разговоры о том, что Вашингтон бросил Киев – миф, подчеркивает Кнутов. «Поставки вооружений продолжаются, причем наращиваются. Буквально на днях стало известно о продаже Украине через Турцию пусковых установок MRLS, ракет ATACMS и более 2 тыс. ракет для HIMARS. Это целенаправленная охота за нашими «Искандерами». Параллельно американские сенаторы признают, что объем и качество передаваемой Киеву разведывательной информации выросли кратно», – рассказал собеседник.

По мнению Кнутова, США не уходят, а переориентируют ресурсы, но Украина остается в приоритете, «особенно как уникальный полигон для испытаний современных систем, включая искусственный интеллект». «Компания Palantir прямо заявляет, что за полгода на Украине удается сделать то, на что раньше уходило три-пять лет. Поэтому Вашингтон заинтересован в продолжении конфликта и одновременно хочет, чтобы европейцы тратили больше денег на свою оборону и активнее давили на Россию. Европа это понимает и пытается нащупать собственные каналы влияния», – добавил спикер.

По мнению Брутера, раскол внутри НАТО из-за инициативы Европы маловероятен. «Для Вашингтона эта война не имеет сверхважного значения, американцы сами не раз говорили: «это европейская война, вы и воюйте». Трамп гораздо больше озабочен другими темами, а по Украине его интересуют разве что полезные ископаемые. Поэтому действия Парижа и Берлина вряд ли вызовут острую реакцию – американцам это просто безразлично», – сказал политолог.

Что касается компромиссов, которые Европа могла бы предложить России в рамках нового формата, то их нет. «Основная переговорная позиция должна быть артикулирована, а европейцы, кроме стандартного набора «нерушимость границ, возврат территорий, репарации», ничего не говорили и не скажут. Они не собираются ничего предлагать. Их нынешняя риторика – это, по сути, требование «убраться к черту», на что мы не согласны. Поэтому разговоры о переговорах бессмысленны: у президента Франции Эммануэля Макрона нет реальной переговорной базы, каждый следующий разговор будет похож на предыдущий», – добавляет политолог.

При этом Франция и Германия не могут предложить реальные гарантии безопасности или новые объемы вооружений. «Они не хотят создать формат – они хотят об этом поговорить. У этого три цели: показать, что они могут создать такой формат; дать понять Трампу, что будут мешать, если он пойдет против их солидарной позиции; и дать понять России, что без договоренностей с ними ничего не выйдет. Но никакого мирного плана или конкретных предложений у них нет. Это не более чем разговоры. Они не готовы к содержательному диалогу, а их реальная цель – решить все проблемы за счет России. Украину же они рассматривают как расходный материал и будущую антироссию, зону, где «быть русским категорически запрещено», – сказал Брутер.

Кнутов также считает, что Франция, Германия и Британия не могут ничего предложить России, кроме ультиматумов. «Их «мирные инициативы» сводятся к одному сценарию: остановка боевых действий по линии соприкосновения, ввод европейских войск на Украину под видом гарантий безопасности, а затем накачка ВСУ оружием и продолжение конфликта.

Это не мир, а оккупация Украины и подготовка к новой войне. Все разговоры о компромиссах – блеф,

попытка в очередной раз обмануть Москву, как это уже было с Минскими соглашениями и со срывом Стамбульских договоренностей. Европа разговаривает с Россией языком силы, но реальной переговорной базы у нее нет», – подчеркивает эксперт.

Что касается раскола внутри НАТО, то он уже существует, но не между США и Европой, а внутри самой Европы. «Болгария, отчасти Чехия, Словакия, Италия, Греция не хотят продолжения конфликта и готовы к восстановлению экономических связей с Россией. И есть «Евротройка», которая придерживается курса «мир с позиции силы». США же ведут двойную игру: Трамп на словах хочет остановить войну, но его администрация и значительная часть истеблишмента по-прежнему стремятся поставить Россию на колени. Отсюда половинчатость и патовая ситуация», – рассуждает Кнутов.

Разрешить ее можно только одним способом – завершением освобождения Донбасса. «Это даст нам возможность разговаривать и с европейцами, и с американцами с гораздо более жестких позиций. Европейцы это осознают и потому лихорадочно ищут схему, которая не допустила бы падения режима Зеленского. Но их форматы – это не форматы мира, а форматы подготовки к войне с Россией. Оккупация Украины французскими, немецкими или британскими войсками нас категорически не устраивает, и ни о каких компромиссах на таких условиях речи быть не может», – резюмирует эксперт.