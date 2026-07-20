Периоды обострения отношений с Ираном не связаны с Ираном как таковым. Они вызваны желанием ограничить поставки физической нефти и расходящимися от этого кругами по финансовой системе.5 комментариев
Тегеран получил от посредников план перемирия с Вашингтоном
МИД Ирана заявил о получении предложений по деэскалации конфликта с США
После обмена военными ударами в июле международные посредники направили Исламской республике пакет предложений по прекращению огня и деэскалации конфликта с Вашингтоном, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
Официальный представитель дипломатического ведомства Исмаил Багаи подтвердил факт передачи соответствующих документов, передает РИА «Новости».
«Есть предложения, мы получили их, но позвольте мне не вдаваться в подробности», – подчеркнул дипломат в ходе брифинга.
Представитель министерства добавил, что международные посредники активно пытаются снизить градус напряженности между государствами. Обострение ситуации произошло в июле текущего года после серии атак американских военных на иранские объекты.
Центральное командование вооруженных сил Соединенных Штатов оправдывало свои действия ответом на операции против коммерческих судов в Ормузском проливе. В свою очередь иранские вооруженные силы нанесли ответные удары по американским базам на Ближнем Востоке.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил о согласовании основных пунктов меморандума с США.
В начале июля президент США объявил об окончании действия режима прекращения огня. Из-за серии последовавших взаимных военных ударов иранская сторона констатировала кризисное состояние договоренностей.