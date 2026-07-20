Тегеран получил от посредников план перемирия с Вашингтоном

МИД Ирана заявил о получении предложений по деэскалации конфликта с США

Tекст: Мария Иванова

Официальный представитель дипломатического ведомства Исмаил Багаи подтвердил факт передачи соответствующих документов, передает РИА «Новости».

«Есть предложения, мы получили их, но позвольте мне не вдаваться в подробности», – подчеркнул дипломат в ходе брифинга.

Представитель министерства добавил, что международные посредники активно пытаются снизить градус напряженности между государствами. Обострение ситуации произошло в июле текущего года после серии атак американских военных на иранские объекты.

Центральное командование вооруженных сил Соединенных Штатов оправдывало свои действия ответом на операции против коммерческих судов в Ормузском проливе. В свою очередь иранские вооруженные силы нанесли ответные удары по американским базам на Ближнем Востоке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил о согласовании основных пунктов меморандума с США.

В начале июля президент США объявил об окончании действия режима прекращения огня. Из-за серии последовавших взаимных военных ударов иранская сторона констатировала кризисное состояние договоренностей.