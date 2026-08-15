ЕР усилит связь науки и бизнеса для внедрения новых технологий

В ЕР предложили связать науку и образование с потребностями регионального бизнеса

Tекст: Алексей Нечаев

«Сегодня одна из ключевых проблем – разрыв между тем, чему учат молодого специалиста, и тем, с чем он сталкивается после трудоустройства. Поэтому в инициативе, которую я предложил включить в Народную программу «Единой России», сделан акцент на постоянную связь образования, науки и реального сектора экономики», – сказал инженер I категории АО «Мостострой-11» Кирилл Плесовских.

По его мнению, предприятия должны подключаться к подготовке специалистов еще во время учебы и формировать запрос на конкретные компетенции и разработки. Уже со второго курса студенты могут работать над реальными задачами компаний, а курсовые и дипломные проекты – ориентироваться на производственные запросы, «чтобы результаты можно было внедрять на производстве».

При этом важно учитывать специализацию конкретных территорий страны. «Если регион специализируется на строительстве, нефтегазе или машиностроении, именно предприятия этих направлений должны участвовать в подготовке кадров. Подключаться к этому процессу они должны значительно раньше последнего курса», – подчеркнул Плесовских.

Для такого взаимодействия бизнеса и вузов потребуется соответствующая инфраструктура. «Это могут быть совместные лаборатории, базовые кафедры, инженерные школы, целевые программы и гранты. Такой подход дает студенту не только теоретические знания, но и практический опыт, который высоко ценится работодателями», – сказал инженер.

Потребность в более тесной связи образования и производства Плесовских связывает с быстрым изменением технологий. «Я пришел в компанию студентом-практикантом и быстро понял, что значительную часть компетенций приходится получать уже на производстве. При этом дело не в том, что вузы плохо учат. Технологии и программное обеспечение меняются быстрее, чем обновляются образовательные программы», – пояснил он.

По словам собеседника, раннее взаимодействие студентов с предприятиями может помочь и в решении проблемы оттока молодых специалистов из регионов. «Если во время обучения студент будет работать над задачами местной компании, получит наставника и поймет возможности карьерного роста, вероятность того, что он останется значительно возрастет», – отметил Плесовских.

В итоге, считает инженер, такая система должна быть выгодна и предприятиям, которые получат специалистов с востребованными навыками и смогут быстрее внедрять новые технологии, в том числе в сфере цифровизации и искусственного интеллекта. «Предлагаемый подход позволит связать интересы образования, науки и предприятий, а молодым специалистам – еще во время учебы получить востребованные навыки и увидеть перспективы работы в своем регионе», – заключил Плесовских.

Ранее председатель ЕР Дмитрий Медведев заявил, что в Народную программу партии поступило более 3 млн предложений. По его словам, большинство идей касаются обустройства страны, а также равного доступа жителей всех регионов к качественной медицине, образованию, социальной инфраструктуре и экологически безопасной среде.

Напомним, новая Народная программа будет состоять из двух документов. Первый – собственно предвыборная программа, в которой соберут решения актуальных задач и план работы партии на срок полномочий будущего состава парламента. Второй блок будет содержать основные идеологические и ценностные ориентиры партии и описывать стратегический образ России.